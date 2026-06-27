Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de la gasolinaEspaña vence a UruguayLa Roja, en dieciseisavosRescate balcón casa en llamasVenezolanos en CórdobaFichajes CCFJoven desaparecidaPlaya de La ColadaBiogás BaenaInvestigado por incendio en EspielEl tiempo hoyOferta de empleo UCOVerbenas de julioAccidente CunextNueva ola de calorSemáforos 'foto-rojo'Obras BLETParcelación El AljarafeCáncer de mamaTerremoto de Venezuela, en directoPP contra Pedro SánchezHospital Reina SofíaCarrera oficial
instagramlinkedin

Mercado de fichajes

Alberto del Moral, ex del Córdoba CF, pone rumbo al Hajduk Split y se reencontrará con Dalisson

El centrocampista de Villacañas, tras su paso por El Arcángel y regresar sin sitio al Oviedo, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del histórico conjunto croata, donde también jugará cedido el hispano-brasileño

Alberto del Moral, con un peto de entrenamiento durante una sesión de trabajo del Córdoba CF.

Alberto del Moral, con un peto de entrenamiento durante una sesión de trabajo del Córdoba CF. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

Los caminos de Alberto del Moral y Dalisson de Almeida volverán a cruzarse, aunque esta vez lejos de El Arcángel. El centrocampista toledano se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Hajduk Split, el mismo destino que, salvo giro de guion, aguardará al atacante hispano-brasileño del Córdoba CF durante la temporada 2026-2027.

Según ha informado el diario croata Slobodna Dalmacija, el futbolista de Villacañas firmará de forma inminente con el histórico conjunto de Split, actual subcampeón de la Liga croata y uno de los equipos que disputará la próxima edición de la Europa League. De hecho, ambos jugadores estaban citados este sábado para superar los pertinentes reconocimientos médicos antes de formalizar su incorporación al club balcánico.

De este modo, Del Moral iniciará una nueva etapa después de regresar este verano al Real Oviedo, entidad propietaria de sus derechos y con la que aún mantiene un año de contrato, aunque sin sitio dentro de los planes deportivos del conjunto carbayón, por lo que todo apunta a que la fórmula para su salida será mediante rescisión.

Una etapa marcada por las lesiones

Con su marcha dejará atrás definitivamente una vinculación con el fútbol asturiano que apenas tuvo recorrido. El mediocentro disputó únicamente 12 encuentros con el Oviedo durante la primera mitad de la temporada 2024-2025, acumulando 539 minutos antes de poner rumbo a Córdoba en el mercado invernal.

Aquella cesión supuso la reapertura de un expediente como blanquiverde que ya había iniciado con su anterior etapa, cuando saltó desde el filial hasta el primer equipo para acabar consagrándose como uno de los nombres propios de la plantilla dirigida por Sabas, Pablo Alfaro y posteriormente Germán Crespo en la 2020-2021. De hecho, su rendimiento en aquel ejercicio acabó por valerle el pase al Villareal, mediante traspaso.

No obstante, en enero de 2025 se reencontró con El Arcángel, para entonces iniciar el primer tramo de su doble cesión en el club. En el global, completó curso y medio de vuelta a la elástica califal, participando en 25 partidos de Liga, de los que 11 fueron como titular, con un balance de 1.027 minutos sobre el terreno de juego.

Su segundo paso por el equipo, sin embargo, estuvo condicionado por los continuos problemas físicos. Hasta cinco lesiones diferentes limitaron su continuidad durante ese periodo a las órdenes de Iván Ania, impidiéndole encontrar la regularidad que tanto el jugador como el club esperaban cuando se apostó por su regreso.

Estadio Nuevo Los Carmenes&amp;amp;#xD;Liga Hypermotion 2025-2026&amp;amp;#xD;Granda Córdoba CF CCF Alberto del Moral&amp;amp;#xD;

Alberto del Moral, en el Granada-Córdoba CF de la pasada campaña. / A.J. González

Sin continuidad en El Arcángel

Precisamente esa acumulación de contratiempos terminó siendo determinante en la planificación deportiva del Córdoba CF. La comisión deportiva descartó tanto solicitar una tercera cesión consecutiva como explorar una posible incorporación en propiedad del mediocentro, que ahora afronta un nuevo desafío en el fútbol croata.

Noticias relacionadas y más

Allí volverá a coincidir con Dalisson, cuyo préstamo al Hajduk Split también se encuentra muy avanzado y que, salvo sorpresa de última hora, compartirá vestuario con el manchego en un equipo histórico que afrontará una temporada de máxima exigencia, con el campeonato doméstico y la Europa League como grandes objetivos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents