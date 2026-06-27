Alberto del Moral, ex del Córdoba CF, pone rumbo al Hajduk Split y se reencontrará con Dalisson

Los caminos de Alberto del Moral y Dalisson de Almeida volverán a cruzarse, aunque esta vez lejos de El Arcángel. El centrocampista toledano se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Hajduk Split, el mismo destino que, salvo giro de guion, aguardará al atacante hispano-brasileño del Córdoba CF durante la temporada 2026-2027.

Según ha informado el diario croata Slobodna Dalmacija, el futbolista de Villacañas firmará de forma inminente con el histórico conjunto de Split, actual subcampeón de la Liga croata y uno de los equipos que disputará la próxima edición de la Europa League. De hecho, ambos jugadores estaban citados este sábado para superar los pertinentes reconocimientos médicos antes de formalizar su incorporación al club balcánico.

De este modo, Del Moral iniciará una nueva etapa después de regresar este verano al Real Oviedo, entidad propietaria de sus derechos y con la que aún mantiene un año de contrato, aunque sin sitio dentro de los planes deportivos del conjunto carbayón, por lo que todo apunta a que la fórmula para su salida será mediante rescisión.

Una etapa marcada por las lesiones

Con su marcha dejará atrás definitivamente una vinculación con el fútbol asturiano que apenas tuvo recorrido. El mediocentro disputó únicamente 12 encuentros con el Oviedo durante la primera mitad de la temporada 2024-2025, acumulando 539 minutos antes de poner rumbo a Córdoba en el mercado invernal.

Aquella cesión supuso la reapertura de un expediente como blanquiverde que ya había iniciado con su anterior etapa, cuando saltó desde el filial hasta el primer equipo para acabar consagrándose como uno de los nombres propios de la plantilla dirigida por Sabas, Pablo Alfaro y posteriormente Germán Crespo en la 2020-2021. De hecho, su rendimiento en aquel ejercicio acabó por valerle el pase al Villareal, mediante traspaso.

No obstante, en enero de 2025 se reencontró con El Arcángel, para entonces iniciar el primer tramo de su doble cesión en el club. En el global, completó curso y medio de vuelta a la elástica califal, participando en 25 partidos de Liga, de los que 11 fueron como titular, con un balance de 1.027 minutos sobre el terreno de juego.

Su segundo paso por el equipo, sin embargo, estuvo condicionado por los continuos problemas físicos. Hasta cinco lesiones diferentes limitaron su continuidad durante ese periodo a las órdenes de Iván Ania, impidiéndole encontrar la regularidad que tanto el jugador como el club esperaban cuando se apostó por su regreso.

Alberto del Moral, en el Granada-Córdoba CF de la pasada campaña. / A.J. González

Sin continuidad en El Arcángel

Precisamente esa acumulación de contratiempos terminó siendo determinante en la planificación deportiva del Córdoba CF. La comisión deportiva descartó tanto solicitar una tercera cesión consecutiva como explorar una posible incorporación en propiedad del mediocentro, que ahora afronta un nuevo desafío en el fútbol croata.

Allí volverá a coincidir con Dalisson, cuyo préstamo al Hajduk Split también se encuentra muy avanzado y que, salvo sorpresa de última hora, compartirá vestuario con el manchego en un equipo histórico que afrontará una temporada de máxima exigencia, con el campeonato doméstico y la Europa League como grandes objetivos.