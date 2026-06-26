Juan Carlos, ex del Córdoba CF, finaliza su etapa en Girona, Obolskii busca hueco en Murcia y el Almería se mueve en el mercado

El mercado en clave blanquiverde también se mueve por otras latitudes. Mientras el Córdoba CF continúa estudiando las distintas fórmulas para ampliar los registros de su plantilla, la ventana estival de fichajes sigue funcionando a pleno rendimiento más allá de El Arcángel. En ese sentido, en las últimas fechas han saltado a la palestra varios movimientos relacionados con la entidad califal, como la salida de Juan Carlos del Girona o el interés del Real Murcia en Nikolai Obolskii. A ellos se suman otro par de refuerzos de calado en uno de los, al menos sobre el papel, rivales directos de los de Iván Ania en la lucha por el ascenso la próxima temporada: el Almería, que, tras quedarse sin dar el salto a Primera División, ha comenzado a reforzarse a golpe de gol con las incorporaciones de Miguel de la Fuente y Brian Cipenga.

Un héroe del ascenso a Primera

Juan Carlos, uno los escasos héroes del ascenso blanquiverde a Primera División aún en activo, se despide del Girona tras siete temporadas y 125 encuentros oficiales con el bloque de Montilivi. El de Marchamalo, a sus 38 años, deja atrás la entidad gerundense, en la que venía ejerciendo como meta suplente durante las últimas cuatro temporadas. Con el Córdoba CF disputó 43 encuentros y, de haber permanecido con los de Quique Álvarez, se habría cruzado con el propio bloque de El Arcángel durante la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion.

Posible destino para Obolskii

También en clave blanquiverde, el futuro de Nikolai Obolskii, que culmina contrato este 30 de junio y no ha recibido oferta de renovación, podría estar ligado al Enrique Roca.

El delantero centro ruso, tras finalizar vinculación con el Córdoba CF, comienza a aparecer en el radar de equipos con aspiraciones de ascenso en Primera Federación. El que más interés ha mostrado recientemente es el Real Murcia, quien estudia la incorporación del ex blanquiverde tras sus dos campañas en El Arcángel, en las que apenas gozó de protagonismo -tres goles, todos localizados en el primer curso-. Eso sí, su papel anterior en el fútbol de bronce, tanto en el Ibiza como en la Cultural Leonesa, son un gran aval dentro de la categoría.

Dos movimientos de calado en Almería

Por último, entre los movimientos recientes destaca el Almería. Y es que el conjunto indálico, tras quedarse a las puertas del ascenso a Primera División ante el Málaga, ha comenzado a mover fichas en torno a una demarcación priotiraria dentro de su esquema: la delantera. La entidad rojiblanca hizo oficial este viernes la ejecución de la opción de compra del ariete Miguel de la Fuente, cedido durante la segunda vuelta de la 2025-2026 procedente del Leganés, que firma hasta 2029. El vallisolteano se une a Brian Cipenga (2029), libre tras no renovar en Castellón, también firmado en las últimas fechas.