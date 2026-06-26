El Córdoba CF vuelve a fijarse en Álex Forés para reforzar su delantera

La agenda del Córdoba CF no para quieta. En un mercado estival planteado para dotar de un salto de calidad a la plantilla de Iván Ania -y en la que, de momento, la cosa se está moviendo por apuestas- de cara a la 2026-2027 en LaLiga Hypermotion, la comisión deportiva se encuentra estudiando diversas parcelas, entre ellas, una con peso concreto en el esquema del asturiano: la delantera. Y es que tras las salidas de Obolskii y Sergi Guardiola de la ecuación, por la planta noble de El Arcángel parte de los esfuerzos se han localizado precisamente en reforzar la punta de lanza.

En ese sentido, y con una pieza tan cotizada como Adrián Fuentes en el escaparate -solo saldrá previo pago de su cláusula-, desde el club blanquiverde se vienen barajando tanto alternativas -en caso de traspaso- como complementos para el artillero madrileño, ahora con un nombre propio en el punto de mira: el delantero centro Álex Forés.

Un objetivo conocido

De hecho, el punta valenciano ya estuvo en el radar blanquiverde durante los últimos mercados, especialmente el pasado invierno. Entonces, su escaso protagonismo durante la cesión en el Real Oviedo hizo pensar que podría cambiar de destino en enero, aunque finalmente completó la temporada en el Carlos Tartiere.

Ahora, una vez finalizado aquel préstamo, Forés ha regresado al Villarreal, club propietario de sus derechos y con el que el Córdoba CF mantiene una relación fluida en los últimos años. Ahí se enmarcan operaciones como la cesión de Dani Requena, la incorporación del guardameta Iker Álvarez o, tiempo atrás, el traspaso de Alberto del Moral al filial amarillo.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el combinado califal sigue muy de cerca la situación del atacante, aunque no es el único interesado. Mallorca, Burgos y Sporting de Gijón también figuran entre los equipos que siguen la pista al delantero, cuyo futuro pasa, antes de nada, por resolver su salida del Villarreal.

El futbolista tiene contrato en vigor por una temporada más, hasta junio de 2027, aunque el conjunto castellonense no cuenta con él y todavía queda por definir si su marcha llegará mediante una nueva cesión, un traspaso o incluso una rescisión de contrato.

Poca continuidad en Oviedo

La última temporada no fue sencilla para el atacante de Real de Montroi. Entre todas las competiciones disputó 19 encuentros, acumuló 449 minutos sobre el terreno de juego y cerró el curso sin ver portería como carbayón, aunque repartió dos asistencias.

Su rendimiento, sin embargo, dista mucho del mostrado campañas atrás. En la 2023-2024 se convirtió en uno de los delanteros más cotizados del mercado tras firmar 16 goles con el Villarreal B en Segunda División, antes de sufrir una grave fractura de tibia que lo mantuvo nueve meses alejado de los terrenos de juego.

Tras superar ese largo proceso de recuperación recaló en el Levante, donde, pese a desempeñar un papel secundario, contribuyó con cinco goles al ascenso del conjunto granota a LaLiga EASports.

Álex Forés, durante su etapa en el Levante. / laliga

Opción para varios escenarios

La posible llegada de Forés puede entenderse desde diferentes perspectivas. La primera, como un teórico relevo si finalmente se produjera una salida de Adrián Fuentes, máximo goleador de bloque de El Arcángel en la pasada campaña con 14 tantos en su estreno en el fútbol profesional, que lo han colocado como un activo apetecible en el mercado.

No obstante, esa posibilidad sigue siendo remota. El CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, ya dejó claro a comienzos de junio que ni Fuentes ni Isma Ruiz abandonarán El Arcángel salvo que algún club abone íntegramente sus respectivas cláusulas de rescisión, una postura idéntica a la que la entidad ya mantuvo durante el mercado invernal.

Más allá de ese escenario, Forés también encajaría como una pieza complementaria para reforzar una delantera que ha perdido efectivos tras las salidas de Nikolai Obolskii y Sergi Guardiola, este último ya retirado del fútbol profesional, y en la que, a día de hoy, solo figuran como referencias puras el propio Fuentes y Diego Percan.

A sus 25 años, el valenciano responde a un perfil diferente al de otros atacantes de la plantilla. Destaca por su movilidad, su velocidad para atacar los espacios, capacidad para asociarse en zonas reducidas y su facilidad para aparecer cerca del área, cualidades que vuelven a situarlo como una opción de interés para un Córdoba CF que sigue explorando el mercado en busca de nuevas soluciones ofensivas.