El Córdoba CF redefine el cuerpo técnico de su cantera con trece equipos y Pedro López de nuevo al frente del juvenil A

El Córdoba CF continúa perfilando todos los detalles de la próxima temporada y, tras avanzar en la planificación del primer equipo, ha centrado ahora sus esfuerzos en la cantera, una de las bases del proyecto blanquiverde. La entidad ha hecho oficial la nueva estructura de su organigrama formativo para el curso 2026-27, en el que volverá a contar con trece equipos, exactamente la misma cifra que en la campaña anterior.

Diego Tristán continuará al frente del Córdoba B

Uno de los nombres ya confirmados era el de Diego Tristán, que seguirá al frente del Córdoba B. El técnico iniciará ahora su primera temporada completa en el banquillo del filial tras asumir el mando en la recta final del pasado campeonato. Su continuidad se entiende desde el rendimiento inmediato que ofreció al equipo, al que tomó en puestos de descenso y al que consiguió rescatar con una reacción sobresaliente, sumando 13 de los últimos 15 puntos posibles.

Diego Tristán da instrucciones en un entrenamiento. / CCF

Pedro López, al mando del juvenil A

La continuidad de Tristán no es el único movimiento relevante. También seguirá al frente del juvenil A Pedro López, que dirigirá por segunda campaña consecutiva al equipo que compite en la División de Honor. Se trata de un entrenador de amplia trayectoria dentro del club, ya que afrontará su octava temporada seguida en la cantera cordobesista. Además, será la tercera vez que entrene al juvenil de la máxima categoría, después de haberlo hecho también en los cursos 2021-22 y 2023-24.

La pasada temporada, el juvenil A cerró el curso en la undécima posición del Grupo 4 de División de Honor con 40 puntos, dos por encima de la zona de descenso. Esa experiencia acumulada en una categoría especialmente exigente ha sido uno de los argumentos clave para que el club vuelva a confiar en él.

En el resto del organigrama también se mantienen en su puesto José Ángel Garrido, al frente del juvenil B, y Rafael Carmona, que continuará en el infantil B, dos entrenadores con la confianza de la dirección de cantera encabezada por Javi Flores.

La apuesta por mantener a los técnicos con los mismos jugadores

Junto a esas continuidades, el club ha optado por una reorganización interna en varios equipos, con técnicos que seguirán trabajando con la misma generación de futbolistas pero cambiando de categoría para acompañarlos en su progresión. Es el caso de Óscar Ortega, que pasa del cadete B al cadete A; Juan Raúl Moreno, del infantil A al cadete B; Manuel Aguilar, del alevín A al infantil A; Jesús Romero, del alevín B al alevín A; David Crespo, del benjamín A al alevín B; Miguel Conde, del benjamín B al benjamín A; y Jesús Moya, que sube del prebenjamín A al benjamín B.

La decisión responde a una lógica de continuidad formativa, permitiendo que varios entrenadores sigan acompañando a sus futbolistas en el salto natural de edad y categoría, consolidando así una línea de trabajo más estable y reconocible dentro de la base.

Las novedades

En cuanto a los demás puestos del organigrama, aparecen Rafael Pulido como técnico del benjamín B, José Lama al frente del prebenjamín B y Rafael Carmona al frente del infantil B. Lama representa una de las novedades dentro del staff formativo y llega con experiencia previa en clubes como el Séneca y el Racing Córdoba, donde ya dejó su huella en otras etapas de su carrera.

Con esta reorganización, el Córdoba CF refuerza su apuesta por la continuidad, la promoción interna y el desarrollo ordenado de sus jóvenes talentos. La cantera volverá a ser una pieza estratégica en la estructura del club, tanto en su dimensión competitiva como en su función de formación y crecimiento.