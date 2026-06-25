Olatz Rivera: el Córdoba CF será arbitrado por otra mujer que hará historia en Segunda y seguirá abriendo camino al arbitraje femenino

El arbitraje femenino español volverá a dar un paso al frente la próxima temporada con el ascenso de Olatz Rivera Olmedo a la Liga Hypermotion. Tras el precedente de Marta Huerta de Aza, promovida hace dos campañas, la colegiada vasca se convertirá en la segunda mujer en dirigir encuentros del Córdoba CF en la segunda categoría del fútbol nacional, según recogen los informes arbitrales publicados por el Comité Técnico de Árbitros.

Rivera compatibilizará su nueva responsabilidad en el fútbol profesional masculino con su trayectoria ya consolidada en la Liga F, máxima categoría del fútbol femenino español, donde se ha asentado como una de las grandes referencias del arbitraje nacional.

Nacida en Bilbao hace 29 años, aunque afincada en Zaragoza, Olatz Rivera ha protagonizado un crecimiento continuo en los últimos años. Esta misma temporada dirigió la final de la Copa de la Reina, una designación que confirmó su peso dentro del arbitraje femenino español. Además, lleva desde 2017, cuando apenas tenía 21 años, arbitrando partidos en la élite del fútbol femenino.

Olatz Rivera, antes de un encuentro. / CÓRDOBA

Árbitra internacional FIFA desde hace cuatro años

Su progresión no se ha quedado ahí. En el ámbito internacional es árbitra FIFA desde 2022 y desde 2024 forma parte de la categoría Élite, la máxima existente en el arbitraje continental. También en ese apartado siguió el camino abierto por Marta Huerta de Aza, siendo la segunda mujer española en alcanzar ese rango.

Su llegada a la Liga Hypermotion implicará que por El Arcángel pasará una segunda colegiada en la próxima campaña, después de las actuaciones de Marta Huerta de Aza en las dos últimas temporadas. La árbitra palentina ha dirigido 38 partidos en ese periodo en la categoría de plata y ha dejado una imagen de sobriedad y autoridad en sus comparecencias.

Marta Huerta de Aza dialoga con Theo Zidane en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / Manuel Murillo

Los partidos dirigidos por Huerta de Aza ante el Córdoba CF

En clave cordobesista, la presencia de Huerta de Aza ha coincidido además con resultados positivos para el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde no conoce la derrota con ella como árbitra, ya que ha dirigido seis encuentros del equipo de Iván Ania, con un balance de tres victorias y tres empates.

En El Arcángel, el Córdoba ganó por 2-1 al Éibar y por 2-0 al Ceuta y al Burgos, mientras que empató 1-1 frente al Sporting y 1-1 ante el Huesca. A domicilio, también firmó tablas, en este caso con un 1-1 en el campo del Eldense.

La impresión dejada por la colegiada palentina en Córdoba ha sido positiva, marcada por la firmeza en sus decisiones y una línea arbitral solvente. Ahora, con la llegada de Olatz Rivera a la categoría, el fútbol español seguirá ampliando la presencia femenina en un escenario históricamente reservado a los hombres.

El ascenso progresivo del arbitraje femenino

La promoción de la árbitra vasca no solo supone un logro individual, sino también un nuevo avance para la normalización del talento femenino en el arbitraje profesional. Y en estadios como El Arcángel ya se mira este paso como una noticia natural y merecida.