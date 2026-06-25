Deportivo, Málaga y Castellón: el espejo exitoso en el que se mira el Córdoba CF

El Córdoba CF ya se encuentra metido de lleno en la planificación de la próxima temporada. Un total de cinco fichajes ha anunciado la entidad que coordina el CEO, Antonio Fernández Monterrubio.

Los blanquiverdes van a encarar su tercera temporada consecutiva en la segunda categoría del fútbol nacional. El Córdoba CF subió hace dos años tras salir triunfante de una promoción de ascenso en la que superó a la Ponferradina y al Barcelona Atlétic.

La afición cordobesista celebró a lo grande el regreso al fútbol profesional, hace ahora dos años, y el primer ascenso en casa en 53 años. Junto al Córdoba CF subieron el Deportivo de A Coruña, el Castellón y el Málaga CF. A los tres les ha ido muy bien a lo largo de las dos últimas temporadas. El cordobés es el único equipo de los cuatro que en las dos últimas campañas no ha subido o ha jugado la promoción de ascenso a Primera.

La evolución en las dos últimas temporadas

Curiosamente, en la campaña 2024-25, el Córdoba CF terminó la Liga por delante de estos tres equipos, pues finalizó 14º con 55 puntos. Tras los de Ania finalizaron el Deportivo, el Málaga y el Castellón, los tres con 53 puntos, en los puestos 15º, 16º y 17º.

Sin embargo, en la Liga 2025-26 ha ocurrido lo contrario, ya que el Córdoba CF ha terminado por detrás de los tres. Los cordobeses finalizaron en la novena plaza con 61 puntos, a once puntos del Castellón, a doce del Málaga y a 16 del Deportivo.

El Deportivo de La Coruña festeja el ascenso a Primera. / Deportivo

Los dos ascensos en tres años del Deportivo

El Deportivo ascendió a la Liga Hypermotion como campeón del Grupo 1 y de la categoría. Un total de 78 puntos sumó el equipo que entrenó Idiakez y que lideraron en el césped el defensa Pablo Vázquez, los centrocampistas Villares y José Ángel y los atacantes Lucas Pérez y Barbero.

El ascenso del club coruñés tuvo un componente de autoridad competitiva, porque no solo cerró La Liga como el mejor equipo de la temporada, sino que además presentó una diferencia de goles muy amplia y una regularidad superior a la de sus perseguidores.

Ya en la temporada 2024-25, su regreso a LaLiga Hypermotion fue razonablemente estable. El equipo gallego terminó en la zona media, lejos del descenso pero también sin capacidad real para meterse en la pelea por el ascenso. Su curso pudo interpretarse como una temporada de adaptación: mantuvo competitividad, evitó el sufrimiento clasificatorio y asentó una base para crecer, aunque sin alcanzar todavía un rendimiento de aspirante.

La gesta para el Deportivo vino en la temporada que acaba de concluir. Antonio Hidalgo llevó al ascenso a una escuadra que terminó en la segunda plaza de la Liga Hypermotion con 77 puntos, 16 más que el Córdoba CF. El centrocampista Soriano y los atacantes Yeremai y Eddahchouri destacaron en un bloque que ya trabaja en la temporada de la vuelta a la Primera División.

Celebración del ascenso del Málaga CF por las calles de la ciudad. / Málaga CF

La doble gesta del Málaga CF

El Málaga CF subió en la campaña 2023-24 a Segunda al superar en las eliminatorias de ascenso al Celta Fortuna y al Nastic de Tarragona. Antes había ocupado la tercera plaza del Grupo 2 con 70 puntos, 7 menos que el Córdoba CF.

Sergio Pellicer dirigió a un equipo en el que destacó el delantero pontanés Roberto Fernández –autor de 15 goles- y en el que ya apuntaba Larrubia. Roberto Fernández se marchó al Braga a la conclusión de esa temporada, de donde pasó al Espanyol en el mercado de invierno. Con el conjunto barcelonés ha marcado 13 goles en Primera en la última temporada y media.

El Málaga terminó en la zona templada pero cerca del descenso en la Liga 2024-25, la del regreso a la Liga Hypermotion. Sergio Pellicer seguía siendo el técnico de un bloque en el que Larrubia y el portugués Nelson Monte eran algunos de sus jugadores fundamentales.

La campaña 2025-26 terminaría llevando a la gloria al bloque malacitano. Un total de 73 puntos en la fase regular –doce más que el Córdoba CF- le sirvieron para concluir cuarto y entrar en las eliminatorias por subir. Las Palmas y Almería fueron las víctimas de un conjunto que festejó el ascenso en el campo de su rival almeriense. El cordobés Chupe, Larrubia y el defensa Murillo destacaron a lo largo de la campaña. Chupe terminó la campaña como el máximo goleador con 24 goles. Juan Francisco Funes fue el técnico que llevó a los malacitanos a subir a la élite.

Un partido entre el Castellón y el Málaga CF. / CD Castellón

Un Castellón en plena progresión

El Castellón fue seguramente el equipo más dominante de los cuatro en la temporada 2023-24. Ganó el Grupo 2 de Primera Federación con 82 puntos, por delante de Córdoba CF y Málaga, tras una liga muy consistente y una diferencia de goles de +35. Fue un ascenso construido desde la continuidad, el control clasificatorio y una identidad bastante reconocible. El neerlandés Schereuder dirigió a un equipo en el que destacó De Miguel con 15 tantos.

En la 2024-25, ya en Hypermotion, su comportamiento fue más irregular. Terminó en la 14ª posición, una plaza que refleja una salvación relativamente cómoda pero también un curso con altibajos. El Castellón mostró capacidad ofensiva en varios tramos del campeonato, pero le faltó continuidad para mirar más arriba. Su temporada pudo definirse como correcta: cumplió el objetivo de mantenerse, aunque sin dar el salto cualitativo que por momentos parecía posible.

Mucho mejor le fueron las cosas en la campaña 2025-26. No empezó bien con el neerlandés Platt. Sin embargo, tras la llegada de Pablo Hernández al banquillo todo cambió. El equipo orellut acabó sexto con 72 puntos, unos números que le sirvieron para jugar la promoción de ascenso a Primera. El Almería le eliminó en las semifinales por subir a la máxima categoría.