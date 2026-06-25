Dalisson apunta a irse cedido al Hajduk Split para relanzar su crecimiento lejos del Córdoba CF

Dalisson de Almeida todo parede indicar que no continuará en el Córdoba CF durante la próxima temporada. El atacante hispano-brasileño, que disputó 29 partidos con el equipo de Iván Ania y firmó dos goles en la última campaña, saldrá cedido al Hajduk Split, histórico del fútbol croata y actual subcampeón de su liga, según ha avanzado COPE Córdoba. La operación incluirá además una opción de compra a favor del conjunto dálmata.

La salida del futbolista responde a una doble lógica. Por un lado, el Córdoba busca que el jugador de 26 años disponga de minutos de calidad en un contexto competitivo exigente. Por otro, la entidad blanquiverde mantiene abierta la puerta a que el futbolista pueda seguir siendo una opción de futuro dentro de los planes de la dirección deportiva, siempre que su evolución en Croacia sea la esperada.

El destino no es menor. El Hajduk Split es uno de los clubes más potentes y tradicionales del fútbol croata, con un historial de seis ligas y ocho copas en sus vitrinas. Además, el equipo disputará la próxima temporada la Europa League, un escaparate importante para un futbolista que necesita recuperar protagonismo y continuidad. En su plantilla milita, entre otros, el exvalencianista Hugo Guillamón.

Dalisson, en un entrenamiento. / A.J. González

Un temporada de altibajos en el Córdoba CF

La etapa de Dalisson en Córdoba ha estado marcada por una sensación clara de recorrido decreciente. El jugador aterrizó en El Arcángel el pasado verano procedente del Pontevedra, después de firmar una campaña destacada en Segunda RFEF, donde fue una de las piezas relevantes del ascenso del conjunto gallego a la categoría de bronce. Su fichaje despertó expectativas en el club por su perfil ofensivo, golpeo y capacidad para ofrecer recursos distintos en campo rival.

Su mejor momento llegó en el primer tramo del campeonato. Después de tener que esperar hasta la octava jornada para debutar como titular, en el duelo frente al Zaragoza en La Romareda, Dalisson consiguió hacerse un hueco durante varias semanas en los planes iniciales de Ania. En ese periodo dejó detalles interesantes, especialmente a balón parado.

Sin embargo, su impacto fue perdiendo peso con el paso de las jornadas. La falta de continuidad y una irregularidad cada vez más evidente terminaron por reducir su protagonismo en la segunda vuelta, hasta convertirlo en un recurso cada vez menos utilizado dentro de la rotación ofensiva.

Sus números como blanquiverde

Sus cifras reflejan esa evolución. Cerró la temporada con 1.145 minutos repartidos en 28 encuentros, de los cuales solo 12 fueron como titular, con un balance de dos goles y tres asistencias. Más significativa aún fue su pérdida de peso en este 2026, en el que apenas partió de inicio en dos ocasiones y acumuló solo 379 minutos sobre el césped.

Con contrato en vigor hasta junio de 2027, su futuro inmediato ya aparecía rodeado de interrogantes desde hace meses. De hecho, durante el pasado mercado de invierno el club ya valoró la posibilidad de buscarle una salida temporal en forma de cesión, especialmente si necesitaba liberar fichas para reforzar la plantilla. Aquella opción no terminó materializándose, pero la idea quedó sobre la mesa.

Ahora, con el Córdoba ya centrado en la construcción del nuevo proyecto y con la mirada puesta en dar un paso adelante definitivo en Segunda División, la salida de Dalisson aparece como una decisión coherente dentro del nuevo mapa deportivo. El club quiere afinar al máximo su plantilla para acercarse a la pelea real por el ascenso, y el futbolista buscará en Croacia el escenario ideal para recuperar vuelo.