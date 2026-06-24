El laberinto de Alberto del Moral: el Córdoba CF descartó su retorno y ahora el Oviedo busca su rescisión definitiva

El mercado de fichajes estival suele dejar historias de futbolistas atrapados en encrucijadas contractuales complejas o en dilemas nada fáciles de resolver, pero el caso de Alberto del Moral parece que puede convertirse en uno de los seriales más complejos del momento. El centrocampista natural de Villacañas (Toledo) apunta a la posibilidad de situarse en un limbo deportivo absoluto. Tras cerrar una etapa de año y medio defendiendo la camiseta del Córdoba CF en calidad de cedido, el jugador ha visto cómo las puertas de El Arcángel se le cerraban definitivamente para el próximo curso. Sin embargo, el regreso al club propietario de sus derechos federativos, el Real Oviedo, tampoco supondrá un oasis: la entidad asturiana no cuenta con él en absoluto y ya trabaja en los despachos para romper de forma anticipada el año de contrato que aún les une, según informó La Nueva España, cabecera del mismo grupo editorial al que pertenece este periódico.

El Córdoba pasa página: las lesiones y la falta de encaje cierran la etapa blanquiverde

El punto final a la temporada del Córdoba CF en El Arcángel, certificado tras una dolorosa derrota ante el Albacete Balompié (1-2) que dejó al club sin opciones matemáticas de disputar los playoff de ascenso, trajo consigo el inicio de una profunda catarsis en la plantilla dirigida por Iván Ania. En los despachos de la planta noble del feudo ribereño, la comisión deportiva —en la que la figura de César Sánchez ejerce una gran influencia en la captación y el director general Antonio Fernández Monterrubio tiene la última palabra— ya ha diseñado las líneas maestras de la campaña 2026-2027. Y en esos planes no figura Alberto del Moral, tal y como informó este periódico hace ya más de un mes.

Alberto del Moral, durante un lance del Córdoba CF-Granada. / MANUEL MURILLO

La dirección deportiva blanquiverde tomó la determinación de no solicitar una tercera cesión consecutiva al Real Oviedo. Aunque el verano pasado su regreso se catalogó como una incorporación estrella destinada a apuntalar una medular dominante junto a Isma Ruiz y Dani Requena, las expectativas nunca llegaron a confluir con la realidad sobre el césped.

El paso de Del Moral por Córdoba ha estado irremediablemente marcado por la irregularidad y la fragilidad física. Durante sus primeros meses en el año 2025, el jugador apenas acumuló cinco partidos y poco más de 178 minutos de juego. De hecho, en el club permitieron que en las últimas jornadas de la pasada temporada no se arriesgara su físico con la intención de volver a solicitar un préstamo. Pero en la presente campaña, su rol volvió a ser intermitente. Iván Ania no terminó de ver claro el encaje de un doble pivote con el toledano al inicio del curso, relegándolo al banquillo en multitud de jornadas. Cuando el futbolista mejor rendimiento ofreció —asumiendo los galones por la lesión de Isma Ruiz y encadenando un mes de notable nivel—, la musculatura volvió a fallar. Su última dolencia en el partido contra el Granada CF fue el reflejo de un calvario de lesiones que terminó por agotar la paciencia en el club, donde se prefiere rastrear el mercado en busca de perfiles más fiables físicamente.

Revolución en el Carlos Tartiere: un salario prohibitivo y una medular por reconstruir

Si el panorama en el sur es desalentador para el mediocentro, el escenario que le espera en el norte es aún más hostil. El Real Oviedo, tras consumar su descenso a la Segunda División, ha encomendado su nuevo proyecto deportivo al técnico Jesús Calero con la misión ineludible de regresar a la élite. Esta reestructuración implica una limpieza integral en la sala de máquinas. Hombres como Nico Fonseca, Dendoncker, Sibo o Colombatto no seguirán en la entidad azulona, y el único centrocampista que parece tener plaza asegurada es Youness, recién fichado del Ceuta.

Alberto del Moral, durante un lance del Cultural Leonesa-Córdoba CF en León. / Lof

En esta profunda remodelación, Alberto del Moral no tiene cabida. Los argumentos del Oviedo para forzar su salida son fundamentalmente de índole económica y estratégica: por un lado, el toledano ostenta una ficha muy elevada, que se corresponde con un jugador que debe abanderar en el campo el proyecto de ascenso. Liberar esa masa salarial es una prioridad absoluta para que la dirección deportiva ovetense pueda acometer fichajes de peso en otras posiciones. Asimismo, al jugador solo le resta un año de contrato (hasta junio de 2027), el último de los cuatro que firmó al salir del Villarreal B. Enviarlo nuevamente cedido a otro club carece de lógica económica para el Oviedo: los carbayones deberían asumir, como en los últimos préstamos al Córdoba CF, una parte importante de su sueldo y el futbolista quedaría libre en 2027 sin dejar un solo euro en caja.

La vía de la rescisión: un divorcio contractual complejo

Ante esta tesitura, los despachos del Carlos Tartiere trabajan con un único objetivo: la rescisión inmediata del contrato. La intención inicial del Real Oviedo es sentarse con los representantes de Del Moral para alcanzar un acuerdo de rescisión amistoso mediante el pago de una indemnización por el año restante.

Alberto del Moral da un pase durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Ceuta, en El Arcángel. / Manuel Murillo

Sin embargo, el club asturiano maneja planes alternativos en caso de que las negociaciones se enquisten. No se descarta que la entidad aplique la drástica fórmula ejecutada el verano anterior con futbolistas como Pomares o Paulino; es decir, anunciar el despido fulminante del jugador para, posteriormente y con la carta de libertad ya otorgada, dirimir las cantidades de la compensación económica por la vía judicial o mediante una negociación a la baja de última hora.

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La realidad es tozuda para Alberto del Moral: a sus problemas físicos recurrentes se le junta una situación contractual asfixiante. Descartado por el Córdoba CF y señalado por el Oviedo, el pivote de Villacañas se ve obligado a romper amarras con su pasado reciente para intentar relanzar su carrera, previsiblemente con la carta de libertad bajo el brazo, en un destino completamente nuevo.