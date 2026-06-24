Jacobo Martí, juventud y desborde para el nuevo proyecto del Córdoba CF

El Córdoba CF ha anunciado su quinto fichaje del mercado estival. El nuevo refuerzo es Jacobo Martí, un lateral derecho valenciano de 21 años que ha llegado procedente del Mérida de la Primera RFEF. En su primera temporada en la categoría de bronce disputó 20 partidos de liga y uno de Copa del Rey con el Mérida, acumulando más de 1.300 minutos de juego. Una lesión que le tuvo tres meses de baja evitó que disputara más encuentros. En el club cordobés ha firmado para las dos próximas temporadas.

Jacobo Martí es uno de esos futbolistas que encajan en el perfil de jugador moderno que buscan cada vez más equipos en categorías exigentes. Joven, dinámico, vertical y con capacidad para ocupar toda la banda derecha, el valenciano se ha abierto paso en la AD Mérida como una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro. Ahora ha llegado a Córdoba para seguir en su progresión.

Formado en el fútbol valenciano, Martí ha ido construyendo su camino desde el trabajo y la progresión constante. Su irrupción llegó tras un crecimiento competitivo que llamó la atención del club blanquiverde, que ha decidido incorporarlo para reforzar una demarcación clave como la del lateral derecho. No se trata solo de un defensa de recorrido, sino de un jugador con alma ofensiva, capaz de estirarse en ataque, desbordar y ofrecer profundidad en campo contrario.

Jacobo Martí, en su etapa como jugador del Torrent. / CÓRDOBA

Un jugador con recorrido en la banda derecha

Su perfil táctico ofrece además una ventaja importante: puede actuar tanto como lateral derecho como en posiciones más adelantadas en la banda. Esa polivalencia le convierte en un recurso valioso para cualquier entrenador, especialmente en un fútbol cada vez más condicionado por la versatilidad y la capacidad de adaptación.

En el plano deportivo, Jacobo Martí destaca por su potencia en carrera, capacidad para ganar metros y una manera agresiva de interpretar el juego por fuera. Tiene llegada, ritmo y una tendencia natural a proyectarse hacia arriba, lo que le permite participar con frecuencia en la construcción ofensiva del equipo. Esa verticalidad ha sido una de las señas que han definido su juego desde sus primeras etapas.

Tras jugar en la campaña 24-25 en Segunda RFEF con el Torrent, su llegada al Mérida supuso hace un año un paso importante en su carrera, ya que pasó a competir en la Primera RFEF. El club romano apostó entonces por un jugador joven, con margen de crecimiento y con condiciones para evolucionar en un contexto competitivo como el de la Primera Federación. En un campeonato duro, físico y muy exigente tácticamente, Jacobo Martí ha destacado en Mérida por ser un futbolista con capacidad para seguir dando pasos adelante.

La apuesta blanquiverde por el carrilero valenciano

A sus condiciones físicas y futbolísticas se une además el valor de la proyección. A su edad, el lateral valenciano todavía tiene margen para pulir aspectos del juego, crecer en lectura táctica y consolidarse en una categoría donde cada detalle cuenta. Esa combinación entre juventud y potencial explica que el Córdoba CF se haya fijado en él.

El Córdoba CF va a contar así con un jugador de banda con recorrido, energía y margen de mejora, un futbolista que puede convertirse en una pieza importante si mantiene su evolución. Jacobo Martí pertenece a esa nueva generación de laterales que no solo defienden, sino que también entienden la banda como una autopista para atacar.