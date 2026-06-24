El Córdoba CF supera la barrera de los 4.000 socios en la campaña de abonados

El Córdoba CF ha comenzado con muy buen pulso su campaña de abonados para la temporada 2026-27. Apenas una semana después de la apertura oficial del proceso de renovaciones, la entidad blanquiverde ha superado la barrera de los 4.000 socios, una respuesta que confirma, una vez más, la fidelidad de su masa social y el respaldo que sigue acompañando al club en el arranque del nuevo curso.

En concreto, el Córdoba ha confirmado este miércoles que ya son 4.024 los abonados que han formalizado su continuidad, una cifra que representa el 23,16% del límite social y logístico fijado por la entidad para esta campaña. El listón vuelve a situarse en los 17.370 carnés, exactamente el mismo registro con el que se cerró la pasada temporada, después de que el club ampliara entonces en 300 plazas el tope inicialmente previsto debido a la elevada demanda.

Por ahora, la campaña se encuentra inmersa en su primera fase, reservada exclusivamente a los abonados de la temporada anterior. Este periodo permanecerá abierto hasta el próximo 11 de julio, plazo durante el cual los socios actuales podrán renovar su localidad antes de que el proceso avance a nuevos escenarios.

El público llena una grada de El Arcángel, antes del inicio de un encuentro. / A.J. González

Cita previa para la renovación presencial

Desde la entidad cordobesista se sigue recomendando a los aficionados que opten por realizar el trámite de manera presencial que soliciten cita previa, ya que cada reserva permite gestionar un máximo de cuatro renovaciones. Aquellos abonados que acudan directamente a las oficinas del estadio sin cita serán atendidos únicamente en caso de que exista disponibilidad en ese momento.

Al mismo tiempo, el sistema telemático continúa funcionando con normalidad. La plataforma digital del abonado habilitada por el club permanece operativa las 24 horas del día, lo que permite completar la renovación de forma íntegramente online durante toda esta primera etapa del proceso.

Una vez cerrado el plazo actual, la campaña entrará en una segunda fase, fijada entre los días 13 y 15 de julio. Ese periodo estará destinado a los poseedores del carné Koki que, por edad, deban pasar al abono infantil, así como a los usuarios del carné “Soy Cordobesista” que deseen acceder al abono general. Quienes simplemente quieran renovar esta última modalidad ya pueden hacerlo dentro de la fase actualmente abierta.

La fase de mejora de asiento

Posteriormente llegarán las jornadas destinadas a la mejora de asiento, previstas para los días 16 y 17 de julio. Como ya ocurrió en campañas anteriores, este trámite solo podrá completarse de forma presencial, una exigencia derivada de la normativa de LaLiga.

Tras la pausa contemplada con motivo de la celebración de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, el club abrirá el turno para las nuevas altas entre el 27 de julio y el 13 de agosto, siempre que todavía queden localidades disponibles dentro del límite máximo fijado por la entidad.

El Córdoba CF mantiene además su apuesta por una campaña eminentemente digital, en la que la mayor parte de las gestiones pueden completarse a través de la plataforma online del club. Entre ellas figuran la renovación del abono, la financiación, la elección entre carné físico o digital y la gestión de su recogida. La única excepción vuelve a ser la mejora de asiento, que deberá realizarse obligatoriamente en las oficinas del estadio.

El teléfono de contacto y los horarios

Como apoyo complementario a la atención telemática, el club ha habilitado también el teléfono 627 285 477 para resolver incidencias y tramitar renovaciones. Además, las taquillas de El Arcángel abrirán de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, así como los sábados de 9.30 a 13.30 horas, ofreciendo así distintas vías para facilitar el proceso a los aficionados.

La respuesta inicial vuelve a demostrar que el cordobesismo no falla y que el vínculo entre el equipo y su gente sigue siendo una de las grandes fortalezas del proyecto blanquiverde.