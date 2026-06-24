El Córdoba CF empieza a reconstruir su filial con siete salidas

El Córdoba CF ya trabaja en la planificación de la próxima temporada en todos sus frentes, incluido el futuro de su filial de Tercera Federación. Confirmada la continuidad de Diego Tristán al frente del banquillo, ha comenzado el movimiento en la plantilla del segundo equipo blanquiverde, que afrontará una nueva etapa con importantes cambios en su vestuario.

La entidad cordobesista hizo oficial este miércoles la salida de siete jugadores del filial: Mario Peregrina, Amin, Damián, Awusi, Josema, Jhon Arcila y David Ortega. Todos ellos cierran su etapa en el club para dejar espacio a nuevos movimientos dentro de un proyecto que busca seguir creciendo desde la base.

Diego Tristán y el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, tras renovar como técnico del Córdoba B. / CCF

El adiós de Mario Peregrina

Entre las bajas anunciadas destaca especialmente la de Mario Peregrina, centrocampista que llegó hace tres temporadas a la disciplina blanquiverde y que durante este tiempo ha llegado a entrar en varias fases en la dinámica del primer equipo. El futbolista, de 22 años, cierra su ciclo tras disputar 23 partidos y marcar tres goles en la Liga 25-26. Ahora buscará ahora un nuevo destino para continuar con su progresión.

También abandonan el filial Amin y Jhon Arcila, dos jugadores que aterrizaron en el mercado invernal con el objetivo de reforzar a una plantilla muy castigada por las bajas en el tramo más delicado de la campaña. Su paso por el Córdoba B fue breve, pero se produjo en un contexto de máxima exigencia competitiva.

A ellos se unen el portero Damián y el centrocampista David Ortega, ambos incorporados el pasado verano al segundo equipo cordobesista. En el caso de Ortega, su aportación ofensiva fue una de las más destacadas entre los jugadores que ahora se despiden, ya que logró cuatro tantos a lo largo de la temporada.

Josema, al Porcuna de Juan Carlos Quero

También pone fin a su etapa en el club Josema, que ya tiene nuevo destino. El futbolista ha firmado por el Atlético Porcuna, conjunto del Grupo 9 de Tercera Federación que estará dirigido por el exjugador del Córdoba CF Juan Carlos Quero.

Con estas siete salidas, el Córdoba CF comienza a dar forma a la reconstrucción de un filial que logró cerrar con éxito una temporada muy exigente. El segundo equipo blanquiverde selló la permanencia en el Grupo 10 de Tercera Federación gracias a una reacción final sobresaliente, en la que sumó 13 de los últimos 15 puntos posibles.

Ese impulso coincidió con la llegada de Diego Tristán al banquillo, tras la salida de Gaspar Gálvez, cuyo ciclo terminó después de la derrota en Tomares, un resultado que dejó al equipo en puestos de descenso. El relevo técnico cambió la dinámica de forma inmediata y permitió al filial enderezar el rumbo en el momento más crítico del curso.

La reestructuración de la plantilla

Con la permanencia asegurada y el cuerpo técnico ya definido, el Córdoba B encara ahora una fase clave de su planificación. Las primeras salidas marcan el inicio de una reestructuración que pretende renovar energías, abrir paso a nuevas generaciones y consolidar un proyecto competitivo en una categoría siempre exigente.