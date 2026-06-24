Así están los banquillos de LaLiga Hypermotion: revolución entre los rivales del Córdoba CF

El mercado estival ya ha cogido velocidad de crucero en LaLiga Hypermotion. Mientras el Córdoba CF avanza en la confección de su plantilla, con cuatro incorporaciones ya oficializadas en este primer tramo del verano, el resto de rivales tampoco permanece inmóvil. De hecho, en muchos casos el ritmo de movimientos está siendo incluso mayor. No solo en el capítulo de fichajes, sino también en los banquillos, donde buena parte de los clubes de la categoría ha aprovechado el mes de junio para abrir nuevos ciclos o ratificar el final de las etapas de los técnicos que dirigieron sus proyectos durante la pasada temporada.

Las Palmas apuesta por Rubén de la Barrera

Entre los movimientos más representativos de las últimas fechas aparece el de una UD Las Palmas que, tras quedarse a las puertas del ascenso después de caer en la primera ronda del play off, ha decidido abrir una nueva etapa al frente de su primer equipo. Y ahí, el conjunto canario ha confiado el banquillo a Rubén de la Barrera, que toma el relevo de Luis García Fernández tras la renuncia y posterior salida del técnico ovetense.

El preparador coruñés aterriza en el Estadio de Gran Canaria después de cerrar la pasada campaña al frente de la Cultural Leonesa, donde no pudo evitar el descenso a Primera Federación. En su cuerpo técnico contará, además, con un rostro muy conocido en Córdoba. El pontanés Álvaro Cejudo, que hace apenas un mes puso fin a su etapa en el Salerm Puente Genil, ejercerá como segundo entrenador.

Mallorca, Girona y Oviedo, con cambios

Precisamente el ya exentrenador de Las Palmas podría no tardar en encontrar destino. Según ha adelantado el Diario de Mallorca, perteneciente al mismo grupo editorial que este periódico, Luis García Fernández figura entre las opciones que maneja el Mallorca, uno de los tres descendidos desde Primera División.

El conjunto balear busca relevo tras la salida de Martín Demichelis, cuya marcha sorprendió después de haber manifestado poco antes de finalizar la temporada su intención de continuar al frente del equipo. El técnico argentino ha puesto rumbo al Leipzig, que disputará la próxima edición de la Liga de Campeones.

También ha habido novedades en el Girona. El club gerundense ha apostado por la promoción interna y ha situado al frente del primer equipo a Quique Álvarez, hasta ahora entrenador del filial, después de la marcha de Míchel al Ajax, conjunto que participará próximamente en la Conference League.

En el Real Oviedo, otro de los recién descendidos, el elegido ha sido Julián Calero, que dirigió al Levante durante el primer tramo de la temporada 2025-2026 en Primera División antes de ser destituido. El conjunto asturiano llegó incluso a situar en su radar al técnico del Córdoba CF, Iván Ania, tras el cierre del ciclo de Guillermo Almada, aunque finalmente terminó decantándose por el madrileño.

Almería, Burgos y Éibar, también en movimiento

Otro de los focos del verano apunta al Almería. Después de caer en la final del play off frente al Málaga de Juan Funes, el club rojiblanco negocia la salida de Rubi, al entender que el ciclo del técnico catalán en el UD Almería Stadium habría llegado a su fin.

También ha cambiado de entrenador el Burgos, tras la marcha de Luis Miguel Ramis al Osasuna, de Primera División. Su relevo será Sergio Francisco, encargado de liderar el nuevo proyecto burgalés.

Más llamativo aún ha sido el caso del Éibar. Beñat San José, que había renovado su contrato a comienzos de mes, terminó rescindiendo su vinculación para aceptar la oferta del Rayo Vallecano, mientras que el conjunto armero ha reaccionado rápidamente con la contratación de Jokin Aranbarri.

Continuidad en unos, agitación en otros

El Sporting de Gijón también afrontará una nueva etapa. Tras anunciarse mes atrás la salida de Borja Fernández, el club asturiano apostó por el argentino Nicolás Larcamón para dirigir al equipo en la próxima campaña.

En el Ceuta, por el contrario, no habrá cambios. José Juan Romero continuará al frente del proyecto después de ampliar recientemente su contrato hasta 2029, manteniendo la estabilidad en el banquillo norteafricano.

Tampoco está previsto, salvo giro inesperado, que cambien de entrenador Albacete, Andorra, Granada, Real Sociedad B, Valladolid y Cádiz, que mantienen la confianza en los técnicos con los que finalizaron la pasada temporada.

Por su parte, el Leganés sí ha optado por abrir una nueva etapa tras una campaña de lo más turbulenta, salvada sobre la bocina en la última jornada. El elegido para liderar el proyecto pepinero será Rubén Albés.

Sin novedades entre los ascendidos

En cuanto a los cuatro equipos que llegan desde Primera Federación, el escenario es muy diferente. Ni Tenerife, ni Eldense, ni Sabadell, ni Celta Fortuna han oficializado movimientos en sus respectivos banquillos.

Tras culminar con éxito sus objetivos de ascenso, todo apunta a que los cuatro proyectos mantendrán la línea continuista -en el Nova Creu Alta ya andan negociando para incluso ampliar a Ferran Costa- y afrontarán su regreso o estreno en LaLiga Hypermotion con, salvo giro inesperado, los mismos técnicos que les guiaron hasta el fútbol profesional.