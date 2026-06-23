Los cuatro nuevos ascendidos en el camino del Córdoba CF: así llegan Tenerife, Eldense, Sabadell y Celta Fortuna a Segunda

La hoja de ruta de LaLiga Hypermotion 2026-2027 ya está completamente definida y el Córdoba CF conoce tanto a los rivales que llegan desde Primera División como a los cuatro nuevos equipos que aterrizan procedentes de Primera Federación. Y si el foco suele dirigirse hacia los descendidos por potencial económico y aspiraciones, tampoco conviene perder de vista a unos recién ascendidos que afrontan el salto con proyectos muy distintos, pero con la misma ilusión compartida: haber llegado para quedarse en el fútbol profesional.

De este modo, Tenerife, Eldense, Sabadell y Celta Fortuna serán los nuevos vecinos del conjunto de Iván Ania. Cuatro rivales con objetivos, plantillas y recorridos muy diferentes, aunque todos pasarán por El Arcángel a partir del próximo mes de agosto.

Tenerife, regreso inmediato

El primero en certificar su ascenso fue el Tenerife, campeón del Grupo 1 de Primera Federación con absoluta autoridad. Los chicharreros dominaron el campeonato de principio a fin, cerrando la temporada con 76 puntos y asegurándose el regreso a Segunda División apenas un año después de su descenso.

El conjunto insular volverá con una estructura económica más contenida que la que tenía antes de perder la categoría, aunque mantiene una base competitiva de garantías. Entre sus grandes referentes sobresale Enric Gallego, que a sus 39 años firmó 19 goles y todavía tiene un año más de contrato. También destacaron Jesús de Miguel, autor de 11 tantos y con un futuro todavía por resolver, además de los defensores David Rodríguez y Landázuri, junto al incombustible Aitor Sanz -que medita continuar-, fijo en el centro del campo insular pese a haber cumplido ya los 41 años.

El historial reciente sonríe claramente al Córdoba CF, no obstante. En la temporada 2024-2025, última en la que ambos coincidieron, los blanquiverdes vencieron por 3-0 en El Arcángel y por 2-3 en el Heliodoro Rodríguez López. Para encontrar la última victoria tinerfeña hay que remontarse al curso 2017-2018, cuando el conjunto isleño se impuso con contundencia por 5-1. En total, ambos equipos se han enfrentado 56 veces, con 25 triunfos cordobesistas, 14 empates y 17 victorias del Tenerife.

Aitor Sanz, a la derecha, durante un encuentro de la 2025-2026 con el Tenerife. / cd tenerife

Eldense, campeón con sello cordobesista

El Eldense fue el dominador del Grupo 2, aunque con bastante más sufrimiento. Los alicantinos terminaron levantando el título con apenas un punto de ventaja sobre el Sabadell, suficiente para regresar al fútbol profesional solo una temporada después de haber descendido, aunque con una jornada de adelanto.

Entre los grandes protagonistas del ascenso apareció un futbolista propiedad del Córdoba CF. Ramón Vila, cedido durante la pasada campaña, firmó un excelente rendimiento bajo palos con 36 partidos, 14 porterías a cero, 34 goles encajados y una media de apenas 0,94 tantos recibidos por encuentro.

Junto al guardameta catalán también sobresalieron el excordobesista Fidel Chaves, que firmó 10 goles a sus 36 años; Dioni, máximo goleador histórico de Primera Federación y autor de 11 tantos antes de marcharse al Torremolinos; Nacho Quintana, con nueve dianas, y el central neerlandés Floris Smand, una de las referencias defensivas del equipo de Claudio Barragán.

Los precedentes también favorecen al los de Iván Ania. En la temporada 2023-2024, el bloque blanquiverdes venció por 2-0 en El Arcángel y rescató un empate (1-1) en el Nuevo Pepico Amat gracias al gol de Nikolai Obolskii sobre la bocina, pese a jugar en inferioridad numérica. El balance histórico refleja 12 enfrentamientos, con seis victorias cordobesas, dos empates y cuatro triunfos del Eldense.

Ramón Vila, durante un encuentro con el Eldense en la temporada 2025-2026. / CD ELDENSE

Sabadell, un candidato a revelación

El Sabadell, por su parte, regresa a Segunda División cinco años después de su última presencia en la categoría, aunque con dos ascensos consecutivos a la espalda. Tras quedarse a un solo punto del salto directo, los arlequinados protagonizaron una fase de promoción memorable, remontando primero al Real Madrid Castilla y posteriormente al Zamora para recuperar una plaza en el fútbol profesional.

El conjunto catalán presenta una plantilla sólida y muy equilibrada. Su gran referencia ha sido el centrocampista nigeriano Quadri Liameed, uno de los futbolistas más regulares del curso y autor de un gol en la final del play off. También brillaron Urri en la medular, el central brasileño Bonaldo y una parcela ofensiva liderada por Agustín Coscia y Javi López, ambos con 10 goles, además del experimentado Rodrigo Escudero, que terminó la campaña con nueve tantos. También tuvo cierto protagonismo el exblanquiverde Carlos García, ahora con otro ascenso bajo el brazo como sabadellense.

Los enfrentamientos históricos entre Córdoba CF y Sabadell presentan más igualdad. El último precedente data de la temporada 2013-2014, la del ascenso cordobesista a Primera División, cuando los andaluces cayeron por 3-2 en la Nova Creu Alta. En total, ambos clubes acumulan 29 enfrentamientos, con 11 victorias para cada uno y siete empates.

El excordobesista Carlos García, en el centro de la imagen, tras ascender con el Sabadell. / ce sabadell

Celta Fortuna, el talento de la cantera celeste

El último billete hacia LaLiga Hypermotion fue para el Celta Fortuna, que se impuso en la promoción tras superar a la Ponferradina, ampliando a dos el número de filiales presentes en la categoría junto a la Real Sociedad B.

Como suele ocurrir en los equipos dependientes, el filial vigués presenta una plantilla repleta de juventud, talento ofensivo y margen de crecimiento. Su principal referencia es el delantero Hugo González, autor de un doblete tanto en la eliminatoria frente a la Ponferradina como en la primera ronda ante el Europa. En Liga firmó 14 goles, haciendo un total de 18 a lo largo de la campaña.

También destacan Álvaro Martín, con 10 tantos; el camerunés Miller, que terminó con nueve; Óscar Marcos, autor de siete, y el central Anxo Rodríguez, que con solo 18 años se consolidó como líder de la defensa celeste.

Los precedentes entre ambos equipos son mucho más reducidos. Córdoba CF y Celta Fortuna únicamente se han enfrentado en la temporada 2022-2023, durante el primer año de los blanquiverdes en Primera Federación. Entonces, el conjunto dirigido por Germán Crespo venció por 1-2 en Barreiro durante la primera vuelta, mientras que los gallegos devolvieron el golpe imponiéndose por 0-2 en El Arcángel en el encuentro de la segunda manga.