El Córdoba CF ficha a Unai Sabroso: así es la nueva apuesta de futuro blanquiverde

El Córdoba CF sigue afilando su proyecto para la temporada 2026-2027 y mantiene intacta una de las líneas maestras de su planificación: invertir en talento joven con margen de crecimiento. En esa dirección se enmarca el cuarto movimiento oficial del mercado estival, la incorporación de Unai Sabroso (Madrid, 2007), atacante de 19 años que llega procedente del Rayo Vallecano B y firma por las dos próximas temporadas.

Se trata de un futbolista de marcado perfil ofensivo, capaz de actuar prácticamente en cualquier posición del frente de ataque y al que la entidad considera una apuesta tanto para el presente como, especialmente, a medio-largo plazo. Así lo refleja el propio comunicado oficial del club, que define al madrileño como «un atacante con gran proyección y apuesta de futuro del club».

Un futbolista en progresión

La llegada de Sabroso responde a una estrategia que la entidad de El Arcángel viene desarrollando en las últimas ventanas de traspasos. La comisión deportiva continúa peinando las principales canteras del fútbol español en busca de futbolistas con potencial para dar el salto en las filas blanquiverdes. En el caso del nuevo refuerzo califal, la 2025-2026 supuso un importante punto de inflexión en su carrera. Fue su primera temporada en la disciplina del Rayo Vallecano, al que llegó el pasado verano procedente del Juvenil del Rayo Majadahonda. Anteriormente también había completado parte de su formación en la cantera del Leganés.

Su adaptación fue inmediata, eso sí. En el Juvenil División de Honor firmó nueve goles, un rendimiento que le abrió las puertas del filial franjirrojo en Segunda Federación, donde comenzó a adquirir experiencia en el fútbol sénior pese a una temporada complicada para el conjunto vallecano, que terminó descendiendo de categoría como colista del Grupo 5.

A esos registros añadió un gol con el filial y otro más con el conjunto sub-19 en la Copa del Rey Juvenil, concretamente en la eliminatoria frente al Deportivo de La Coruña.

Atacante versátil

Más allá de su capacidad goleadora, uno de los aspectos que más seduce en la parroquia blanquiverde es su polivalencia. Aunque suele desenvolverse en posiciones ofensivas, puede actuar en cualquiera de los dos extremos, desempeñarse como mediapunta o incluso ejercer como referencia en determinados contextos del juego.

Una versatilidad que amplía las alternativas de desarrollo de un futbolista que, lógicamente, todavía se encuentra en plena etapa formativa y cuyo margen de crecimiento continúa siendo elevado.

El mismo camino que otras apuestas

La hoja de ruta inicial prevista para Sabroso apunta a un modelo ya utilizado por el Córdoba CF en incorporaciones similares durante las últimas campañas. El madrileño iniciará la pretemporada a las órdenes de Iván Ania, donde dispondrá de la oportunidad de convencer al técnico asturiano y ganarse un sitio en la dinámica del primer equipo.

Si finalmente no logra hacerse un hueco en la plantilla, el escenario más probable pasa por una cesión que le permita acumular minutos y continuar su evolución competitiva antes de regresar a El Arcángel con una mayor experiencia. Fórmula, de hecho, que ya durante la 2025-2026 se vio en casos como George Andrews, Víctor Sánchez o Mariano Carmona.