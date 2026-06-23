El Ceuta tantea a Theo Zidane mientras el Córdoba CF examina su futuro

El Córdoba CF continúa avanzando en la planificación de la temporada 2026-2027, con la primera remesa de incorporaciones encarrilada y también prácticamente el grueso de salidas definidas. Sin embargo, todavía quedan algunos expedientes abiertos en la planta noble de El Arcángel, especialmente los de aquellos futbolistas que finalizan contrato el próximo 30 de junio y cuya continuidad sigue sin resolverse. Es ese el caso concreto de Pedro Ortiz y Theo Zidane, para ser más exactos, dos escenarios que permanecen en el limbo a escasos días de expirar su vinculación con la entidad blanquiverde.

La sensación, no obstante, es de que ambos se encuentra más cerca de separar sus caminos con el club que de prolongarlos, e incluso en la situación particular del francés ya ha habido cierta agitación de cara al mercado. De hecho, según ha podido saber este periódico, el Ceuta ha situado al ex del Real Madrid Castilla entre los perfiles que maneja para reforzar su plantilla.

El Ceuta remodela su proyecto

Y es que el conjunto norteafricano afronta un verano de importantes cambios tras sellar una holgada permanencia en su primer año dentro de LaLiga Hypermotion. La renovación de José Juan Romero hasta 2029 ha marcado el punto de partida de un nuevo proyecto que ya ha comenzado a mover piezas tanto en el apartado de salidas como de incorporaciones.

De hecho, el primer refuerzo confirmado ha sido el regreso del utrerano Alejandro Meléndez, procedente del Albacete, aunque la dirección deportiva ceutí continúa rastreando el mercado en busca de futbolistas con experiencia en la categoría. En ese escenario encaja el perfil de Theo Zidane, cuya situación contractual facilita cualquier operación una vez finalice oficialmente su compromiso como califal.

Dos temporadas de claroscuros

El hijo del legendario Zinedine Zidane llegó a El Arcángel en el verano de 2024, formando parte de la primera batería de fichajes tras el ascenso del conjunto blanquiverde desde Primera Federación.

Su paso por Córdoba, sin embargo, ha estado marcado por cierta irregularidad. Aunque dejó destellos de calidad y protagonizó momentos de buen rendimiento -brilló en el último tramo de 2024-, nunca consiguió asentarse de forma definitiva como una pieza indiscutible dentro de los planes de Iván Ania.

En sus dos campañas como cordobesista ha disputado 57 encuentros oficiales, de los que 26 los inició como titular, acumulando 2.489 minutos, con un balance de cinco goles y una asistencia.

Toda su producción ofensiva llegó durante la temporada 2024-2025, eso sí, mientras que en la recién concluida 2025-2026 perdió peso dentro de la rotación del equipo. Además, su participación también quedó condicionada por la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado mes de diciembre para resolver un proceso discal.

Theo Zidane, durante un entrenamiento de la temporada 2025-2026 con el Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Pendiente de la decisión definitiva

A falta de apenas unos días para que expire su contrato, el Córdoba CF todavía no ha trasladado una propuesta de renovación al centrocampista francés. Mientras tanto, el mercado comienza a moverse alrededor de su figura y el Ceuta ya aparece como uno de los clubes atentos a una posible incorporación.

Por tanto, y salvo giro inesperado en las próximas fechas, todo apunta a que la etapa de Theo Zidane como blanquiverde llegará a su fin tras dos temporadas en El Arcángel.