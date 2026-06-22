Sergi Guardiola anuncia su retirada: el goleador que hizo historia en el Córdoba CF dice adiós al fútbol

Se cierra una de las trayectorias más señaladas en clave blanquiverde de la última década. Sergi Guardiola ha anunciado este lunes su retirada del fútbol profesional, poniendo fin a una carrera de más de una década en la élite y categorías nacionales, cuyo último capítulo escribió precisamente con la camiseta del Córdoba CF, club con el que concluye contrato el próximo 30 de junio y desde el que finalmente no recibió propuesta de renovación.

El delantero balear, que regresó el pasado verano para vivir una segunda etapa en El Arcángel, comunicó su decisión a través de un emotivo vídeo publicado en redes sociales, en el que también desveló cuál será su siguiente paso profesional: continuará vinculado al fútbol, aunque desde los despachos, incorporándose al grupo de trabajo de la agencia de representación JV Sports.

«Han sido muchos años, muchos kilómetros y muchas camisetas. Cada equipo fue una familia. Cada gol, un recuerdo que nadie podrá borrar. He vivido el fútbol con todo lo que tenía, junto a mi familia, que hizo este viaje conmigo. Porque detrás de cada partido, cada ciudad y cada sueño cumplido, siempre estuvieron ellos», afirma el atacante de Manacor en su mensaje de despedida.

El Córdoba, el club donde alcanzó su techo

A sus 35 años, Sergi Guardiola pone el punto final a su carrera teniendo al equipo califal como último destino. Durante la temporada 2025-2026 disputó 38 encuentros, acumuló 1.503 minutos y firmó cinco goles, el último de ellos especialmente simbólico: el tanto conseguido frente al Huesca en la última jornada de Liga, disputada en El Arcángel y saldada con empate (1-1).

Una diana que celebró señalando y besando repetidamente el escudo del que siempre definió como «el equipo de su corazón», en un gesto que terminó convirtiéndose en su despedida sobre el césped del cordobesismo.

Aquel fue el broche reciente para la segunda etapa del delantero en la entidad blanquiverde. Mucho más imborrable permanece todavía la primera, la de la temporada 2017-2018, cuando se convirtió en el gran héroe de la histórica permanencia conseguida sobre la bocina. Entonces, con apenas 26 años, el punta pasó de partir inicialmente como suplente de Jona Mejía a firmar una de las mejores campañas individuales que se recuerdan en el club, con 22 goles, una cifra que continúa siendo el mejor registro anotador de un futbolista del Córdoba CF en Segunda División durante todo el presente siglo.

Sergi Guardiola besa el escudo del Córdoba CF en su último gol como blanquiverde, ante el Huesca. / Manuel Murillo

El trampolín hacia Primera División

Precisamente aquel rendimiento en El Arcángel cambió por completo el rumbo de su carrera. Antes de aterrizar en Córdoba había defendido las camisetas de Jumilla, Ontinyent, Getafe B, Novelda, Eldense, Alcorcón, Granada y Murcia, aunque fue tras su explosión como blanquiverde cuando dio definitivamente el salto a la máxima categoría.

Regresó inicialmente al Getafe, donde apenas tuvo protagonismo, antes de iniciar una etapa mucho más fructífera en el Real Valladolid, club en el que firmó sus mejores temporadas en Primera División. Posteriormente pasó también por Rayo Vallecano, de nuevo por el Valladolid y por el Cádiz.

Su última aventura antes del regreso a suelo cordobés fue precisamente en Vallecas, donde durante la campaña 2024-2025 formó parte del histórico equipo que logró clasificar al conjunto madrileño para disputar la Conference League, aunque desde un papel secundario. Después eligió volver a El Arcángel para cerrar allí su carrera deportiva.

Una trayectoria de 386 partidos

El atacante mallorquín se despide del fútbol profesional con unos números más que destacados. A lo largo de su carrera disputó 386 encuentros de Liga, acumuló 23.555 minutos sobre el terreno de juego y anotó 82 goles, de los cuales 27 llegaron defendiendo la camiseta del Córdoba CF. Es decir, casi el 33% de los que firmó en toda su trayectoria.

En el conjunto blanquiverde participó en 78 partidos oficiales, siendo aquella temporada 2017-2018 el punto culminante de un ciclo que ahora llega a su fin. «Ahora, empieza una nueva etapa», adelanta en el vídeo con el que anuncia su incorporación a JV Sports, la agencia de representación dirigida por Joaquín Vigueras, exentrenador del Lorca Deportiva y otros clubes, que desde hace años desarrolla su actividad en el ámbito de la representación de futbolistas.

El propio Guardiola cierra su despedida con un último mensaje cargado de agradecimiento: «Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Gracias a todos los que me acompañaron durante este camino, ha sido un privilegio».