Dani Requena regresa al Villarreal con un nuevo reto: convencer a Iñigo Pérez tras brillar en el Córdoba CF

La temporada de Dani Requena en el Córdoba CF no ha pasado desapercibida, no cabe duda. Después de convertirse en una de las piezas más destacadas del conjunto de Iván Ania durante la campaña 2025-2026, el centrocampista granadino regresa ahora al Villarreal con un objetivo mucho más ambicioso: hacerse un hueco en el nuevo proyecto encabezado por Iñigo Pérez, que afrontará el próximo curso con el exigente desafío de competir en la Liga de Campeones tras finalizar tercero en Primera División.

Y es que el cambio de ciclo en La Cerámica abre una nueva oportunidad para numerosos futbolistas de la plantilla amarilla, especialmente para aquellos jóvenes con margen de crecimiento. Entre ellos aparece el nombre del de Cenes de la Vega, que vuelve a casa después de completar un importante proceso de maduración en El Arcángel.

Tanto así que, más allá de que consiga convencer al preparador pamplonés para quedarse en el primer equipo del Submarino, ya han sido varios los bloques de la máxima categoría que han mostrado interés en sus servicios de cara a la próxima temporada, en la que difícilmente competirá por debajo de LaLiga EASports...

Competencia de máximo nivel

No será, sin embargo, un camino sencillo. La competencia en la zona ofensiva y creativa del Villarreal será una de las mayores dificultades para el exblanquiverde durante el verano.

Uno de los grandes focos estará puesto sobre Alberto Moleiro, cuya calidad entre líneas y capacidad para actuar como mediapunta parecen encajar perfectamente en el 4-2-3-1 que podría implantar Iñigo Pérez. El técnico también dispondrá de un perfil tan versátil como el del portugués Renato Veiga, llamado a desempeñar un papel importante por su polivalencia en una temporada con Liga, Champions y Copa.

En la parcela defensiva también aparecen piezas con gran proyección, como Willy Kambwala, que buscará consolidarse definitivamente en el eje de la zaga; Álex Freeman, con recorrido para crecer en el lateral derecho; o Pau Navarro, cuyo conocimiento de la casa y versatilidad lo convierten en una alternativa a tener en cuenta.

Una oportunidad también para la cantera

La pretemporada supondrá igualmente un examen para varios jugadores formados en la cantera amarilla. En ese grupo figura el propio Dani Requena, acompañado por Carlos Maciá y Alassane Diatta. Tampoco será el único futbolista que regrese de préstamo con aspiraciones: Thiago Fernández, tras su cesión en el Real Oviedo, también buscará hacerse un sitio en la plantilla.

Mientras tanto, en la parcela ofensiva, el Villarreal espera recuperar la mejor versión de Ayoze Pérez, uno de los futbolistas llamados a liderar el proyecto, además de potenciar el crecimiento del georgiano Georges Mikautadze. Igualmente parte con opciones Tani Oluwaseyi, mientras que Ilias Akhomach, tras su cesión en el Rayo Vallecano, volverá a coincidir con Iñigo, entrenador con el que ya trabajó durante el pasado curso.

Dani Requena protege el esférico durante un encuentro con el Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

El salto definitivo

En ese escenario competitivo se mueve ahora Dani Requena, al que trató de retener en propiedad -o al menos- el club de El Arcángel, aunque sin éxito. Su paso por el Córdoba CF, eso sí, le ha permitido regresar al Villarreal con un importante aval futbolístico y competitivo bajo el brazo, después de participar en 36 encuentros y firmar 2.602 minutos, además de dos goles, en la 2025-2026.

Ahora, el siguiente desafío que tiene sobre la mesa consiste en trasladar ese crecimiento al máximo nivel y convencer a su nuevo técnico. Empezando por la próxima pretemporada.