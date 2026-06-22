El Córdoba CF y el gran peaje de su próxima temporada: más de 30.000 kilómetros por LaLiga Hypermotion

La nueva LaLiga Hypermotion 2026-2027 traerá consigo una competición mucho más repartida por el mapa nacional y, también, un notable incremento en los desplazamientos del Córdoba CF. Con la configuración definitiva del campeonato ya cerrada tras las promociones de ascenso y descenso, el conjunto blanquiverde afrontará una temporada marcada por un calendario mucho más exigente desde el punto de vista logístico.

En total, la expedición cordobesista deberá recorrer 30.179 kilómetros entre los desplazamientos de ida y vuelta, lo que supone 2.715 kilómetros más que los completados durante la pasada campaña. Una diferencia propiciada por la llegada de nuevos destinos como Tenerife, Sabadell, Girona, Real Oviedo o Mallorca, además de una distribución geográfica mucho más amplia entre los 21 rivales del campeonato.

La categoría queda, además, muy repartida territorialmente. Prácticamente todas las comunidades autónomas tendrán representación, con la única excepción de Extremadura, Murcia, Aragón, Cantabria, La Rioja y Navarra. En el caso del conjunto blanquiverde, también habrá un derbi andaluz menos por el camino, tras el ascenso del Málaga a Primera División.

Tenerife, el viaje más largo

Como era de esperar, el desplazamiento más largo volverá a tener como destino el archipiélago canario. El Heliodoro Rodríguez López, estadio del Tenerife, se sitúa a 1.643 kilómetros de Córdoba, convirtiéndose en el viaje más extenso del calendario blanquiverde.

El segundo lugar también corresponde a Canarias. El recorrido hasta el Estadio de Gran Canaria, donde espera otra vez la UD Las Palmas, alcanzará los 1.555 kilómetros.

Ya dentro de la Península aparece la gran novedad de este curso. La visita a Montilivi, feudo del recién descendido Girona, obligará a recorrer 956 kilómetros, apenas uno más que el desplazamiento hasta Andorra, cuyo Nou Estadi Encamp queda situado a 955 kilómetros.

Los nuevos descendidos también incrementarán notablemente la factura de kilómetros. El Córdoba CF deberá cubrir 894 kilómetros para visitar al Mallorca y otros 800 para desplazarse hasta Oviedo.

A ellos se suma el regreso del Sabadell al fútbol profesional, que supondrá otro largo viaje de 862 kilómetros, una distancia muy similar a la que los blanquiverdes ya realizaron la pasada campaña para visitar Gijón (859 kilómetros) o San Sebastián, donde juega la Real Sociedad B (842 kilómetros).

Los viajes que tiene por delante el Córdoba CF en Segunda para la temporada 2026-2027. / Córdoba

Los derbis andaluces

En el extremo opuesto continúan apareciendo los compromisos regionales. Aunque el ascenso del Málaga -con aportación clave del cordobés Chupe- elimina el viaje más corto del calendario, el bloque de El Arcángel seguirá teniendo relativamente cerca varios desplazamientos andaluces.

El más cercano será Granada, situada a 206 kilómetros, seguida por Cádiz, a 262 kilómetros. Algo más alejado queda Almería, que finalmente continuará en Segunda División tras quedarse a las puertas del ascenso y cuyo estadio se encuentra a 360 kilómetros de la capital cordobesa.

Fuera de Andalucía también destacan varios desplazamientos asumibles por carretera, como los de Albacete (367 kilómetros), Leganés (390 kilómetros) o Ceuta, cuya expedición, combinando carretera y ferry, cubrirá 427 kilómetros.

El mayor kilometraje de los últimos años

Eso sí, los 30.179 kilómetros previstos convierten a la temporada 2026-2027 en la de mayor exigencia logística para el Córdoba CF en los últimos cursos. Hasta ahora, el registro reciente más elevado correspondía a la campaña 2024-2025, la del regreso al fútbol profesional, cuando el equipo completó 27.668 kilómetros. Apenas un año después esa cifra volvió a situarse en parámetros muy similares.

Muy por detrás quedan kilometrajes anteriores. Por ejemplo, en la temporada 2021-2022, en Segunda RFEF, donde también se contó con un registro relativamente elevado. Aquel curso los blanquiverdes recorrieron 22.620 kilómetros, condicionados por un grupo que incluía hasta cinco equipos canarios: Las Palmas Atlético, Mensajero, Panadería Pulido, Tamaraceite y San Fernando.

Posteriormente, con el ascenso a Primera Federación, los desplazamientos se redujeron de forma considerable. En la 2022-2023 la expedición acumuló 18.268 kilómetros, mientras que en la 2023-2024 la cifra descendió todavía más, hasta 14.454 kilómetros, favorecida por la división territorial de los grupos en la categoría.

Ahora, ya asentado por tercera temporada consecutiva en el fútbol profesional, el equipo de Iván Ania volverá a enfrentarse a una competición mucho más extensa tanto sobre el césped como en la carretera, con autobús, tren y avión como métodos de traslado habituales. También el ferry, necesario para el viaje a Ceuta.