Álvaro Cejudo da el salto al fútbol profesional: el cordobés es el nuevo segundo entrenador de la UD Las Palmas

Álvaro Cejudo ya tiene nuevo destino. Poco más de un mes después de anunciar su salida del Salerm Puente Genil, el técnico cordobés ha dado un importante salto en su todavía incipiente carrera en los banquillos al convertirse en el segundo entrenador de la UD Las Palmas, donde acompañará a Rubén de la Barrera en el nuevo proyecto del conjunto canario.

El nombramiento ha sido confirmado por el presidente de la entidad amarilla, Miguel Ángel Ramírez, durante la presentación oficial del técnico coruñés como nuevo entrenador del equipo, que releva en el cargo a Luis García Plaza. De este modo, el preparador pontanés formará parte del cuerpo técnico de un histórico del fútbol español que volverá a competir esta temporada en LaLiga Hypermotion, donde coincidirá, por ende, con un Córdoba CF con el que ya se midió en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera como futbolista.

Regreso a un lugar conocido

La llegada de Cejudo a la UD Las Palmas supone también un regreso a un club del que guarda un recuerdo especial. El pontanés defendió la camiseta amarilla durante dos temporadas, ambas en Segunda División, correspondientes a los cursos 2009-2010 y 2010-2011. Fue la primera de esas campaña cuando se consolidó como una de las referencias ofensivas del proyecto, completando entre ambos ejercicios un balance de 11 goles en Liga, antes de continuar una trayectoria que posteriormente le llevaría a vestir las camisetas del Osasuna, Real Betis y Racing de Santander.

Precisamente fue en El Sardinero donde puso el punto final a su etapa como futbolista profesional para iniciar un nuevo camino desde los banquillos.

Del Polinario al fútbol profesional

Su formación como entrenador comenzó lejos de España, en el Sydney australiano, antes de continuar su crecimiento en el Arucas Juvenil. Posteriormente regresó a su tierra para hacerse cargo del Salerm Puente Genil, donde ha vivido sus primeras experiencias como primer entrenador.

En su estreno al frente del conjunto rojillo logró uno de los grandes hitos recientes del club, guiándolo hacia el ascenso a Segunda Federación. Sin embargo, la temporada 2025-2026 resultó mucho más compleja y el combinado rojillo no pudo conseguir la permanencia en la categoría, poniendo fin a su etapa en el Manuel Polinario hace apenas unas semanas.

Álvaro Cejudo da indicaciones a sus futbolistas durante un encuentro del Salerm Puente Genil. / tino navas

Coincidirá con el Córdoba CF

Ahora, el técnico cordobés afronta otro gran reto desde los banquillos integrándose en el equipo de trabajo de Rubén de la Barrera, que asume el mando del bloque grancanario -en plena reválida, tras caer en la primera ronda del play off a la máxima categoría- tras dirigir durante el tramo final de la pasada campaña a la Cultural Leonesa, donde no logró evitar el descenso a Primera Federación.

Para Cejudo, además, esta nueva aventura supone su desembarco en el fútbol profesional y en una categoría que conoce perfectamente como jugador, pero que ahora tanteará como técnico. Además, tendrá un aliciente añadido, ya que volverá a cruzarse con el Córdoba CF, aunque esta vez desde el banquillo del conjunto amarillo.