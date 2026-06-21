El Córdoba CF ya conoce su nueva hoja de ruta en LaLiga Hypermotion: así queda el mapa de rivales para la 2026-2027

Zanjadas las distintas fases de promoción que todavía mantenían abierta la composición de la categoría, el Córdoba CF ya conoce definitivamente el escenario que le aguardará en LaLiga Hypermotion 2026-2027, su tercera temporada consecutiva en el fútbol profesional. En ella estarán los recién ascendidos Eldense, Tenerife, Sabadell y Celta Fortuna, así como los descendidos Mallorca, Girona y Real Oviedo, mientras que Racing de Santander, Deportivo de la Coruña y Málaga han logrado el ascenso a Primera División. Tampoco repetirán presencia Mirandés, Cultural Leonesa, Huesca y Zaragoza, descendidos semanas atrás a Primera Federación.

El nuevo campeonato dejará seis derbis andaluces para el conjunto de Iván Ania, dos menos que el pasado curso tras la marcha de malacitana hacia la élite. Antes de conocer el calendario, cuyo sorteo tendrá lugar el próximo 30 de junio en la Plaza de Colón de Madrid, este es el perfil de cada uno de los rivales con los que se encontrará el combinado blanquiverde a partir del mes de agosto.

El Mallorca, un favorito

El conjunto bermellón parte, sobre el papel, como uno de los grandes candidatos al ascenso. Pese a afrontar una importante reconstrucción tras consumar el descenso y la salida de Martín Demichelis, el Mallorca contará con el respaldo económico propio de los recién descendidos y ha ingresado una importante cantidad por las ventas de piezas como Muriqi, Pablo Maffeo o, previsiblemente, Samú Costa. Con esos recursos y una base todavía de nivel, el objetivo no será otro que recuperar cuanto antes la Primera División.

Girona, obligado a reaccionar

Hace apenas un par de años competía en la Liga de Campeones y ahora volverá a visitar El Arcángel en Segunda División. El Girona también encara un verano de profundas modificaciones, aunque conserva suficiente músculo económico para construir otro proyecto muy competitivo. La ayuda al descenso y las previsibles ventas permitirán a la entidad gerundense volver a aspirar desde el inicio a las posiciones de ascenso. Junto a los baleares, uno de los máximos candidatos a las dos primeras plazas de la tabla.

Real Oviedo, otro gigante de la categoría

El conjunto carbayón tampoco piensa prolongar demasiado su estancia en Segunda, o eso plantea. Tras un único curso en Primera División, el Oviedo ha comenzado pronto a agitar el mercado con incorporaciones como la de Jacobo González, dejando claro que pretende regresar cuanto antes a la élite. Sobre el papel, será otro de los grandes aspirantes.

El Almería, sueño frustrado

Por segundo curso consecutivo, el equipo de Rubi se quedó con la miel en los labios. El Málaga acabó imponiéndose en la gran final del play off a LaLiga EAsports y, nuevamente, la escuadra indálica volvió a quedarse sin premio en el último encuentro de la temporada. Sin mucho margen para lamentarse, por plantilla -podrían producirse importantes ventas este verano-, así como por músculo económico, en el UD Almería Stadium ya conciben la 2026-2027 como la campaña elegida para dar ese salto definitivo de vuelta a la élite. Su objetivo, por tanto, no se desmarcará del ascenso directo.

Las Palmas volverá a intentarlo

Después de quedarse a las puertas del ascenso tras caer en el play off frente al Málaga, la UD Las Palmas volverá a presentar candidatura. Los canarios afrontarán un verano con cambios importantes en la plantilla, aunque seguirán figurando entre los equipos llamados a pelear por la zona alta de la clasificación.

La incógnita del Castellón

El Castellón fue otro de los aspirantes que se quedó por el camino tras caer frente al Almería en la fase. En Castalia se esperan numerosas modificaciones durante el mercado, aunque Pablo Hernández continuará al frente del banquillo. Si consigue reconstruir con acierto el bloque, volverá a ser un rival muy incómodo.

Pablo Hernández da indicaciones a sus futbolistas durante un entrenamiento del Castellón de la 2025-2026. / cd castellón

El Burgos quiere repetir protagonismo

La gran revelación del pasado campeonato aspira a mantenerse entre los mejores. El Burgos hizo historia al convertirse en el primer equipo que se queda sin play off pese a sumar 72 puntos, aunque afrontará un cambio importante tras la marcha de Luis Miguel Ramis al Osasuna. Pese a ello, seguirá siendo uno de los conjuntos más rocosos de la categoría.

Éibar, con el ascenso entre ceja y ceja

También inicia un nuevo proyecto el Éibar, después de la salida de Beñat San José rumbo al Rayo Vallecano. Su extraordinaria segunda vuelta le permitió quedarse muy cerca de la promoción y volverá a afrontar el curso con un objetivo inalterable: regresar a Primera cinco años después de perder la categoría. Como poco, querrá evitar las irregularidades del inicio de campaña.

Sporting, histórico en busca de más

Por su parte, el Sporting trabaja en la 2026-2027 con la necesidad de volver a dar un paso adelante tras varios cursos en tierra de nadie, aunque siempre más cerca de la zona alta. El club asturiano prepara cambios en su plantilla y afronta una etapa de reconstrucción con el objetivo de volver a la lucha por el ascenso, que no ronda desde la 2023-2024, cuando cayó ante el Espanyol.

Ceuta, continuidad como hoja de ruta

El Ceuta afronta la 2026-2027 con la intención de consolidarse en la categoría tras una campaña de crecimiento, en la que por momentos se destapó como revelación. Bajo la batuta de José Juan Romero, el conjunto norteafricano mantiene un proyecto en plena construcción, con el foco puesto en la permanencia como primer gran objetivo.

Albacete, regularidad y ambición

El Albacete continúa también inmerso en una línea de estabilidad dentro de la categoría. El conjunto del Carlos Belmonte quiere dar un salto cualitativo en la 2026-2027, aunque su planteamiento inicial sigue pasando por asegurar la permanencia. A partir de ahí, el objetivo será engancharse a la zona media-alta y, si la dinámica acompaña, entrar en la pelea por el play off. Y viene protagonizando buenos mercados...

Andorra, una de las grandes sensaciones

El Andorra llega tras una temporada de notable crecimiento, pese a cerrarla con tres derrotas consecutivas. El conjunto presidido por Gerard Piqué fue una de las revelaciones del campeonato, destacando por su poderío ofensivo y frescura, y promete seguir siendo un rival incómodo a partir de agosto. Su evolución apunta a un equipo capaz de competir en la zona media-alta, aunque su prioridad inicial apunta a la permanencia.

Josep Cerdá, uno de los pilares del revelación Andorra en la 2025-2026. / FC ANDORRA

Un Granada en reválida

Menos ilusionante ha sido la campaña del cuadro de Los Cármenes, que pasó de competir por esquivar el descenso en el primer tramo de campeonato, para finalmente asentarse en la zona media -y con un ojo en el retrovisor casi de forma permanente, sea dicho- hasta el cierre de Liga. Tras dos años en la categoría después de su descenso, también se antoja el conjunto nazarí como uno de los teóricos aspirantes que buscará convertir la 2026-2027 en un punto de inflexión para volver a mirar hacia arriba. Al menos, así se plantea, aunque para ello deberá abordar una importante reforma de plantel este verano.

Real Sociedad B, formación

Más allá, el Sanse afronta la nueva temporada con el plan de seguir formando talento en un entorno competitivo como es LaLiga Hypermotion. Sin posibilidad de ascenso a Primera División por su condición de filial, el conjunto txuri-urdin buscará una campaña más estable que la anterior, que cerró con ciertos apuros. La prioridad será evitar apuros y consolidar jugadores para el futuro de la Real Sociedad.

El Leganés quiere recuperar el rumbo

El Leganés llega sin mucho margen, tras una campaña marcada de grandes altibajos, pese a ser recién descendido, que se cerró con la salvación sobre la bocina en la última jornada, con su triunfo frente al Mirandés. El conjunto pepinero no logró consolidar su proyecto en su regreso a Segunda y ahora, como mínimo, buscará mayor estabilidad. El objetivo para la 2026-2027 pasa por construir desde la calma para volver a aspirar a la zona alta, que se antoja como el objetivo de fondo en Butarque, después haber sido un habitual de la élite durante la última década.

Real Valladolid, reacción obligatoria

El Real Valladolid tampoco cumplió con las expectativas tras su descenso. El equipo pucelano firmó una temporada irregular, lejos de los puestos de privilegio casi de forma permanente y con más sufrimiento del previsto -de hecho, se quedó a apenas seis puntos del descenso-. Por entidad y potencial, está llamado a pelear por la promoción, aunque deberá demostrarlo desde el inicio del curso.

Cádiz, reconstrucción tras un año tenso

Mientras, el Cádiz afronta un escenario de reconstrucción tras una temporada 2025-2026 drásticamente por debajo de lo esperado. El equipo amarillo, con hasta un desfile de técnicos en su banquillo, logró la permanencia en un curso irregular, marcado por una segunda vuelta especialmente pobre, con apenas cinco de 54 puntos posibles, aunque ayudado por la permanencia más asequible que se recuerda en la categoría. El objetivo inicial, no obstante, será evitar complicaciones y recuperar algo de estabilidad, tanto deportiva como institucional.

El Tenerife, de regreso

Abriendo el turno de los ascensores, el Tenerife vuelve a LaLiga Hypermotion como campeón del Grupo 1 de Primera RFEF. El conjunto chicharrero regresa tras su ascenso inmediato después del descenso de 2025. Con menor potencial económico que en etapas anteriores, su meta principal será asentarse en la categoría sin apuros, aunque con proyección para dar pelea.

Eldense, vuelta con perfil competitivo

El Eldense también regresa al fútbol profesional tras su descenso reciente, hace apenas un verano. El club alicantino mantiene su habitual perfil de equipo competitivo, aunque sin grandes alardes económicos, como si exhibía años atrás en la categoría de bronce. Su objetivo será claro: asegurar la permanencia cuanto antes. Pretende la cesión de Ramón Vila, entre otros movimientos, y ha firmado al punta cordobés Manu Nieto.

Manu Nieto, en un encuentro de su anterior etapa en el Eldense. / CD ELDENSE

Sabadell, regreso histórico

El Sabadell vuelve a Segunda División más de una década después de su última participación. El conjunto arlequinado regresa tras una trayectoria ascendente culminada con dos remontadas decisivas en el play off, incluida la final, en la que acabó goleando al Zamora de Kike Márquez. Se presenta como uno de los posibles equipos revelación, con una plantilla compacta y con aires de ser competitiva.

Celta Fortuna, un filial con nivel

Por último, el Celta Fortuna completa la lista de ascendidos. El filial vigués se caracteriza por su perfil ofensivo -sobresale Hugo González-, aunque con ciertas carencias defensivas propias de su estructura, como habitualmente presentan los conjuntos dependientes. Su principal reto será adaptarse a la exigencia de la categoría, con la permanencia como único objetivo real, dada la presencia del primer equipo en LaLiga EASports.