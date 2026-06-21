Chupe hace historia: el cordobés que ha devuelto al Málaga a Primera a golpe de gol

La historia del ascenso del Málaga a LaLiga EA Sports tiene un marcado acento colectivo. La apuesta por una generación de canteranos, reforzada con retoques muy concretos y transformada por la llegada de Juan Funes al banquillo de La Rosaleda, terminó convirtiéndose en la gran revelación de la temporada. Desde su desembarco, ningún equipo sumó más puntos en LaLiga Hypermotion, pero dentro de ese engranaje coral hubo un futbolista que sobresalió por encima del resto. Ese fue el cordobés Carlos Ruiz, más conocido futbolísticamente como Chupe, autor de una campaña sencillamente extraordinaria.

Y es que el delantero formado en el Séneca ha cerrado su primer curso completo en el fútbol profesional con unos registros que ya forman parte de la historia del fútbol cordobés. Sus 25 goles y seis asistencias resultaron determinantes para impulsar el regreso del conjunto blanquiazul a la máxima categoría y, además, le permiten convertirse en el segundo futbolista cordobés con más tantos en una temporada de Segunda División, únicamente superado por las 28 dianas que firmó Manolín Moreno con el Atlético Tetuán en la campaña 1950-1951.

De hecho, por detrás quedan ya nombres ilustres como Sergio León, que alcanzó los 22 tantos con el Elche en 2016, u otros tantos históricos como Quirro Criado, autor de 17 tantos con el Cádiz en la 1957-1958; Manolín Cuesta, que firmó 16 con el Córdoba CF en la 1970-1971; o Francisco López y Lizani, también con 16 dianas en sus respectivas campañas.

Una temporada para el recuerdo

Los números del atacante califal adquieren todavía más dimensión al analizar cómo llegaron. De ellos, 24 lo hicieron durante la fase regular del campeonato, mientras que el último apareció en el escenario de mayor exigencia posible: fue el encargado de abrir el marcador en la final del play off frente al Almería, en el UD Almería Stadium.

Un encuentro, además, en el que también participó directamente en la acción del definitivo 1-2, asistiendo a David Larrubia para culminar una noche inolvidable para el malaguismo.

Con esos registros, únicamente Sergio Arribas (26), referente ofensivo del propio combinado almeriense, logró finalizar el curso por delante del cordobés en la clasificación de máximos realizadores. Justo por detrás también quedó otro nombre propio con raíces en Córdoba, como Andrés Martín (23), que igualmente logró dar el salto a LaLiga EASports abanderando al campeón Racing de Santander.

Chupe celebra su gol ante el Almería en la final del 'play off'. / laliga

Un camino construido a base de goles

El recorrido de Chupe hasta alcanzar la élite no ha sido fruto de la casualidad. Sus primeros pasos los dio entre las canteras del Séneca y el Sevilla, llegando incluso a aparecer en la órbita del Córdoba CF durante su etapa formativa, aunque aquella posibilidad nunca terminó concretándose.

Tras abandonar el conjunto senequista en edad alevín, continuó creciendo en el Altair antes de dar el salto al Sevilla. Más tarde regresó al juvenil del Séneca, pasó por el San Félix y, con solo 18 años, el Málaga decidió incorporarlo directamente para su filial, el Atlético Malagueño, una Tercera RFEF que muy pronto se le quedó pequeña.

El olfato goleador siempre fue su mejor carta de presentación. Después de firmar 23 goles en su última temporada en División de Honor, aterrizó en el conjunto dependiente malaguista para marcar nueve tantos en la campaña 2022-2023. Un año después elevó esa cifra hasta los 13, antes de protagonizar su explosión definitiva durante la 2024-2025.

Aquella temporada alternó participaciones entre el primer y el segundo equipo, firmó 24 goles con el filial en la quinta categoría nacional y terminó llamando definitivamente a la puerta del primer equipo de la mano de Sergio Pellicer, con el que incluso estrenó su cuenta goleadora en Segunda División con cuatro tantos en el tramo final del LaLiga Hypermotion.

El goleador de una generación

Aquella irrupción le abrió definitivamente las puertas de la primera plantilla para la temporada recién concluida, aunque desde pretemporada había visos de su proyección. Ya asentado como futbolista del primer equipo, Chupe terminó pulverizando registros históricos del Málaga en Segunda División, e incluso en el fútbol profesional al completo.

Es más, sus cifras le convierten en el máximo goleador del club de La Rosaleda en una misma temporada entre las dos primeras categorías durante el presente siglo, dejando atrás referencias ofensivas como Salva Ballesta, Dely Valdés o el inolvidable Catanha, además de superar ampliamente la aportación del también cordobés Roberto Fernández, autor de 15 goles en el ascenso boquerón a Segunda durante la campaña 2023-2024.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido tampoco en Córdoba. Apenas unas semanas antes de culminar el ascenso, su padre, Antonio Ruiz, ya intuía lo que estaba por llegar. «Su ilusión más grande sería poder ascender a Primera División. Él se siente muy cordobés. Es un jugador que es muy querido aquí en Córdoba. Tiene muchos seguidores, muchos amigos… La gente, en la calle, me para para decirme que han empezado a seguir al Málaga porque él está jugando allí. Eso es algo que me enorgullece», explicaba entonces a este periódico.

Hoy aquellas palabras ya son una realidad, y su hijo, apodado «Chupe» como diminutivo de «Chupete» -moteque le venía por su parecido con el chileno «Chupete» Suazo cuando se rapaba de pequeño-, ha logrado construirse un sitio en la élite a base de trabajo, goles y mucha insistencia.