Los seis 'fichajes' que ya esperan a Iván Ania: el otro mercado que debe resolver el Córdoba CF

El Córdoba CF no solo mira hacia fuera para reforzar su plantilla. Mientras la comisión deportiva blanquiverde continúa avanzando en un mercado que ya ha dejado las incorporaciones de Dani Tasende, Adnane Ghailan y Egoitz Muñoz, además de otra importante remesa de acuerdos cerrados -y a la espera de ser anunciados-, en la planta noble de El Arcángel también permanece abierto otro frente igual de importante: el de los futbolistas que regresan tras sus respectivas cesiones.

En total, seis jugadores volverán a ponerse a las órdenes de Iván Ania cuando arranque la pretemporada. Todos compartirán un mismo objetivo: convencer al técnico asturiano para hacerse un hueco en la primera plantilla. Sin embargo, la realidad de cada uno es muy distinta y, a día de hoy, la hoja de ruta del club apunta a que buena parte de ellos volverán a hacer las maletas antes del inicio liguero.

Vila y Mariano Carmona, dos escenarios opuestos

Entre todos los casos, Ramón Vila y Mariano Carmona representan las situaciones más particulares.

La planificación de la portería parece completamente definida. El Córdoba CF mantiene su apuesta por la pareja formada por Carlos Marín e Iker Álvarez, por lo que el guardameta catalán, después de completar una sobresaliente cesión en el Eldense, donde fue una de las piezas importantes del ascenso a Segunda División, vuelve con la intención del club de buscarle un nuevo préstamo para que siga desarrollándose.

Eso sí, antes de facilitar su salida, la entidad pretende ampliar el contrato del exguardameta del Atlético Baleares, al que todavía resta un año de vinculación. Mientras esa operación no quede resuelta, Vila iniciará la pretemporada junto al resto de compañeros.

Muy diferente es la situación de Mariano Carmona. El atacante murciano regresa después de una temporada convincente en el Alcorcón, donde firmó seis goles y contribuyó a la permanencia del conjunto alfarero. Su contrato, sin embargo, expira el próximo 30 de junio, aunque el club dispone de fórmulas para prolongar su vinculación.

La decisión ahora recae sobre la comisión deportiva. Si ejecuta esa posibilidad, la idea pasa por que Carmona realice la pretemporada con el primer equipo antes de valorar un nuevo destino en forma de cesión.

Mariano Carmona celebra un gol con el Alcorcón en la 2025-2026. / AD ALCORCÓN

Barboza y Andrews, difícil encaje

Quienes sí tienen contrato asegurado son Matías Barboza y George Andrews, aunque ambos parten, sobre el papel, con un escenario complejo.

El central malagueño regresa tras una campaña discreta en el Atlético Madrileño, donde la competencia y algunos problemas físicos limitaron considerablemente su participación. Apenas acumuló 809 minutos durante el curso, una cifra insuficiente para consolidar su candidatura a un puesto en el eje de la zaga blanquiverde.

Además, la competencia se ha incrementado todavía más. A los cuatro centrales que ya tenían contrato se unirá, salvo sorpresa, Juan Gutiérrez, por lo que todo apunta a que Barboza volverá a salir cedido. Eso sí, mantiene el aval de su brillante tramo final de la temporada 2023-2024, cuando fue una pieza importante en el regreso del Córdoba CF al fútbol profesional.

Tampoco parece sencillo el panorama para George Andrews. El extremo inició con protagonismo su cesión en el CE Europa, pero una lesión de rodilla frenó su progresión a inicios y redujo notablemente su presencia durante la segunda vuelta.

Con contrato hasta 2027, la abundancia de efectivos en las bandas tampoco juega a su favor. Carracedo, Kevin Medina, Diego Bri, Adnane Ghailan -que también puede actuar por dentro- y el esperado regreso de Adilson Mendes tras su lesión dibujan un panorama muy exigente para encontrar minutos, por lo que un nuevo préstamo parece el desenlace más probable.

Matías Barboza, en un encuentro con el Atlético Madrileño. / ATLÉTICO DE MADRID

Ntji y Víctor Sánchez, con opciones de convencer

Los dos últimos expedientes presentan más matices. El caso de Ntji Tounkara genera cierto interés dentro de la planificación deportiva. La profunda renovación sufrida por el centro del campo deja a Isma Ruiz como único mediocentro con contrato más allá del mes de junio, circunstancia que, en teoría, podría abrir alguna puerta.

Sin embargo, el club también entiende que el hispano-maliense necesita continuidad competitiva. Su temporada comenzó con mucho protagonismo en el Atlético Sanluqueño, donde disputó 20 partidos, todos ellos como titular. El mercado invernal, no obstante, alteró completamente el proyecto gaditano y el Córdoba CF decidió redirigir su cesión al Alcorcón.

Allí apenas encontró espacio. Solo disputó diez encuentros, todos ellos como suplente, acumulando únicamente 146 minutos, un escenario que vuelve a colocar sobre la mesa la posibilidad de una nueva cesión.

Algo diferente es la situación de Víctor Sánchez. Incorporado el pasado invierno desde el Móstoles, después de firmar 18 goles en solo 19 partidos en Tercera RFEF, el delantero centro ni siquiera llegó a pasar por El Arcángel antes de ser cedido al Marbella. Pese al descenso del conjunto costasoleño a Segunda RFEF, el atacante volvió a dejar buenas sensaciones, aportando tres goles en la segunda mitad del campeonato.

Ese rendimiento le permitirá iniciar la pretemporada con el primer equipo y presentarse ante Iván Ania como una alternativa real, aún con contrarto hasta 2027. No obstante, la intención de la entidad en este mercado también pasa por seguir reforzando la delantera. Si finalmente se produce una acumulación de efectivos en ataque, tampoco se descarta que Sánchez vuelva a salir cedido, aunque esta vez hacia un proyecto de mayor entidad dentro de Primera RFEF, donde pueda continuar con la misma progresión que viene dando.