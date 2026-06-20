Málaga o Almería: todo por el todo en la gran final por el ascenso a Primera División

La cuenta atrás ha terminado. Málaga y Almería se juegan este sábado mucho más que un ascenso. El UD Almería Stadium albergará, a partir de las 21.00 horas, el desenlace definitivo de la promoción hacia LaLiga EA Sports, con un derbi andaluz que decidirá cuál de los dos acompaña a Racing de Santander y Deportivo de la Coruña en su regreso a la máxima categoría y, al mismo tiempo, cuál formará parte de la nómina de rivales del Córdoba CF en LaLiga Hypermotion 2026-2027, que arranca el próximo mes de agosto.

Eso sí, con todo abierto llegan ambas escuadras. Tras las tablas iniciales sin goles selladas semana atrás en La Rosaleda, y acorde al sistema de competición actual -sin opción de disputar tanda de penaltis-, la igualdad favorece en estos momentos al conjunto indálico, que si tras prórroga mantiene el empate global de la eliminatoria, logrará su billete a la élite haciendo valer su mejor clasificación a lo largo del campeonato regular.

A la inversa funciona la situación para los malacitanos, que necesitan ganar obligadamente para sellar su vuelta a Primera División ocho años después, con el hándicap del formato.

Ambiente de gala en el Málaga

La expectación ha ido creciendo con el paso de las horas hasta trasladarse también a las calles. De hecho, la afición del Málaga desplazada a Almería protagonizó este viernes un multitudinario recibimiento a la expedición blanquiazul en el hotel de concentración, dejando estampas que inevitablemente trasladan a las vividas durante la fase de ascenso de 2024. Dos años después, uno de los cuatro equipos que compartieron con el Córdoba CF aquel salto desde Primera RFEF vuelve a encontrarse ante la posibilidad de celebrar un nuevo ascenso, esta vez con el premio de alcanzar LaLiga EA Sports.

Ya lo dio semanas atrás el Deportivo de la Coruña, precisamente, otro de los ascensores de aquella hornada y que este ejercicio, tras hacerse con la segunda plaza, logró el pase directo por detrás del Racing de Santander.

«Lo afrontamos con muchísima ilusión. Igual, no son tantas las veces que te ves en una situación como la de ahora. Para estar aquí, antes ha habido que hacer cosas importantes. Es muy difícil poder llegar a este partido con opciones de ascender. Vamos a jugar la jornada 46. Les he dicho que no quería vacaciones, porque estamos disfrutando de los partidos, de la competición, y disfrutando del día a día. Es una pena que quede poquito. Ojalá hubiera durado mucho más. Sólo queda poner todo para cerrarlo de la mejor manera posible», manifestó Juan Funes, técnico malacitano, en la víspera del encuentro.

El Almería y su gran objetivo

Enfrente estará un Almería que cuenta con dos argumentos de enorme peso: el factor campo y la ventaja clasificatoria. Después de quedarse a las puertas del ascenso hace un año, el conjunto entrenado por Rubi afronta ahora una nueva oportunidad para recuperar una categoría que perdió precisamente en 2024, cuando el Córdoba CF y el Málaga emprendían el camino inverso desde la categoría de bronce hacia LaLiga Hypermotion.

La plantilla rojiblanca fue confeccionada desde el inicio con el objetivo de regresar a la élite y espera apoyarse en el rendimiento mostrado durante toda la temporada en el UD Almería Stadium, donde cerró el ejercicio como el mejor local de la división, junto al Racing. Como precedente aparece el triunfo por 3-2 conseguido frente al Málaga a finales de abril en Liga, un resultado que, unido al empate sin goles de la ida, bastaría ahora para sellar el salto hacia el primer peldaño del fútbol nacional.

«Es el partido más importante de los últimos años. Lo afrontamos con mucha ilusión, con la cabeza fría y el corazón caliente. La afición nos tiene que llevar en volandas», reclamó Rubi antes de una cita que pondrá el broche definitivo a la temporada y completará, de una vez por todas, el mapa de LaLiga Hypermotion 2026-2027, donde el Córdoba CF conocerá a su último rival... o despedirá a uno de sus principales competidores rumbo a Primera División.