El Málaga se impone al Almería en la gran final del 'play off' y regresa a Primera División

El Málaga jugará la próxima temporada en Primera División. El conjunto boquerón certificó este sábado su ascenso después de imponerse al Almería en la gran final del play off de LaLiga EA Sports (1-2), sellando así el último billete hacia la élite para el curso 2026-2027. La resolución de la eliminatoria modifica también el horizonte del Córdoba CF, que ya sabe que no tendrá que visitar La Rosaleda durante la próxima campaña liguera, aunque sí volverá a medirse al combinado rojiblanco, tanto en el UD Almería Stadium como en El Arcángel, dentro de una nueva edición de LaLiga Hypermotion.

Todo quedó pendiente para el encuentro de vuelta en el UD Almería Stadium, después del empate sin goles registrado días atrás en La Rosaleda. Finalmente, fue el bloque blanquiazul el que terminó decantando la balanza, con los goles del cordobés Chupe y David Larrubia, y haciéndose así con el último pasaporte hacia la máxima categoría, donde acompañará tanto a Racing de Santander como Deportivo de la Coruña, que habían logrado el ascenso directo tras finalizar la fase regular como primer y segundo clasificado, respectivamente.

La resolución de la promoción deja además otra consecuencia para el conjunto blanquiverde: disputará un derbi andaluz menos durante la próxima temporada en la categoría de plata.

Una plantilla con sello local

El regreso del Málaga a Primera División se explica a través de un proyecto que ha sabido combinar el talento surgido de la casa con futbolistas de peso en la categoría. Apenas dos años después de conquistar el ascenso a LaLiga Hypermotion, en aquel recordado verano de 2024 compartido con el Córdoba CF, el conjunto de la Costa del Sol vuelve a dar un salto de categoría para reinstalarse entre la élite del fútbol español.

Dentro de ese recorrido sobresale especialmente la figura de Juan Funes, principal responsable del giro experimentado por el equipo. El técnico, promocionado desde el filial tras la destitución de Sergio Pellicer, heredó a un Málaga que transitaba por la zona baja de la clasificación y consiguió transformar por completo su dinámica hasta conducirlo a una plaza de play off y, finalmente, al ansiado ascenso.

Sobre el césped también han emergido varios nombres propios. Entre ellos destacan el extremo David Larrubia, uno de los futbolistas más desequilibrantes de LaLiga Hypermotion durante el curso 2025-2026, con un balance de 11 goles -más uno en la fase- y tres asistencias, y el delantero cordobés Carlos Ruiz «Chupe», autor de 24 tantos en Liga y también otro más en la final. Una cifra que le convierte, además, en el segundo futbolista provincia con más goles en una temporada natural en Segunda, únicamente superado por los 28 que firmó Manolín Moreno en la campaña 1950-1951. De hecho, ambos fueron los héroes de la cita en Almería.

Junto a ellos también han desempeñado un papel determinante jugadores como los malagueños Joaquín Muñoz y Dani Lorenzo, además del roteño Adrián Niño, que ha contribuido con 11 dianas. En la retaguardia, por su parte, el rendimiento de Diego Murillo y del excordobesista Carlos Puga han sido también valores fundamentales. Igual que el experimentado Alfonso Herrero, clave bajo palos.

Chupe celebra un gol con el Málaga esta temporada en La Rosaleda. / MÁLAGA CF

El Almería volverá a El Arcángel

Por tanto, con el ascenso malacitano, deberá el equipo de Iván Ania repetir visita y duelo en El Arcángel con el Almería en la 2026-2027. No fue una campaña especialmente prolífica en lo relativo a los cruces particulares frente al combinado indálico, que solventó con empate el duelo en territorio califal de la primera vuelta y ya en la segunda manga del campeonato volvió a negarle el premio a los cordobesistas, con una victoria por la mínima en el UD Almería Stadium (2-1), donde, además, inició la peor racha de la historia del club en Segunda con siete derrotas y un empate al hilo.

Por tanto, a partir del mes de agosto -y todavía con el sorteo del calendario pendiente, el próximo 30 de junio-, tocará maquillar la estadística.