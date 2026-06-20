El gol mundialista de Juanito que une al Córdoba CF con Arabia Saudí: «El defensor me empuja, pero yo iba como un avión»

Hay goles que difícilmente se olvidan. Por su importancia, por el escenario o por los protagonistas que los hacen posibles. Y el que firmó Juan Gutiérrez «Juanito» el 23 de junio de 2006 reúne un poco de todo. El actual director deportivo del Córdoba CF fue el autor del tanto que dio la victoria a la selección española frente a Arabia Saudí en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Alemania, un rival que, dos décadas después, volverá a cruzarse en el camino de La Roja dirigida por Luis de la Fuente este domingo (18.00 horas).

Aquella acción tuvo, además, un marcado sabor blanquiverde. El remate de cabeza del entonces central internacional llegó tras un lanzamiento de estrategia ejecutado por José Antonio Reyes, otro futbolista con raíces en El Arcángel tras su paso por el club durante la inolvidable segunda vuelta de la temporada 2017-2018, culminada con la permanencia sobre la bocina en Segunda División.

El broche a la fase de grupos

España llegaba a aquel encuentro con la clasificación encarrilada matemáticamente, pero necesitaba confirmar el pleno de victorias en la primera fase. Lo consiguió gracias a un único gol, el de Juanito, que todavía hoy recuerda con absoluta nitidez: «Era un balón parado, a la altura de los banquillos. Espectacular… José Antonio Reyes, jugador que dejó un gran recuerdo en Córdoba. Me pongo en el centro, a la altura del borde del área, con el defensor saudí muy pegado. Me empuja, pero yo iba como un avión… A la escuadra, espectacular», rememora el actual dirigente cordobesista.

El encuentro, disputado en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern, permitió a la selección dirigida por Luis Aragonés cerrar una fase de grupos impecable antes de caer eliminada en los octavos de final frente a Francia. Aquel Mundial terminaría coronando a Italia como campeona, mientras que la selección se llevó el premio al «Juego limpio».

«Esperemos ser de nuevo campeones»

La trayectoria internacional de Juanito fue una de las más destacadas del fútbol español en aquella etapa. El central, entonces jugador del Real Betis, defendió la camiseta de la selección absoluta en 26 ocasiones, disputando 1.949 minutos, con 16 titularidades y tres goles, entre ellos el que marcó frente a Arabia Saudí.

Su palmarés con España también incluye uno de los títulos más importantes de la historia del combinado nacional: la Eurocopa de 2008, el torneo que inició el ciclo más brillante de La Roja.

«He tenido la fortuna de jugar en la selección española en tres fases finales: la Eurocopa de Portugal 2004, el Mundial de Alemania 2006 y la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, en la que fuimos campeones. Pero también he tenido la fortuna de ser partícipe en la clasificación para el Mundial de 2010, en el que, a la postre, fuimos campeones. Esperemos que podamos ser de nuevo campeones en esta edición», afirma.

Juanito, al fondo de la imagen, junto a Luis Aragonés con España. / CÓRDOBA

El recuerdo de Reyes

Más allá del gol, aquella acción permanece especialmente ligada a la figura de José Antonio Reyes, autor del centro que acabó encontrando la cabeza de Juanito.

El sevillano, conocido como el «Mago de Utrera», dejó también su huella en el Córdoba CF durante los últimos meses de su carrera deportiva, siendo una de las piezas que contribuyeron a la agónica permanencia del conjunto blanquiverde en la campaña 2017-2018, entonces bajo la batuta de José Ramón Sandoval. Apenas año y medio después, ya lejos de El Arcángel tras haber firmado por el Extremadura, el sevillano perdería la vida en un accidente de tráfico, dejando un recuerdo imborrable tanto en el fútbol español, en el ámbito internacional como entre la afición cordobesista.

Dos décadas después de aquel Mundial, de este modo, el destino vuelve a cruzar a España con Arabia Saudí. Y, entre los recuerdos que inevitablemente resurgen, sigue brillando aquel cabezazo.