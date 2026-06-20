El Córdoba CF empieza por los costados: Iván Ania ya tiene cubiertos los laterales para el nuevo curso

El Córdoba CF ha marcado desde el primer momento una prioridad en la planificación de la próxima temporada: corregir algunas de las carencias que más condicionaron al equipo durante la 2025-2026. Y una de ellas estaba perfectamente identificada. De hecho, la comisión deportiva blanquiverde ha querido actuar con rapidez sobre los laterales, una de las demarcaciones que más problemas generó a Iván Ania tanto por rendimiento como por la sucesión de lesiones meses atrás y que ahora, desde la primera semana de anuncios, ha quedado cubierta.

Porque la respuesta ha llegado incluso antes de la apertura oficial del mercado, fijada para el próximo 1 de julio. El conjunto califal ya ha cerrado la incorporación de Dani Tasende para el carril izquierdo y la cesión de Egoitz Muñoz para el derecho, dos movimientos con un denominador común: potenciar el peso ofensivo de los costados sin renunciar al equilibrio en defensa.

Tasende, profundidad, centros y balón parado

El más contrastado de los dos refuerzos es el propio Tasende. El gallego aterriza en El Arcángel después de dos campañas en el Real Zaragoza, donde vivió etapas irregulares desde el punto de vista colectivo, aunque mantuvo una producción ofensiva que continúa siendo una de sus principales cartas de presentación.

Antes de su desembarco en La Romareda ya había dejado muestras de su potencial en la cantera del Villarreal, donde llegó a consolidarse como una de las piezas más prometedoras del filial amarillo. Esa vocación ofensiva ha seguido acompañándole en el fútbol profesional. Solo durante la última temporada repartió cuatro asistencias. En la anterior, ya como jugador zaragocista, firmó siete pases de gol y dos tantos. En total, acumula 16 asistencias y seis goles en Segunda División, unas cifras poco habituales para un lateral y que reflejan un perfil muy cercano al de un extremo cuando el equipo pisa campo contrario.

A ello añade un recurso especialmente valorado por el cuerpo técnico: su golpeo a balón parado. El coruñés amplía el abanico de posibilidades en acciones de estrategia, máxime tras la marcha de Jacobo González rumbo al Real Oviedo -rival a partir de agosto-, uno de los escenarios que precisamente el Córdoba CF también pretende potenciar durante el próximo curso.

Eso sí, su margen de mejora aparece, principalmente, en las transiciones defensivas. Los retornos tras pérdida han sido tradicionalmente el punto más delicado de su juego, aspecto especialmente exigente dentro del modelo de Iván Ania, que acostumbra a defender con la línea adelantada. Por tanto, tocará pulir esa faceta.

Dani Tasende, durante su etapa en la cantera del Villarreal. / villarreal cf

Egoitz Muñoz, talento por pulir

Si Tasende representa cierto grado de experiencia, Egoitz Muñoz encarna la apuesta de futuro. El lateral vitoriano aterriza cedido por el Deportivo Alavés después de completar una progresión constante dentro de su cantera.

Durante la última temporada alternó la dinámica del primer equipo con un papel protagonista en el filial albiazul. Disputó dos encuentros de Copa del Rey frente a Getxo y Portugalete, además de haber debutado previamente en Primera División, confirmando la confianza que el club vasco deposita en una de sus mayores promesas.

El gran reto llegará ahora con el salto de categoría. Procede de un Alavés B que compitió en Segunda Federación y rozó el ascenso a Primera Federación, por lo que deberá adaptarse al ritmo y la exigencia de LaLiga Hypermotion.

No es, sin embargo, un escenario desconocido para la comisión deportiva cordobesista. En los últimos años, futbolistas como Xavi Sintes o Dalisson de Almeida siguieron un camino similar antes de asentarse en la plantilla califal, una fórmula por la que el club vuelve a apostar convencido de su potencial.

También en este caso las cifras avalan su capacidad para incorporarse al ataque. Pese a desempeñarse como lateral, firmó seis goles y una asistencia durante la pasada campaña, aportando un perfil de mayor potencia física que el de Tasende y una constante presencia en campo rival. Eso sí, todavía un melón sin abrir en este nuevo contexto.

Egoitz Muñoz, durante un encuentro con el Alavés B. / alavés

Competencia para Vilarrasa y Albarrán

De este modo, con la llegada de ambos refuerzos, y todavía antes de que finalice el mes de junio, Iván Ania ya tiene prácticamente perfilados los dos carriles de su defensa para la temporada 2026-2027.

Se trata de un movimiento de anticipación sobre una de las zonas que más sufrió el equipo durante la campaña, especialmente por la acumulación de contratiempos físicos. Por la izquierda, las lesiones solapadas de Ignasi Vilarrasa y Juan María Alcedo obligaron a tirar de inventiva con Carlos Albarrán y Diego Bri, mientras que por la derecha, el propio lateral de Badalona tampoco alcanzó la regularidad necesaria. La salida en enero de Carlos Isaac rumbo al fútbol polaco debilitó aún más la ecuación, y la llegada de Álvaro Trilli, aseado en sus actuaciones aunque pocas veces disponible, poco mejoró el asunto.