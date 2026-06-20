El Córdoba CF conoce al último de los ascensores a LaLiga Hypermotion: el Celta Fortuna, nuevo rival blanquiverde

Adjudicado el último billete a LaLiga Hypermotion. El Córdoba CF, tras la resolución de la fase de ascenso desde Primera Federación, ya sabe que el próximo curso 2026-2027 por el camino se cruzará con el Celta Fortuna, vencedor del duelo particular ante la Ponferradina y que, después de imponerse en la segunda eliminatoria de la fase de promoción (4-1), ha logrado hacerse con el último billete que quedaba en liza con destino al fútbol de plata. De este modo, los de Fredi Álvarez acompañarán a los campeones Eldense y Tenerife, así como al Sabadell -ascendido el pasado viernes tras superar al Zamora de Kike Márquez-, en el salto al fútbol profesional.

Eso sí, comenzó enconado el asunto en el Municipal de Barreiro, hogar del combinado celeste, donde los departamentales se adelantaron antes de alcanzar el ecuador del primer acto con una diana de Hugo González. Respondieron los bercianos al filo del descanso, con el gol de Borja Valle, si bien en la segunda mitad no admitió discusión: el Celta Fortuna finiquitó el pleito con los tantos tantos de González -nuevamente-, Bernard Somuah y Adria Capdevila.

Un rival a tener en cuenta

Lo que llegará a Segunda División a partir del mes de agosto será un filial vigués que se sumará a la Real Sociedad B para elevar a dos el número de conjuntos dependientes en la categoría. Conforme a lo habitual en estos casos, se caracteriza por ser un bloque muy dinámico, con mejor fase ofensiva que defensiva, en el que han brillado nombres propios como precisamente Hugo González, autor de 14 dianas en la fase regular y otras cuatro a lo largo del itinerario de promoción; Álvaro Marín, que también puso su firma a una decena de tantos; y Óscar Marcos, autor de siete.

A sus apenas 18 años, otra pieza de referencia ha sido el joven central Anxo Rodríguez, instalado este curso en el segundo equipo celtiña tras intercalar el pasado campeonato su participación con el Juvenil.

Once inicial del Celta Fortuna en su duelo ante la Ponferradina. / celta de vigo

El último antecedente

Hemeroteca en mano, en la 2026-2027 también se producirá el reencuentro entre olívicos y blanquiverdes, que no se veían las caras desde la 2022-2023, entonces en el ejercicio del desembarco del Córdoba CF en Primera RFEF tras lograr el ascenso en Segunda RFEF. Con Germán Crespo al frente, los dos duelos de dicha campaña dejaron un balance equilibrado, traducidos en la victoria califal de la tercera jornada, en Barreiro (1-2), y posterior derrota en la segunda vuelta en El Arcángel (0-2).