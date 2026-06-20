El Córdoba CF ata a Diego Tristán: renovación hasta 2027 tras lograr la salvación con el filial

El Córdoba CF sigue apuntalando su estructura deportiva de cara a la temporada 2026-2027. La entidad blanquiverde ha hecho oficial este sábado la renovación de Diego Tristán como entrenador del Córdoba CF B, ampliando su vinculación hasta el año 2027 después del brillante desenlace protagonizado por el filial durante el tramo final del pasado campeonato. «El Córdoba CF y Diego Tristán han acordado prolongar el contrato del técnico hasta el 2027 como preparador del Córdoba CF B. Suerte, míster», anunció el club a través del comunicado con el que confirmó la continuidad del técnico sevillano.

De este modo, el exdelantero internacional seguirá al frente del segundo equipo cordobesista en Tercera Federación, categoría cuya permanencia consiguió asegurar tras asumir el banquillo en las últimas jornadas del curso.

Cinco partidos inmaculados

La renovación llega respaldada por unos resultados difíciles de mejorar. El de La Algaba tomó las riendas del filial el pasado mes de abril, sustituyendo a Gaspar Gálvez después de una segunda vuelta marcada por los altibajos del equipo. Y su impacto fue inmediato. Bajo su dirección, el combinado califal firmó una espectacular reacción que permitió sellar el objetivo de la permanencia con un balance prácticamente inmaculado: cuatro victorias y un empate en cinco encuentros, acompañados además por unos números muy sólidos, con diez goles a favor y únicamente dos en contra.

Ese rendimiento ha convencido a la comisión deportiva, como semanas atrás ya había avanzado el propio Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, que ha decidido dar continuidad al proyecto y mantener al sevillano al frente del filial durante, al menos, una temporada más.

Sus dos hijos destacan en la cantera

El desembarco de Diego Tristán en el Córdoba CF se produjo durante el pasado curso, favorecido también por la estrecha relación que mantiene con la entidad.

Sus dos hijos forman parte de la cantera blanquiverde. Mikel Tristán milita en el equipo cadete, aunque ya ha llegado a debutar con el Juvenil B, mientras que Diego Tristán pertenece al Juvenil de Liga Nacional y, tras la llegada de su padre al banquillo del filial, también llegó a disputar minutos con el Córdoba CF B en Tercera Federación.

Inicialmente, el exfutbolista se incorporó al área técnica del club como responsable de la tecnificación de delanteros, una función muy ligada a su dilatada trayectoria como uno de los grandes goleadores del fútbol español.

Del 'Súper Dépor' al banquillo del filial

Eso sí, tampoco tardó demasiado en dar un paso más dentro del organigrama deportivo del club de El Arcángel. Apenas un mes después de su incorporación asumió la dirección del Cadete B, antes de recibir la oportunidad de hacerse cargo del filial en el tramo final de la temporada.

Su currículum como jugador avalaba sobradamente esa apuesta. Diego Tristán fue internacional con la selección española y dejó una huella imborrable en el histórico "Súper Dépor" de inicios de siglo, equipo con el que conquistó dos Copas del Rey y logró proclamarse máximo goleador de Primera División, firmando el Trofeo Pichichi.