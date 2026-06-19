Germán Crespo, exentrenador del Córdoba CF, ficha por el Intercity de la Segunda RFEF

El técnico granadino Germán Crespo ya tiene nuevo destino. El extrenador del Córdoba CF ha fichado por el Intercity, un equipo alicantino que milita en la Segunda RFEF. El nazarí cumplirá así una nueva etapa en su trayectoria deportiva, en la que ha pasado por clubes como el Huétor Vega, Atarfe, Maracena, Real Jaén o Lincoln, antes de llegar a Córdoba.

La trayectoria en El Arcángel

Precisamente sus mayores éxitos llegaron en la entidad cordobesa. Por el club de El Arcángel fichó en la temporada 20-21 para entrenar al filial de la Tercera División. Al primer equipo cordobesista llegó en abril del 2021 tras la destitución de Pablo Alfaro. Sin embargo, no pudo evitar la caída del Córdoba CF a la Segunda Federación, dentro de la reestructuración de las categorías nacionales que hubo ese verano.

La trayectoria en la temporada 21-22 fue espectacular, pues el Córdoba CF batió todos los récords por sus resultados deportivos, hasta ascender a la Primera RFEF como campeón del grupo 4. También ganó la Copa RFEF en una final en la que se impuso al Guijuelo con un gol de Javi Flores. Los resultados de la campaña siguiente no le acompañaron en el estreno en la Primera RFEF, hasta acabar siendo destituido en abril del 2023.

Germán Crespo, en un entrenamiento con el Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

La llegada a Murcia

Tras su paso por Córdoba, Germán Crespo ha entrenado al Recreativo Granada y al UCAM Murcia. En su última etapa, en el UCAM Murcia, el preparador granadino asumió el banquillo del club murciano en abril de 2025. Logró clasificar al equipo universitario para la fase de ascenso a Primera Federación. En aquel tramo final de temporada, el técnico firmó unos números muy sólidos, al sumar 10 de los 12 puntos posibles en las últimas cuatro jornadas de liga, lo que permitió al UCAM cerrar la fase regular en la tercera posición del Grupo IV. Bajo su dirección, el equipo murciano mostró además una notable producción ofensiva, con 15 goles en sus primeros ocho partidos, y mantuvo la portería a cero en tres ocasiones.

En la campaña 25-26, el conjunto murciano se mantuvo en la zona alta de la clasificación e incluso ocupó el liderato de su grupo en varias jornadas. Sin embargo acabó séptimo del Grupo 4, a dos puntos del play off por el ascenso, lo que acabó costándole el puesto en la penúltima jornada. Ahora iniciará una nueva etapa en tierras alicantinas con la ilusión de repetir los resultados que obtuvo en el Córdoba CF.