El Córdoba CF supera los 2.000 abonados en solo tres días y acelera en su campaña

El Córdoba CF continúa recibiendo una respuesta positiva de su masa social en el arranque de la campaña de abonados 2026-2027. Y es que apenas tres días después de la apertura oficial del proceso de renovaciones, la entidad blanquiverde ya ha rebasado la barrera de los 2.000 socios, un primer impulso que mantiene el buen ritmo de una iniciativa con la que el club aspira a repetir el techo histórico alcanzado el pasado verano.

En concreto, la entidad ha confirmado este viernes que ya son 2.129 los abonados que han formalizado su continuidad, una cifra que representa el 12,25% del límite social y logístico establecido para esta campaña. El objetivo vuelve a situarse en los 17.370 carnés, exactamente el mismo registro con el que la entidad cerró el curso anterior, tras ampliar en hasta tres centenares el tope inicialmente fijado por la alta demanda.

Fechas y calendario de la campaña

Por el momento, la propuesta califal permanece inmersa en su primera etapa, destinada exclusivamente a los actuales abonados. Esta fase estará abierta hasta el próximo 11 de julio, periodo durante el que únicamente podrán renovar su localidad los socios de la pasada temporada.

Desde el club siguen recomendando que quienes opten por realizar el trámite de manera presencial soliciten cita previa, ya que cada reserva permite gestionar un máximo de cuatro renovaciones. Los aficionados que acudan directamente a las oficinas sin haber concertado cita serán atendidos únicamente si existe disponibilidad en ese momento. Puede reservar la suya a través de este formulario.

En paralelo, el sistema telemático también continúa funcionando con normalidad. La plataforma del abonado habilitada por el Córdoba CF permanece operativa las 24 horas del día, permitiendo completar la renovación de forma completamente online durante todo el periodo habilitado para esta primera fase.

Precios de los abonos del Córdoba CF para la temporada 2026-2027. / CÓRDOBA

Una vez concluya el plazo de renovaciones, la campaña avanzará hacia una segunda fase, prevista entre los días 13 y 15 de julio. Ese periodo estará reservado para los poseedores del carné Koki que, por edad, deban pasar al abono infantil, así como para los usuarios del carné «Soy Cordobesista» que deseen acceder al abono general. Aquellos simpatizantes que simplemente quieran renovar esa modalidad podrán hacerlo ya durante la fase actualmente abierta.

Posteriormente llegarán las jornadas destinadas a la mejora de asiento, fijadas para los días 16 y 17 de julio. Como en campañas anteriores, este trámite únicamente podrá realizarse de forma presencial por exigencia de LaLiga.

Tras la pausa prevista con motivo de la celebración de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, el club abrirá el periodo de nuevas altas entre el 27 de julio y el 13 de agosto, siempre que todavía queden localidades disponibles dentro del límite máximo de 17.370 abonados.

Horarios y canales de atención

El Córdoba CF mantiene la apuesta por una campaña eminentemente digital. La práctica totalidad de los trámites pueden completarse a través de la plataforma online del club, incluyendo la renovación del abono, la financiación, la elección entre carné físico o digital y la gestión de su recogida. La única excepción vuelve a ser la mejora de asiento, que deberá realizarse obligatoriamente en las oficinas del estadio.

Como complemento a la atención telemática, la entidad ha habilitado el teléfono 627 285 477 para resolver y tramitar renovaciones. Además, las taquillas de El Arcángel permanecerán abiertas de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, así como los sábados de 9.30 a 13.30 horas, ofreciendo distintas vías para que los abonados puedan completar el proceso durante las próximas semanas.