El Córdoba CF ya conoce a otro rival para LaLiga Hypermotion: el Sabadell asciende tras golear al Zamora de Kike Márquez

El Córdoba CF ya conoce a otro de los equipos con los que compartirá camino en LaLiga Hypermotion 2026-2027. Continúa así tomando forma el mapa de la categoría de plata que saldrá a competición el próximo mes de agosto y ya solo restan dos plazas por resolverse después de que el Sabadell certificara este viernes su salto al fútbol profesional al imponerse al Zamora del exblanquiverde Kike Márquez, al que superó con goles de Javi López, Aguilar, Liameed y Xavi Moreno para darle la vuelta a la eliminatoria -tras la victoria zamorana inicial en el Ruta de la Plata- en la final del play off de ascenso de Primera Federación (4-0).

El conjunto catalán se convierte así en el tercer equipo promocionado tras Eldense y Tenerife, ambos campeones de sus respectivos grupos.

Dos ascensos aún por decidir

Con este desenlace, el puzle de la Segunda División de la próxima temporada entra ya en su recta final. Será este sábado cuando quede definitivamente configurado el campeonato, con los dos últimas vacantes todavía en juego.

El primero se resolverá en Primera Federación, nuevamente, donde Celta Fortuna y Ponferradina se medirán desde las 18.30 horas en el Municipal de Barreiro tras el empate sin goles registrado en el encuentro de ida.

Ya por la noche, a partir de las 21.00 horas, llegará el turno de la gran final por el ascenso a Primera División. Almería y Málaga decidirán en el UD Almería Stadium cuál de los dos logra acompañar a Racing de Santander y Deportivo de la Coruña en LaLiga EA Sports, después del empate (1-1) firmado en La Rosaleda.

El vencedor dará el salto a la máxima categoría, mientras que el quede por el camino volverá a coincidir con el Córdoba CF en LaLiga Hypermotion durante la próxima temporada.

El Sabadell, un histórico de vuelta

El regreso del bloque arlequinado supone la vuelta de uno de los clubes históricos del fútbol español a la categoría de plata más de una década después. Su última experiencia en Segunda División se remonta a la temporada 2014-2015, un curso en el que no llegó a coincidir con el Córdoba CF, que entonces afrontaba su efímero paso por Primera División tras más de cuatro décadas de ausencia.

El ascenso culmina una sobresaliente campaña del conjunto dirigido por Ferran Costa, que peleó hasta la última jornada por el liderato del Grupo 2 de Primera Federación. Finalmente, el propio Eldense terminó proclamándose campeón por un solo punto de diferencia, obligando a los catalanes a buscar el ascenso a través del play off.

El premio tiene, además, un valor añadido, ya que supone el segundo ascenso consecutivo del Sabadell. Apenas un año después de regresar desde Segunda Federación, categoría a la que había descendido al término de la temporada 2023-2024, el conjunto arlequinado ha logrado enlazar dos promociones consecutivas para recuperar de golpe un sitio en el fútbol profesional.

Todo ello tras completar dos remontadas de enorme mérito. Primero eliminó al Real Madrid Castilla con un contundente 3-0 en el Nova Creu Alta, dando la vuelta al 2-0 adverso de la ida disputada en la capital. Después culminó el ascenso con el triunfo frente al Zamora del exblanquiverde Kike Márquez, dejando sin premio el triunfo castellano-leonés conseguido en el Ruta de la Plata.

Escudero celebra el pase del Sabadell a la final tras remontar al Real Madrid Castilla. / ce sabadell

Una plantilla con argumentos

Gran parte del éxito del conjunto catalán se explica por la solidez mostrada durante toda la temporada. Bajo palos destacó especialmente Fuoli, guardameta que finalizó la fase regular con solo 27 goles encajados, convirtiéndose en el duelo del arco menos goleado de su grupo y el segundo de toda Primera Federación, únicamente superado por el Tenerife, que recibió 24 tantos.

En ataque, el principal referente fue el argentino Agustín Coscia, máximo realizador del equipo con diez goles, mientras que Javi López -goleador en la final- y Rodrigo Escudero aportaron nueve dianas cada uno durante el campeonato de Liga.

También resultaron determinantes el pivote nigeriano Quadri Liameed -otro que mojó ante el Zamora-, el futbolista de campo con más minutos disputados del equipo durante la temporada, así como el atacante Joel Priego, protagonista absoluto en la eliminatoria frente al Real Madrid Castilla gracias al doblete que permitió consumar la remontada en el Nova Creu Alta. Diana sobre la bocina incluida.