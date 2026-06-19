El Córdoba CF apuesta por la juventud y proyección de Egoitz Muñoz para el carril derecho

El nuevo Córdoba CF sigue tomando forma. Después de las incorporaciones de Dani Tasende y Adnane Ghailan, la entidad blanquiverde hizo oficial este viernes su tercer fichaje para la temporada 2026-2027 con la llegada de Egoitz Muñoz (Álava, 2004), lateral derecho que aterriza en El Arcángel en calidad de cedido procedente del Deportivo Alavés. A sus 22 años, el defensor vitoriano se presenta como una de las grandes promesas de la cantera babazorra y un futbolista que ya sabe lo que es competir en Primera División.

La operación mantiene intacta una de las líneas maestras que viene definiendo la planificación deportiva cordobesista en los últimos mercados: incorporar talento joven, con margen de crecimiento, pero preparado para ofrecer rendimiento en el fútbol profesional. En ese perfil encaja un futbolista que, tras llamar a las puertas de la élite -donde ha participado durante las dos últimas campañas-, buscará ahora consolidarse en LaLiga Hypermotion de la mano del conjunto dirigido por Iván Ania.

Una de las perlas del Alavés

La temporada 2025-2026 supuso el definitivo salto competitivo para el zaguero. Aunque su protagonismo llegó principalmente con el Deportivo Alavés B, el lateral comenzó también a hacerse un hueco en la dinámica del primer equipo, con el que fue convocado en diez ocasiones y llegó a disputar dos encuentros oficiales en Copa del Rey, uno de ellos como titular, acumulando un total de 135 minutos sobre el césped.

Su crecimiento quedó especialmente reflejado en Segunda Federación, eso sí. Allí fue un indiscutible para el filial albiazul, disputando los 32 encuentros ligueros desde inicio y sumando 2.826 minutos. Un peso específico, además, al que añadió una notable aportación ofensiva, con cinco goles y una asistencia, siendo una de las piezas fundamentales del segundo puesto logrado por el conjunto babazorro antes de caer eliminado frente al Real Jaén en la fase de ascenso a la categoría de bronce.

No era, además, la primera vez que llamaba la atención del primer equipo. Ya durante la campaña 2024-2025 había debutado en LaLiga EA Sports, también formando parte del once inicial, y desde entonces se había mantenido como uno de los canteranos habituales en la dinámica de la plantilla nodriza.

Un perfil que encaja con Ania

Con 1,79 metros de estatura, Egoitz Muñoz destaca por su capacidad para recorrer toda la banda derecha, combinando notables nociones defensivas con una importante vocación ofensiva. Se trata de un lateral con profundidad, buen despliegue físico y facilidad para incorporarse al ataque, características que quedaron reflejadas en su producción durante el pasado curso.

Su polivalencia táctica y su capacidad para desenvolverse en distintos contextos convierten al alavés en un perfil especialmente atractivo para el modelo de juego de Iván Ania, que suma así una nueva alternativa para un carril derecho en el que el club buscaba aumentar el nivel competitivo, con tan solo Carlos Albarrán como pieza natural de dicha parcela en las últimas fechas.

Egoitz Muñoz protege el esférico durante un encuentro con el filial del Alavés. / alavés

Juventud y margen de crecimiento

Otro de los aspectos que refuerzan la apuesta del Córdoba CF es la condición de licencia sub-23 del defensor, si bien, salvo cambio de criterio, ocupará ficha del filial -como año atrás se hizo en los casos de Requena y Jan Salas- dentro de la planificación deportiva de la próxima temporada. «Es un lateral derecho de gran proyección», afirma la propia entidad en el anuncio oficial del futbolista.