Tasende, el último amuleto contra la maldición del lateral izquierdo del Córdoba CF

El Córdoba CF acaba de anunciar su primer fichaje del verano. Se trata del lateral izquierdo Dani Tasende, un jugador de 25 años que va a llegar a la ciudad procedente del Real Zaragoza. El coruñés ha firmado por dos temporadas.

La entidad blanquiverde ha completado así el puesto de carrilero por la banda izquierda, pues de la pasada campaña seguirá el catalán Vilarrasa, con contrato hasta el 30 de junio del 2027. Tasende ha llegado para cubrir la baja de Juan María Alcedo, que se confirmó hace días que no continuaría. La comisión deportiva del Córdoba CF pretende de esta forma dar al fin con la tecla para que el Córdoba CF cuente con dos laterales izquierdos de garantías.

Tasende, a su llegada al Real Zaragoza. / Real Zaragoza

La banda izquierda de la defensa blanquiverde se ha convertido en un todo quebradero de cabeza en las últimas temporadas. Desde la salida de Javi Galán en la campaña 2018-19, solo dos jugadores han llegado a consolidarse en esa posición. Quienes lo consiguieron fueron Jesús Álvaro en la campañas 19-20 y 20-21 y José Manuel Calderón durante tres campañas (2023-25) y, aun así, ambos con algún asterisco sobre sus rendimientos.

La etapa de Calderón

El jugador sevillano triunfó en sus dos primeras campañas como blanquiverde. De hecho fue el lateral izquierdo indiscutible en el equipo que ascendió a la Liga Hypermotion en junio del 2024. Calderón era tan fijo, entre otros motivos, porque realmente no tenía suplente o alternativa natural en su puesto.

De hecho, cuando el paradeño no jugaba, por sanción o algún problema físico, eran Gudelj o el canterano Álex López los que ocupaban su puesto, un parche del que el equipo blanquiverde salió bien parado en la campaña 23-24, pues terminó ascendiendo.

Los problemas se acrecentaron en la campaña 24-25, la del regreso al fútbol profesional. Calderón no terminó de adaptarse a la categoría, lo que provocó que el técnico, Iván Ania, tuviera que buscar una solución. Albarrán tuvo que jugar en varios encuentros, prácticamente una vuelta, a pierna cambiada en la banda izquierda.

Calderón, en su etapa en el Córdoba CF. / A.J. González

La llegada de Vilarrasa y Alcedo

El puesto de lateral izquierdo seguía siendo maldito para un equipo que aspiraba a consolidarse en una categoría tan exigente e igualada como es la actual Segunda División. Los problemas con el lateral izquierdo quiso atajarlos el club incorporando el pasado verano a Ignasi Vilarrasa y a Juan María Alcedo.

El catalán fue presentado como “el mejor lateral izquierdo de la categoría en la pasada temporada”. Cierto era que Vilarrasa venía de hacer una gran temporada en el Huesca, en el que destacó por su capacidad para crear peligro en sus incursiones ofensivas. El futbolista de Granollers reconoció en su puesta de largo como blanquiverde que tenía que mejorar en el apartado defensivo y que estaba mentalizado para ello.

Sin embargo, Vilarrasa no cuajó en sus primeros meses en Córdoba. Le costaba tapar su banda. Finalmente dejó de jugar a partir del 13 de octubre víctima de una pubalgia, una lesión molesta y complicada de curar. Cuatro meses tuvo que estar viendo los partidos desde la grada por su lesión. El 14 de febrero regresó al verde en la victoria por 2-1 ante el Leganés en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

La vuelta tras la lesión del carrilero catalán

Coincidiendo casi con el regreso de Villarrasa llegó la crisis de ocho partidos sin ganar que echó por tierra las ilusiones del Córdoba CF de meterse en el play off por el ascenso. El 31 de marzo, en la derrota por 2-0 en el campo del Deportivo, volvió Vilarrasa al césped para quedarse, pues jugó en los últimos diez partidos de la temporada. Incluso en los nueve últimos salió al campo de titular. Vilarrasa acabó la Liga con 1.564 minutos, repartidos en 21 partidos, lo que le llevó a ser el undécimo jugador de la plantilla más utilizado por Ania.

Vilarrasa controla el balón. / Manuel Murillo

Las dos lesiones de Alcedo

Más problemas tuvo Juan María Alcedo. El gaditano venía de complemento para la banda izquierda. El roteño había llegado a Córdoba desde el Albacete, un club en el que había jugado 28 partidos. Sin embargo, los problemas físicos le impidieron dar todo lo que tiene dentro. La campaña la inició jugando 51 minutos en los primeros cuatro partidos como relevo de Vilarrasa.

Sin embargo, una lesión en un hombro le mandó a la enfermería en septiembre. Más de dos meses estuvo de baja por ese motivo. Tras saltar al campo en seis partidos –tres de ellos como titular-, una nueva lesión mandó a Alcedo al grupo de jugadores lesionados. Un problema muscular fue entonces el causante de que estuviera cuatro meses sin poder ayudar al resto de sus compañeros.

Al final volvió al verde en los últimos tres partidos de la Liga, para al menos terminar la temporada con buenas sensaciones. La competición la concluyó con 492 minutos en 13 partidos, lo que le situó en el 22º lugar de la plantilla por minutos disputados. El Córdoba CF ha hecho ahora un nuevo intento de contar con una banda izquierda aparentemente maldita con la dupla Vilarrasa-Tasende. El tiempo dirá como acaba la apuesta o amuleto.