El nuevo Córdoba CF hace oficial el fichaje de Juan Gutiérrez

El Córdoba CF ya tiene su segundo fichaje para la temporada 2026-2027. La entidad blanquiverde ha cerrado la incorporación de Juan Gutiérrez, central procedente del Mirandés, que se compromete con el club cordobesista para las dos próximas campañas. De este modo, el conjunto de Iván Ania prosigue oficialmente su mercado estival con la llegada de una de las piezas más demandadas de la categoría, después de imponerse a la competencia de varios clubes que también seguían de cerca la situación del defensor cántabro.

La incorporación del exjabato, que ya adelantó este periódico hace unos días, responde a una necesidad detectada desde hace semanas por la comisión deportiva. Aunque los cuatro centrales de la primera plantilla mantenían contrato, los problemas físicos sufridos durante el último curso por Franck Fomeyem y Rubén Alves, así como la operación a la que fue sometido Xavi Sintes una vez cerrada la campaña, habían llevado al club a explorar el mercado en busca de un refuerzo de garantías para el eje de la zaga. Finalmente, el elegido ha sido un futbolista que llega en plena madurez competitiva y tras dos temporadas de notable rendimiento en Anduva.

Una operación con fuerte competencia

Eso sí, la contratación de Juan Gutiérrez no ha sido sencilla. El defensa era uno de los nombres más atractivos entre los jugadores que quedaban libres este verano y había despertado el interés de varios equipos en la categoría de plata. Entre ellos figuraban el recién descendido Mallorca, que valoraba incorporarlo para su proyecto de regreso a Primera División, además del Granada y otros conjuntos de LaLiga Hypermotion con aspiraciones nobles. Sin embargo, el bloque de El Arcángel ha conseguido adelantarse a todos ellos para cerrar su desembarco.

A sus 26 años, el central de Comillas aterriza en territorio blanquiverde después de completar dos campañas de enorme regularidad en el Mirandés, donde además ejerció como capitán y, en la primera de ellas, se quedó a tan solo un partido de dar el salto a Primera División por la vía del play off. Su perfil encaja plenamente en los parámetros habituales del mercado blanquiverde: jugador con experiencia en la categoría, margen de crecimiento, capacidad para asumir responsabilidades y recorrido suficiente para convertirse en una pieza importante dentro del proyecto.

Un viejo conocido de Ania

La trayectoria del zaguero comenzó en las categorías inferiores del Racing de Santander, club al que permaneció vinculado durante catorce temporadas. Allí coincidió indirectamente con Iván Ania, que dirigió al primer equipo cántabro en la campaña del ascenso mientras el defensa alternaba participaciones entre el juvenil y el filial.

Posteriormente inició un recorrido que le llevó por el Rayo Cantabria, el Ebro, nuevamente el Racing de Santander, el Ceuta y finalmente el Mirandés, donde ha terminado de consolidarse como uno de los centrales más fiables del fútbol de plata. De hecho, los números respaldan ese crecimiento: en las dos últimas temporadas en Anduva disputó 76 encuentros, de los cuales 75 fueron como titular, completando además 68 partidos íntegros.

Juan Gutiérrez se dispone a realizar un saque de banda durante un encuentro con el Mirandés. / CD MIRANDÉS

Defensor diestro y con una importante presencia física gracias a sus 1,88 metros de altura, destaca especialmente por su solidez en tareas defensivas, aunque también por una capacidad para desenvolverse lejos del área que encaja con las exigencias del modelo de juego de Iván Ania. No en vano, durante sus dos campañas en Miranda de Ebro firmó además seis asistencias.

En total, acumula más de 6.600 minutos oficiales durante las dos últimas temporadas, más allá del amargo desenlace de la recién concluida con el cuadro de Antxon Muneta, que no pudo escapar del descenso.

Invita a mirar a las salidas

La llegada de Gutiérrez también abre interrogantes en la composición de la defensa cordobesista. Con Rubén Alves, Álex Martín, Franck Fomeyem y el regreso de Matías Barboza tras su cesión en el Atlético Madrileño, el Córdoba CF cuenta actualmente con un importante número de efectivos para el centro de la zaga.

Por ello, la incorporación del cántabro obliga a contemplar posibles movimientos de salida durante las próximas semanas. Entre los nombres que podrían verse afectados aparece el propio Matías Barboza, cuya cesión en el filial rojiblanco se vio condicionada por una lesión muscular que frenó su progresión durante un importante tramo de la temporada, así como comprobar el papel de Carlos Albarrán en la zaga, con dos laterales incorporados en este mercado de verano, sin olvidar la polémica vivida por Iván Ania con Rubén Alves en la pasada temporada.