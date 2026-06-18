Kike Márquez, ex del Córdoba CF, intenta con el Zamora su quinto ascenso de categoría

El Córdoba CF conocerá este viernes al último de sus rivales de la próxima temporada 2026-27 en Segunda División, que saldrá de la final por el ascenso que dirimirán, a las 21.00 horas, en la Nova Creu Alta (12.000 espectadores), el Sabadell y el Zamora. Los blanquiverdes tan sólo necesitarán saber, el sábado (21.00 horas), cuál de los otros dos rivales, Almería o Málaga, viajan hasta Primera División para conocer la configuración completa de LaLiga Hypermotion para la próxima campaña.

Kike Márquez ante un excompañero

Pero el nuevo inquilino de la categoría plata del fútbol español saldrá de ese Sabadell-Zamora en el que se enfrentarán, por un lado, Kike Márquez vistiendo de rojiblanco y como capitán de los zamoranos, y Carlos García, el central que también logró el ascenso a Segunda con el Córdoba CF, al igual que el hoy capitán del Zamora.

Kike Márquez, en el Ruta de la Plata. / ZAMORA

El sanluqueño fue titular en el encuentro de ida de la final por el ascenso, en el que los de Óscar Cano se impusieron por 1-0, anotando el gol el delantero Mario Losada en el minuto 3 del encuentro disputado en un Ruta de la Plata lleno a rebosar. No era para menos, ya que la oportunidad es histórica. Será esta la sexta ocasión en toda la historia del Zamora en la que el conjunto castellano se sitúe a un solo paso de llegar a Segunda División, categoría en la que nunca ha militado. De hecho, Zamora es una de las cinco capitales de provincia españolas que nunca han alcanzado la segunda categoría del fútbol nacional, junto a Ávila, Cuenca, Segovia y Teruel.

Kike Márquez ante otra ocasión histórica

Así, la ocasión es histórica. Y enfrente tendrá el Zamora de Kike Márquez un equipo histórico: el Centre d’Esports Sabadell, al que dirige uno de los técnicos más jóvenes de las primeras categorías del fútbol español, Ferrán Costa, que a sus 31 años ve cómo puede alcanzar la Segunda División A después de protagonizar algún que otro hito en el fútbol catalán.

Kike Márquez, en el Carlos Belmonte, a su llegada al Albacete Balompié. / ALBACETE BALOMPIÉ

Lo que sería un hito para Kike Márquez sería alcanzar LaLiga Hypermotion con el Zamora. Entre otros motivos, porque supondría su quinto ascenso de categoría en su carrera deportiva. El primero lo logró hace una década, con el Cádiz, cuando en la 2015-16 el equipo dirigido entonces por Álvaro Cervera alcanzó el fútbol profesional tras varios sinsabores. De hecho, aquel mismo ascenso le cuesta aceptarlo como tal al propio Kike Márquez, ya que en enero tuvo que salir del vestuario cadista en dirección al Racing de Ferrol y después de que en las dos temporadas anteriores se quedara con las miel en los labios en sendas fases de promoción a las órdenes de Antonio Calderón y Claudio Barragán.

El siguiente ascenso lo logró Kike Márquez en la 2017-18, con el Extremadura. Y ese tuvo un sabor completamente diferente. Junto a Enric Gallego fue el máximo goleador de un Extremadura que tuvo hasta cuatro técnicos diferentes. Fue aquella campaña en la que el club de Almendralejo despidió a Juan Sabas días antes de iniciarse la Liga y lo contrató nueve meses después para que lo dirigiera en los dos últimos encuentros de Liga regular y en la fase de ascenso hasta llegar a Segunda División.

El tercer ascenso a Segunda División lo logró Kike Márquez vistiendo la camiseta del Albacete y protagonizando aquel ‘riazorazo’ junto a Alberto Jiménez. El de Sanlúcar de Barrameda vivió una temporada 2021-22 más que singular. La inició en las filas del Extremadura, donde padeció en carne propia la dura crisis económica y deportiva que terminó tragándose al club de Almendralejo en plena competición. Fue uno de los episodios más negros en la corta historia de la Primera RFEF.

Márquez, un veterano con buen cartel, logró rápidamente acomodo en un nuevo destino. Le fichó el Albacete Balompié, que había bajado el campeonato anterior de Segunda y que se jugaba el retorno en territorio hostil. El 11 de junio de 2022, Riazor se disponía a vivir una fiesta. A los anfitriones les bastaba con empatar ante el Alba para certificar el salto de categoría, sin necesidad de penaltis. Soriano abrió el camino en minuto 25 con el 1-0, pero a falta de ocho minutos, Alberto hizo el 1-1 y llevó el partido a la prórroga. A los locales les venía bien sostener el empate y el Albacete necesitaba un gol más. Lo hizo Jordi Sánchez en el 113 y dejó mudo a Riazor. Kike Márquez estuvo allí. Titular, fue sustituido en el último minuto del tiempo reglamentario antes de la prórroga. Tras el 1-2, dio la vuelta de honor con sus compañeros. Y de ahí recaló en el Córdoba CF, en donde ya es conocida su historia, con ascenso incluido y con un amago de huida que contuvo Iván Ania nada más llegar al banquillo blanquiverde.

Ahora, ese póquer de ascensos a Segunda que tiene en la mano quiere convertirlo Kike Márquez en un repóquer que cierre una partida futbolística con mucha plata a lo largo de la última década. Este viernes, a las 21.00 horas, en la Nova Creu Alta (DAZN, Esport3, Movistar) puede hacerse realidad.