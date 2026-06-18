Adnane Ghailan, nuevo jugador del Córdoba CF

El Córdoba CF anunció su segundo movimiento en el mercado estival de fichajes de cara a la temporada 2026-27. La entidad blanquiverde informó a través de sus redes sociales que la segunda incorporación para el equipo de Iván Ania será el extremo Adnane Ghailan, que en la última temporada militó en el CE Europa, de Primera RFEF, con el que disputó la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División A.

Extremo en ambas bandas

El jugador hispano-marroquí, de 25 años finalizaba contrato al término de la presente campaña con el club europeísta, lo que le convertía en una opción especialmente atractiva al poder llegar libre. Natural de Tánger, Ghailan ha firmado una temporada notable en el Grupo 2 de Primera Federación, con seis goles y diez asistencias en la temporada que significaba su estreno en la categoría. Su rendimiento en la 2025-26 le ha consolidado como una de las referencias ofensivas del equipo dirigido por Aday Benítez, donde también ha jugado, en calidad de cedido, el cordobesista George Andrews.

La progresión de Adnane Ghailan no es nueva. Ya el pasado curso fue pieza clave en el ascenso del conjunto catalán desde Segunda RFEF, firmando diez goles durante la fase regular, por lo que la evolución del extremo (principalmente por la derecha, aunque también se desenvuelve a banda cambiada) en las dos últimas campañas, además de ir pareja a la de su equipo, ha sido más que evidente.

Con 25 años de edad, Adnane Ghailan Benktib cuenta con doble nacionalidad española y marroquí. Su infancia transcurrió en Rocafonda, una zona que ha ganado notoriedad internacional gracias al jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal y en las últimas campañas se ha enraizado en el barrio de Gracia, centro neurálgico del CE Europa.

Su incorporación a la entidad se produjo inicialmente a través de la plantilla filial. Para marzo de 2023 se estrenó con el bloque principal, mientras que su primer encuentro en Segunda RFEF tuvo lugar en enero de 2024, momento en el que contaba con 23 años. A lo largo de esa campaña sumó un gol en un total de nueve participaciones. Durante el curso posterior, en la 2024-25, asumió un rol principal en la gesta que llevó al conjunto barcelonés a subir a Primera RFEF, aportando 10 tantos en 36 compromisos disputados.

En la campaña que ahora termina se consolidó como una de las figuras clave del club. El CE Europa, a pesar de su condición de recién ascendido, ha sido protagonista, llegando a disputar los play off de ascenso a Segunda División, cayendo en la semifinal ante el Celta Fortuna, aunque haciendo sufrir muchísimo al filial vigués para lograr la clasificación. Y Adnane Ghailan ha firmado una tarjeta de seis goles en la temporada, una cifra reseñable si se tiene en cuenta que no es un perfil de delantero puro.

Historial formativo

Antes de su etapa en el CE Europa, sus primeros pasos en la infancia se dieron en el propio Rocafonda. Posteriormente, completó su etapa de fútbol base en las filas del Mataró y tuvo también un paso por el Vilassar. Debido a su capacidad para desbordar y dejar en evidencia a los defensores contrarios, se ganó el sobrenombre de 'sastre', con el que lo ha presentado el Córdoba CF en redes sociales.

Adnane Ghailan se define como un futbolista eminentemente dotado para el ataque y con notables cualidades técnicas. Es hábil con ambas piernas (ambidiestro), situando su demarcación predilecta en el extremo derecho, si bien cuenta con la capacidad de trazar diagonales hacia el carril central o actuar a banda cambiada en el sector izquierdo. Más allá de su facilidad para el regate, destaca por su visión para filtrar pases entre líneas y su golpeo de balón, recurso que aprovecha para ensayar lanzamientos de media distancia. Asimismo, se encarga de ejecutar las acciones a balón parado.

Noticias relacionadas

Posee una constitución física alta y espigada, complementada con una notable coordinación y una potente zancada. A pesar de su perfil técnico, no escatima en esfuerzos y realiza un gran despliegue de kilómetros a lo largo de los encuentros. Por sus características de desequilibrio y talento natural en las zonas de ataque de los costados, encaja con el perfil de futbolista habitual en las bandas ofensivas del Córdoba CF de Iván Ania, por el que firma para las dos próximas temporadas.