La Fiscalía mantiene a Carlos González como principal responsable y retira la acusación contra Andrés Delgado y Álex Gómez

La última sesión del juicio contra Carlos González cerró este miércoles varias jornadas intensas de vista oral en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba. La audiencia estuvo dedicada al análisis de la prueba documental, la presentación de las conclusiones definitivas de las partes y el ejercicio del derecho de última palabra por parte de los acusados, dejando la causa vista para sentencia tras semanas de declaraciones de testigos, peritos e investigados.

Andrés Delgado y Álex Gómez, absueltos

La principal novedad de la sesión fue la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía contra Andrés Delgado y Álex Gómez. De este modo, ambos quedan fuera del procedimiento y serán absueltos, reduciéndose el número de encausados en una causa centrada en diversas operaciones económicas y societarias realizadas durante la etapa de Carlos González al frente del Córdoba CF entre 2011 y 2018.

Durante la exposición de sus conclusiones, el Ministerio Público insistió en una de las ideas que ha sostenido a lo largo de todo el proceso: que las decisiones relevantes dentro del club pasaban por el entonces máximo accionista. Según la tesis de la Fiscalía, «no se hacía absolutamente nada sin que Carlos González lo supiera», atribuyéndole un papel central en las operaciones investigadas.

Siete años de prisión para el expresidente

En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía mantiene la petición más elevada para Carlos González, para quien reclama siete años de prisión por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. Para su hijo, Alejandro González, solicita dos años de cárcel, doce meses de multa y una responsabilidad civil de 30.000 euros por un delito de falsedad.

Carlos González, a la derecha, conversa con su hijo y también acusado, Alejandro González, en una de la vista oral del juicio. / Manuel Murillo

Por su parte, el Ministerio Público pide cuatro años de prisión para Salvador Sánchez por administración desleal y apropiación indebida, mientras que para Javier Jiménez Sacristán reclama otros cuatro años de cárcel por administración desleal.

La defensa rechaza la existencia de delito

Frente a la posición de la Fiscalía, las defensas solicitaron la libre absolución de sus representados al considerar que no existen argumentos suficientes para sustentar una condena. Durante sus informes finales defendieron que las operaciones analizadas carecen de relevancia penal y sostuvieron que, en todo caso, la posible perjudicada sería la propia entidad.

En este sentido, argumentaron que la persona presuntamente afectada es la persona jurídica y cuestionaron la legitimación activa del Ministerio Público para reclamar responsabilidad civil dentro del procedimiento, insistiendo en que no concurren los requisitos necesarios para atribuir responsabilidad penal a los acusados.

La última palabra de los acusados

La vista concluyó con el trámite de última palabra. Ninguno de los acusados hizo uso de este derecho, salvo Carlos González, que intervino brevemente para agradecer el trato recibido durante el desarrollo del juicio, tanto por parte del tribunal como del resto de intervinientes en la sala.

Concluidas las intervenciones finales, la causa quedó vista para sentencia. Será ahora la Audiencia Provincial de Córdoba la encargada de dictar resolución sobre una de las causas judiciales más relevantes vinculadas a la gestión del Córdoba CF en la última década.