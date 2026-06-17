Fepamic arropa al Córdoba CF Genuine antes de la fase final de LaLiga Genuine Moeve

Fepamic recibió este miércoles en su sede central la visita de los jugadores y jugadoras del Córdoba CF Genuine, en una jornada marcada por la convivencia, el reconocimiento y el apoyo al conjunto blanquiverde en la recta final de LaLiga Genuine.

El encuentro se enmarca en el patrocinio que Fundación Fepamic ha mantenido con el Córdoba CF Genuine durante esta temporada, una colaboración orientada a impulsar el deporte inclusivo como espacio de participación, igualdad de oportunidades y visibilización de las capacidades de las personas con discapacidad.

Jugadores y jugadoras compartieron un agradable encuentro con profesionales, personas usuarias y representantes de Fepamic, quiénes quisieron trasladarles todo su ánimo y fuerza antes de afrontar la fase final de la competición. La jornada sirvió también para reconocer el esfuerzo, la ilusión y el compañerismo que el equipo ha demostrado a lo largo de toda la temporada.

Una visita antes del último empujón

Fepamic ha abierto sus puertas al Córdoba CF Genuine para darle su apoyo en la recta final de una temporada marcada por la inclusión, la igualdad y el compañerismo.

Un momento de la visita de los jugadores del Córdoba CF Genuine a Fepamic. / CÓRDOBA

La visita ha tenido lugar en un momento especialmente significativo para el conjunto blanquiverde, que encara la última fase de LaLiga Genuine Moeve, situándose entre los primeros puestos de su grupo y acumulando una elevada puntuación Fair Play, reflejo de los valores de respeto, compañerismo y deportividad que caracterizan esta competición.

La fase final se celebrará del 19 al 21 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el equipo contará con el respaldo de la Fundación Fepamic, como patrocinadora comprometida con la promoción del deporte inclusivo y la igualdad de oportunidades.

La temporada también ha supuesto un avance en materia de igualdad con la participación de Lucía Priego y Esmeralda Coca, primeras mujeres en formar parte del equipo.

Comprometidos con la sociedad

Con iniciativas como esta, la Fundación FEPAMIC reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la promoción de espacios donde todas las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la vida comunitaria. La entidad considera el deporte inclusivo una herramienta fundamental para fomentar valores como el respeto, la autonomía, el trabajo en equipo y la convivencia, contribuyendo al desarrollo personal y a la construcción de una sociedad más inclusiva.

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Beatriz Sedano y José Luis Llergo. / CÓRDOBA

A través de su apoyo al Córdoba CF Genuine y a otros proyectos deportivos inclusivos, la Fundación FEPAMIC continúa impulsando acciones que visibilizan las capacidades de las personas con discapacidad y favorecen su participación activa en todos los ámbitos de la sociedad.