El Córdoba CF pone en marcha su campaña de abonados: hasta cuándo puedo renovar, cuánto cuesta y cómo hacerlo

La campaña de abonados 2026-2027 del Córdoba CF ya está en marcha. La entidad blanquiverde activó este miércoles el proceso de renovaciones de una propuesta que, bajo el lema «Es parte de ti», aspira a volver a llenar las gradas de El Arcángel y repetir el techo histórico alcanzado el pasado curso, cuando el club cerró la temporada con 17.370 abonados, cifra que volverá a marcar el límite social y logístico para el nuevo ejercicio.

La propuesta, presentada el pasado lunes por el CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, ha echado a andar con una buena acogida por parte de la afición cordobesista. Desde primera hora de la mañana comenzaron a tramitarse las renovaciones, tanto de manera presencial como a través de los canales digitales habilitados por el club.

Para formalizar la operación de forma física, la entidad recomienda solicitar cita previa, pudiendo gestionarse un máximo de cuatro operaciones por cada reserva. Aquellos aficionados que acudan a las oficinas sin cita serán atendidos únicamente en función de la disponibilidad existente. La cita previa puede solicitarse a través de este formulario.

Por su parte, las gestiones a través de la plataforma online en la web oficial se encuentran abiertas durante las 24 horas del día, hasta el cierre de la fase de renovaciones de la iniciativa.

Precios, ventajas y descuentos

La campaña mantiene una estructura muy similar a la de la pasada temporada, aunque incorpora una ligera actualización de precios que ronda el 6% en la mayoría de sectores del estadio.

El abono general incluye acceso a los 21 partidos de Liga que dispute el Córdoba CF en El Arcángel, un 10% de descuento en las tiendas oficiales y la entrada al primer encuentro de Copa del Rey que el conjunto blanquiverde juegue como local, en caso de producirse. También continúa vigente el descuento familiar, con una rebaja del 10% a partir del segundo miembro de la unidad familiar y hasta un máximo de cuatro abonados.

Asimismo, se amplía el sistema de cesión del abono a todos los encuentros ligueros de la temporada. El beneficio económico generado mediante estas cesiones podrá descontarse posteriormente en la renovación del siguiente curso, con un límite máximo del 50% del importe del carné.

Por su parte, el carné de simpatizante «Soy Cordobesista» mantiene sus prestaciones habituales: acceso a un partido que no sea de categoría oro, posibilidad de adquirir hasta dos entradas al 50% de descuento durante la temporada, un 10% de rebaja en las tiendas oficiales, prioridad para la compra de entradas visitantes y preferencia de cara a futuras campañas de abonados.

En el apartado económico, las renovaciones oscilan entre los 150 euros de la grada de animación y los 400 euros de Tribuna. Las nuevas altas, en caso de existir disponibilidad una vez finalizado el proceso de renovaciones, partirán desde los 170 euros y alcanzarán los 445 euros en función de la ubicación elegida.

Además, el club volverá a ofrecer financiación automatizada mediante CaixaBank, tanto en formato presencial como online desde el inicio de la campaña.

Precios de los abonos del Córdoba CF para la temporada 2026-2027. / CÓRDOBA

Fechas y fases de la campaña

La entidad ha estructurado el proceso en cuatro etapas diferenciadas. La primera, destinada exclusivamente a renovaciones, permanecerá abierta desde este miércoles hasta el próximo 11 de julio.

Posteriormente llegará una segunda fase, entre los días 13 y 15 de julio, reservada para los usuarios del carné Koki que, por edad, deban pasar al abono infantil, así como para los poseedores del carné «Soy Cordobesista» que deseen acceder al abono general. Aquellos que únicamente quieran renovar su condición de simpatizantes podrán hacerlo ya durante la fase inicial.

La mejora de asiento se desarrollará los días 16 y 17 de julio y, como viene siendo habitual, únicamente podrá realizarse de forma presencial.

Tras una breve pausa motivada por la celebración de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, el club abrirá la fase de nuevas altas entre el 27 de julio y el 13 de agosto, siempre que todavía existan plazas disponibles dentro del límite de 17.370 abonados mencionado.

Recompensas por asistir a El Arcángel

La principal novedad de la campaña llega a través de un ambicioso programa de fidelización diseñado para premiar la asistencia regular a El Arcángel.

Entre otras medidas, el sistema vinculará cada minuto de los partidos disputados como local a un grupo concreto de abonados. Cada vez que el Córdoba CF marque un gol en casa, se activará automáticamente un sorteo entre los socios asociados a ese minuto, optando a experiencias exclusivas, productos oficiales y distintos beneficios relacionados con el club.

Además, la entidad ha establecido una escala progresiva de recompensas en función de la asistencia acumulada durante la temporada:

3 partidos : acceso gratuito a entrenamientos exclusivos.

: acceso gratuito a entrenamientos exclusivos. 6 partidos : posibilidad de adquirir una entrada de Tribuna por 10 euros para un encuentro de categoría bronce.

: posibilidad de adquirir una entrada de Tribuna por 10 euros para un encuentro de categoría bronce. 9 partidos : participación en el sorteo de un tour por el estadio.

: participación en el sorteo de un tour por el estadio. 12 partidos : sorteo de una experiencia VIP y fotografía con el once inicial.

: sorteo de una experiencia VIP y fotografía con el once inicial. 15 partidos : 20% de descuento en la compra de una equipación oficial.

: 20% de descuento en la compra de una equipación oficial. 18 partidos : Meet and Greet con tres jugadores.

: Meet and Greet con tres jugadores. 21 partidos: fiesta de la afición sobre el césped y un 5% de descuento en la renovación de la siguiente campaña.

Como reconocimiento adicional, todos aquellos abonados que asistan a los 21 encuentros ligueros en El Arcángel verán su nombre inmortalizado en una de las paredes del túnel de vestuarios del estadio, una iniciativa que el club pretende mantener durante las próximas temporadas.

Los tres tipos de carné de la campaña de abonados del Córdoba CF para la temporada 2026-2027. / Manuel Murillo / COR

Horarios y atención al usuario

La propuesta volverá a apoyarse de forma decidida en los canales telemáticos. La práctica totalidad de los trámites podrán realizarse a través de la web oficial del club, incluyendo renovaciones, financiación, elección del formato del carné o recogida física y digital. La única excepción seguirá siendo la mejora de asiento, que deberá completarse presencialmente por exigencias de LaLiga.

Para facilitar la atención al abonado, el club blanquiverde ha habilitado el teléfono 627 285 477 para las renovaciones y mantendrá abiertas las taquillas físicas de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, además de los sábados de 9.30 a 13.30 horas.