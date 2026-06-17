El Córdoba CF hace oficial la renovación de Carlos Albarrán

El Córdoba CF hizo oficial este miércoles a través de sus redes sociales la renovación de uno de sus capitanes, Carlos Albarrán, que seguirá vistiendo la elástica blanquiverde en la temporada 2026-27, que será la cuarta consecutiva en la que el lateral militará en el conjunto cordobesista.

Llegada desde Algeciras

El defensa badalonés llegó al Córdoba CF en la temporada 2023-24, que finalizó con el ansiado ascenso a Segunda División y el regreso de la entidad blanquiverde al fútbol profesional, un fútbol profesional en donde se estrenó Carlos Albarrán, precisamente, vistiendo la camiseta del Córdoba CF.

Carlos Albarrán ayuda a levantarse a Dani Jiménez, meta del Huesca, en el choque en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Carlos Albarrán es uno de los líderes indiscutibles y capitanes del Córdoba CF en la Segunda División de España. Nacido en Badalona el 15 de enero de 1994, el defensor de 32 años se ha consolidado como una pieza inamovible en el esquema de Iván Ania, con el que ya coincidió en el Algeciras, club de procedencia de ambos. Su gran rendimiento y arraigo en el Córdoba CF se han revalidado recientemente con su oficialización de renovación hasta 2027.

Albarrán ha destacado desde su llegada a El Arcángel por ser un lateral derecho moderno y de gran despliegue físico (1,85 m de altura). Combina con solvencia sus responsabilidades defensivas con una notable proyección al ataque y su físico le permite imponerse con facilidad en los duelos individuales y en el juego por alto. Indudablemente, una de sus virtudes se encuentra en su juego ofensivo, ya que aprovecha los espacios por banda para incorporarse en carrera y destaca por su excelente golpeo para colgar centros precisos al área. Su carácter competitivo y experiencia lo han convertido en uno de los capitanes del vestuario blanquiverde, siendo un líder vocal y un referente de compromiso tanto dentro como fuera del campo. La pasada temporada superó la barrera de los 100 partidos disputados con la elástica cordobesista, reflejando su regularidad y la enorme confianza que Iván Ania tiene en él.

Una referencia

A pesar de los problemas familiares que sufrió en el primer tercio de Liga en la pasada campaña, el de Badalona se mantuvo como uno de los fijos de Iván Ania, acumulando más de 2.400 minutos en una treintena de partidos, donde además aportó recuperaciones vitales en zona defensiva y criterio con el balón.

Carlos Albarrán y Dani Requena celebran el tercer tanto del partido entre el Córdoba CF y el Sporting, la pasada temporada. / Manuel Murillo

Despué de tres años en la ciudad, Carlos Albarrán se ha convertido en una referencia del Córdoba CF, también para la afición. Ahora, la relación entre el jugador y el club va más allá de lo puramente profesional. El propio Albarrán ha manifestado públicamente en más de una ocasión su felicidad y la de su familia en la ciudad, donde han nacido sus dos hijos. El jugador ha destacado el apoyo incondicional de la afición y el club en esos momentos personales complicados, lo que ha reforzado un vínculo mutuo que promete prolongarse con éxito en las próximas temporadas futbolísticas.

El comunicado del Córdoba CF recalca que "Carlos Albarrán seguirá defendiendo la blanquiverde. El lateral continuará vinculado al Córdoba CF tras renovar su contrato por objetivos. Albarrán afrontará así su cuarta temporada como cordobesista, después de una etapa marcada por un crecimiento paralelo al del club. Desde su llegada, el futbolista ha sido un ejemplo de entrega, compromiso y profesionalidad, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Desde el Córdoba CF celebramos su continuidad y le deseamos que podamos seguir creciendo juntos", finaliza la nota remitida por la entidad blanquiverde.