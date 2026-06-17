Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF llega hasta los 916 socios en la primera jornada de la campaña de abonados
Los aficionados de la entidad blanquiverde han podido tramitar su renovación de manera presencial y ‘on line’ a través de la página web
El Córdoba CF ha finalizado el primer día de la campaña de abonados con éxito, ya que ha tramitado un total de 916 renovaciones. Hasta el próximo 11 de julio tendrán de plazo los abonados para renovar su carné con la entidad cordobesa. El objetivo de la entidad es repetir la cifra de 17.370 socios de la pasada campaña, récord del club. De conseguirlo no habría nuevas altas.
El Córdoba CF ha insistido en la conveniencia de solicitar cita previa para agilizar el proceso. A través de este sistema se podrán tramitar hasta cuatro renovaciones por gestión, una fórmula pensada para reducir esperas y facilitar la atención al abonado. Además, todas las operaciones podrán realizarse también mediante la página web oficial del club.
La atención al socio
Para mejorar el servicio y evitar en la medida de lo posible las colas y las incidencias informáticas que en campañas anteriores provocaron algunos problemas puntuales, la entidad ha habilitado también el teléfono 627 285 477 para las renovaciones. En paralelo, las taquillas físicas permanecerán abiertas de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, además de los sábados de 9.30 a 13.30.
La respuesta de este primer día confirma que el Córdoba CF mantiene intacto su tirón social y que El Arcángel volverá a ser uno de los grandes motores del proyecto blanquiverde de cara a la próxima temporada.
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