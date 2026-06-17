La campaña de abonados del Córdoba CF arranca con decenas de aficionados en El Arcángel

La campaña de abonados del Córdoba CF para la temporada 2026-27 ha arrancado en la mañana de este miércoles en las oficinas del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Decenas de aficionados se encontraban presentes a la hora de apertura de las oficinas del club.

El club blanquiverde ha puesto en marcha así una nueva fase de captación de socios con el objetivo de igualar los 17.370 abonados del curso pasado, la cifra más alta registrada hasta ahora en la historia de la entidad. El arranque ha estado marcado por el buen ambiente entre los primeros aficionados en acudir a las taquillas, que afrontaron con humor la espera antes de la apertura de las oficinas.

La ilusión del cordobesismo

La ilusión se mantiene intacta entre la afición cordobesista después de una temporada en la que el equipo volvió a alimentar el sueño del ascenso a Primera División. Ese clima de esperanza y ambición se ha trasladado al inicio de una campaña de abonados que vuelve a despertar una gran respuesta entre la masa social blanquiverde. La ilusión se palpa ya en el cordobesismo, con ganas de luchar por el salto a la Primera División, un sueño que por momentos se hizo posible en la campaña que acaba de concluir.

Dos socios, con los carnés renovados. / Manuel Murillo

La fase de renovación de abonos

En esta primera fase, abierta hasta el próximo 11 de julio, el club gestionará exclusivamente la renovación de carnés. Los nuevos abonados tendrán que esperar hasta el 27 de julio para optar a una plaza, siempre que queden localidades disponibles tras el periodo preferente reservado a los socios del curso anterior.

El Córdoba CF ha insistido en la conveniencia de solicitar cita previa para agilizar el proceso. A través de este sistema se podrán tramitar hasta cuatro renovaciones por gestión, una fórmula pensada para reducir esperas y facilitar la atención al abonado. Además, todas las operaciones podrán realizarse también mediante la página web oficial del club.

Horarios y teléfonos de atención al socio

Para mejorar el servicio y evitar en la medida de lo posible las colas y las incidencias informáticas que en campañas anteriores provocaron algunos problemas puntuales, la entidad ha habilitado también el teléfono 627 285 477 para las renovaciones. En paralelo, las taquillas físicas permanecerán abiertas de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, además de los sábados de 9.30 a 13.30.

La respuesta de este primer día confirma que el Córdoba CF mantiene intacto su tirón social y que El Arcángel volverá a ser uno de los grandes motores del proyecto blanquiverde de cara a la próxima temporada.