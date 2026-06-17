La afición marca el objetivo en la campaña de abonados del Córdoba CF: "Hay que lograr el play off de ascenso"

La campaña de abonados del Córdoba CF arrancó con un ambiente marcado por la ilusión, pero también por las reivindicaciones de una afición que sigue muy pendiente del crecimiento del club dentro y fuera del campo. A diferencia de años anteriores, el sistema de cita previa evitó las grandes colas en el entorno de las oficinas de El Arcángel, donde solo dos aficionados aguardaban con antelación la apertura de puertas.

Uno de ellos era Juan Izquierdo, socio número 356 y con 34 años de antigüedad como abonado blanquiverde. Llegado desde Villafranca, lamentaba las complicaciones que le supondrá completar el proceso. “Tendré que venir otra vez a por el carné, pues lo que me han dado es una cita para el día 24. No todos tenemos redes sociales y esas cosas”, señalaba.

El inicio de la campaña de abonados del Córdoba CF, en imágenes / Manuel Murillo

Vanessa Vacas y Domingo Moyano fueron los primeros en llevarse sus carnés a su casa, ambos muy contentos con las ventajas por acudir a los partidos porque, según Vanessa, "vengo a todos los partidos, incluso cuando mi bebé solo tenía unos días".

Las ventajas por acudir a los partidos

Más allá de las incidencias puntuales, el sentir general entre los abonados era positivo. Muchos valoraron las nuevas ventajas previstas para los seguidores que acudan a todos los partidos, una medida que ha sido bien recibida por buena parte del cordobesismo. Lorena Pulido expresaba ese deseo común de ver una grada más llena durante toda la temporada: “A ver si esa medida sirve para que la gente venga más, porque a veces se ven huecos en la grada”.

Felipe Gómez Gómez y Felipe Gómez Pescador, en El Arcángel. / Manuel Murillo

Mejoras en el estadio

Donde sí hubo una coincidencia casi total fue en las quejas por el estado del estadio, especialmente en su imagen exterior y en algunos aspectos del mantenimiento interior. Diego Martínez reclamó que El Arcángel presente una imagen más acorde al crecimiento de la entidad: “Me gustaría verlo terminado para que esté acorde a la ciudad y al equipo”.

En la misma línea se pronunció Gema García, que pidió “más limpieza”, una demanda que también compartió Felipe Gómez Gómez, quien puso el foco en un problema muy concreto del día a día en el estadio: “Que se limpie lo que dejan las palomas, me cambié de sector por ese motivo”.

Los abonados consultados también reclamaron mejoras en los accesos y una mayor fluidez de entrada en los días de partido, con la apertura de más puertas para evitar aglomeraciones. Junto a ello, también surgieron peticiones vinculadas al perfil familiar y territorial de la masa social cordobesista.

Más atención a los socios de los pueblos

Felipe Gómez Pescador consideró que los seguidores llegados desde fuera de la capital deberían tener una atención más específica. “A la gente de los pueblos los tendrían que tratar mejor, tener en cuenta de lo lejos que vienen”, apuntó. Por su parte, Vanessa Vacas solicitó más facilidades para acudir al estadio con niños pequeños: “Facilidades para venir con un carrito para los bebés como el mío”.

También Antonio Luis Mesa reclamó más servicios orientados al público infantil y lamentó los problemas encontrados en la gestión del abono de su hijo. “Más cosas para que se diviertan los niños”, pidió, antes de explicar que no había podido tramitar su carné al pasar de categoría: “No he podido tramitar el carné de mi hijo porque ha pasado de koki a infantil. Ahora tendré que venir otra vez a renovar el suyo y si hay disponibilidad”.

Gema García y Lorena Pulido, renovando su abono. / Manuel Murillo

El sueño del play off

Pese a esas quejas y sugerencias, el arranque de la campaña volvió a dejar una conclusión clara: la ilusión sigue intacta entre el cordobesismo. Todos los aficionados consultados coincidían en que el equipo debe aspirar esta temporada a pelear por el play off. Con esa ambición y ese ánimo de crecimiento, la afición blanquiverde ya se ha puesto en marcha. Vanessa Vacas dejaba claro que "hay que salir a por todas porque el Córdoba merece llegar a lo más alto". Antonio L. Mesa también entendía que el Córdoba CF, "mínimo", debe llegar "al play off" de ascenso. Domingo Moyano también expresaba su deseo de "luchar por un puesto en el play off", mismo objetivo que marcaba Juan Izquierdo. Por su parte, Diego Martínez se mostraba más prudente: el objetivo del Córdoba CF, a su parecer, debe ser "ir creciendo y quedar mejor que el año pasado", aunque sin olvidar "el sueño, que es entrar en el play off".