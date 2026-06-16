Tercer paso por quirófano para Fomeyem: el Córdoba CF actualiza su complejo proceso médico

La interminable batalla de Franck Fomeyem contra las lesiones suma un nuevo capítulo. El defensa del Córdoba CF fue intervenido quirúrgicamente con éxito este lunes, 15 de junio, en una operación que supone un nuevo paso dentro del complejo proceso médico que arrastra desde hace más de siete meses y que, con toda probabilidad, también tendrá incidencia en el arranque de la próxima temporada.

El central camerunés cayó lesionado en la decimocuarta jornada de Liga, disputada el pasado mes de noviembre frente al Deportivo de La Coruña en El Arcángel -cuando su dolencia parecía revestir una complicación drásticamente menor a la real-. Desde entonces, el ex del Antequera no ha podido participar en la dinámica del equipo, inmerso en una sucesión de contratiempos físicos que han convertido su caso en uno de los más complejos de gestionar para los servicios médicos blanquiverdes durante el curso 2025-2026.

Una nueva intervención

Fue el propio club el que confirmó la operación a través de un parte médico oficial emitido este martes, aunque avanzado justo un día antes, coincidiendo con la presentación de la nueva campaña de abonados de la entidad. «El jugador Frank Fomeyem fue intervenido este lunes, 15 de junio, de una inestabilidad medial en su tobillo izquierdo», comunicó la entidad cordobesista.

Se trata de la tercera intervención a la que se somete el zaguero desde que comenzara este largo proceso de recuperación. Según detalló el Córdoba CF, "tras ser valorado por los especialistas Dr. Manuel Monteagudo y Dr. Mikel Sánchez, se determinó que la mejor opción para favorecer su recuperación era pasar nuevamente por quirófano. La operación fue llevada a cabo por el Dr. Monteagudo junto con los servicios médicos del club".

Fomeyem, atendido por los servicios médicos del Córdoba CF en el instante de su lesión, en noviembre. / MANUEL MURILLO

El origen de su odisea médica

Cuando parecía que el proceso avanzaba en la dirección correcta tras superar esas dos primeras complicaciones, surgió un nuevo obstáculo, por lo que tuvo que ser evaluado de nuevo.

Esa nueva dolencia obligó a reabrir el caso y a realizar una valoración más profunda junto a dos de los especialistas de referencia consultados por la entidad: el doctor Mikel Sánchez y el doctor Manuel Monteagudo. Tras estudiar la situación, ambos coincidieron en la conveniencia de una tercera intervención quirúrgica.

La operación fue finalmente llevada a cabo por el propio doctor Manuel Monteagudo en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, ubicado en Pozuelo de Alarcón, poniendo así algo de luz sobre un proceso que el club de El Arcángel había gestionado con cierta opacidad durante los últimos meses por parte del club.