El Córdoba CF apunta a un doble refuerzo desde Lezama: Ibai Sanz y Eder García, en el radar blanquiverde

Con la incorporación de Dani Tasende ya oficializada y convertida en la primera piedra del proyecto 2026-2027, el Córdoba CF sigue avanzando en la construcción de una plantilla llamada a competir por objetivos más ambiciosos. La actividad en los despachos de El Arcángel no se detiene y, según ha adelantado AS, la entidad califal tiene muy encaminadas las llegadas de Ibai Sanz (Barakaldo, 2003) y Eder García (Rentería, 2004), ambos futbolistas del Bilbao Athletic, que aterrizarían en territorio blanquiverde en calidad de cedidos.

Se trata de una doble operación que encaja de lleno en las necesidades detectadas por la comisión deportiva durante estas primeras semanas de mercado. Especialmente en la medular, donde únicamente Isma Ruiz mantiene contrato más allá del próximo 30 de junio, aunque también en la parcela ofensiva, donde la marcha de Sergi Guardiola ha dejado un espacio que el club busca cubrir con nuevas alternativas.

Ibai Sanz, movilidad y gol

Uno de los nombres propios de la operación es el de Ibai Sanz, delantero formado en Lezama que ha logrado consolidarse como una de las referencias ofensivas del filial rojiblanco en Primera Federación.

El atacante vizcaíno viene de completar una temporada notable con el Bilbao Athletic, firmando diez goles y cinco asistencias, unos registros idénticos a los que ya había alcanzado durante el curso anterior, cuando también cerró el campeonato con una decena de dianas.

Se trata de un delantero dinámico, con facilidad para atacar los espacios, interpretar los desmarques y generar situaciones de peligro cerca del área rival. Un perfil que encaja con la búsqueda de recursos ofensivos que viene desarrollando el Córdoba CF en este inicio de verano. De hecho, su progresión no ha pasado desapercibida. Y es que varios clubes de la categoría habían mostrado interés por hacerse con sus servicios, aunque la propuesta blanquiverde parece haber tomado ventaja en la carrera por su cesión.

Con contrato renovado recientemente hasta 2029, Sanz acumula además experiencias previas lejos de Bilbao. Antes de asentarse en el filial rojiblanco pasó por el Gernika, donde anotó ocho goles, y por el Sestao River, con cuatro tantos en su haber. Todo ello después de destacar con fuerza en el Juvenil de Honor del Athletic, categoría en la que llegó a firmar 17 goles en 25 partidos, además de su paso por el Basconia.

Eder García, músculo para la sala de máquinas

La otra operación avanzada conduce hasta Eder García, mediocentro defensivo que también tiene contrato con el Athletic Club hasta 2029 y que se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor proyección dentro de la estructura bilbaína. El pivote guipuzcoano, en este caso, completó la pasada campaña su primera temporada en el Bilbao Athletic, después de incorporarse un año antes procedente de la cantera del Sanse, conjunto con el que logró el ascenso a Segunda División en la 2024-2025.

A sus 22 años, destaca por su capacidad para sostener al equipo desde la base de la jugada, su fortaleza en tareas defensivas y un trato de balón que le permite participar activamente en la construcción. Un perfil de contención y equilibrio que encajaría plenamente en las necesidades actuales del centro del campo cordobesista. Es más, su rendimiento durante el último curso fue tal que incluso llegó a debutar en LaLiga EASports bajo las órdenes de Ernesto Valverde, participando en dos encuentros con el primer equipo, frente al Elche y al Barcelona.

En el filial rojiblanco fue una pieza absolutamente indiscutible. Disputó 34 partidos de Liga, todos ellos como titular, y añadió además cuatro goles a sus estadísticas.