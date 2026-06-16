El Córdoba CF abre el mercado de fichajes con la incorporación del lateral Dani Tasende

El nuevo Córdoba CFya ha echado a andar. Tras semanas de aparente calma en los despachos de El Arcángel, la entidad blanquiverde ha inaugurado oficialmente su mercado de fichajes con la incorporación de Dani Tasende (Coristanco, 2000), primer refuerzo del proyecto 2026-2027 y primera pieza de una reconstrucción que aspira a dar un paso más en LaLiga Hypermotion a partir del mes de agosto. El defensor, natural del lateral izquierdo, aterriza en Córdoba a coste cero, después de finalizar su etapa en el recién descendido Real Zaragoza. Firma por las dos próximas temporadas.

Competencia para el costado izquierdo

El ahora zaguero blanquiverde desembarca en territorio califal después de completar dos temporadas en La Romareda. La última de ellas, en la que no gozó de demasiada continuidad, estuvo marcada por el complicado desenlace colectivo de un Zaragoza que no logró evitar la caída a Primera Federación. Aún así, disputó 31 encuentros en Liga, los cuales 13 fueron de inicio. También acumuló 1.605 minutos sobre el terreno de juego y firmó cuatro asistencias, siendo un recurso habitual en el lateral izquierdo pese al desfile de técnicos en el banquillo maño.

En clave interna, la llegada del gallego responde también a la intención de reforzar una de las posiciones prioritarias del equipo en este mercado: el lateral izquierdo. Con experiencia contrastada en LaLiga Hypermotion -pese a una última temporada algo irregular- y aún con margen de crecimiento, Tasende compartirá demarcación con Ignasi Vilarrasa, cubriendo así la vacante dejada por un Juan María Alcedo (al que no se ofreció renovación) que fechas atrás rubricó su incorporación al Torreense de Portugal, que el próximo curso disputará competición europea.

Formado en el Villarreal

La trayectoria de Tasende está estrechamente ligada al Villarreal, club en cuya cantera completó el salto entre la base y el deporte profesional. Allí fue superando etapas hasta asentarse como una de las piezas destacadas del filial amarillo, llegando incluso a entrar con frecuencia en la dinámica del primer equipo castellonense. Es más, durante dicho período, fue pieza clave en el ascenso a Segunda División del Villarreal B en la 2021-2022, así como referencia en las dos campañas posteriores, ambas en la categoría de plata, donde coincidió con figuras como Iker Álvarez, Dani Requena o Alberto del Moral, entre otros.

Su perfil responde al de un lateral moderno, con capacidad para recorrer toda la banda, aseado en fase defensiva y, sobre todo, destacado por su bagaje ofensivo. «Es un lateral de largo recorrido, con capacidad para incorporarse al ataque y buen último pase. Acumula, a sus 25 años, más de 130 partidos en Segunda. Jugador cotizado en la categoría, Tasende ha decidido sumarse al proyecto», reza el comunicado oficial emitido por el club.

Historial médico reciente

Su último curso tampoco estuvo exento de dificultades. Un edema óseo tibial condicionó el arranque de temporada y le mantuvo alejado de la competición durante cerca de dos meses, frenando una continuidad que había sido una constante tanto en su etapa en el Villarreal como durante su primer año en La Romareda.

Sin embargo, una vez superado el contratiempo físico, el lateral fue recuperando terreno dentro de los planes del conjunto aragonés, aunque sin llegar a cerrar el ejercicio asentado del todo en el once.