Así juega Juan Gutiérrez, el central llamado a dar un salto de nivel en la zaga del Córdoba CF

El Córdoba CF ya tiene encarrilado el que será su primer movimiento del mercado estival. Tal y como adelantó este periódico, la entidad blanquiverde ha acelerado por la incorporación de Juan Gutiérrez, central procedente del Mirandés y uno de los nombres propios de la categoría en estos primeros compases de ventana de fichajes. A sus 26 años, el cántabro, tras cerrar su etapa en el equipo de Anduva -descenso incluido-, está ahora llamado a reforzar una de las posiciones que más atención había concentrado en las últimas semanas en clave blanquiverde: el eje de la defensa.

Su llegada responde a una necesidad concreta. La incidencia de los problemas físicos en la primera línea de Iván Ania, marcada por la lesión de Frack Fomeyem, las molestias intermitentes de Rubén Alves e incluso la situación de Xavi Sintes -intervenido de un quiste poplíteo al cierre de Liga-, habían llevado a la comisión deportiva a explotar el mercado en busca de un central de garantías. Y la elección apunta a un futbolista que reúne varios de los requisitos más valorados por la entidad: experiencia en la división, regularidad, margen de crecimiento y capacidad para asumir responsabilidades.

Formado en el Racing de Santander

La historia de Juan Gutiérrez arranca en su Cantabria natal, concretamente en Comillas. Formado en la cantera del Racing de Santander, club al que permaneció vinculado durante catorce temporadas, fue recorriendo las distintas categorías de la entidad racinguista antes de iniciar un periplo que le llevó posteriormente al Ebro, al Ceuta y nuevamente al propio conjunto de El Sardinero.

Su explosión definitiva, sin embargo, llegó en el Mirandés, donde recaló en el verano de 2024. En Anduva encontró continuidad, protagonismo y la estabilidad necesaria para consolidarse como uno de los zagueros más fiables de LaLiga Hypermotion. De hecho, durante las dos últimas temporadas se convirtió en una pieza absolutamente imprescindible para el conjunto jabato.

Pocas cartas de presentación son tan contundentes como sus cifras recientes. Entre las campañas 2024-2025 y 2025-2026 disputó 76 encuentros oficiales, siendo titular en 75 de ellos. Además, completó íntegros 68 partidos, una estadística que da buena cuenta tanto de su importancia dentro del esquema como, sobre todo, de su fiabilidad física, una faceta muy valorada en la operación.

Su primera campaña en Miranda de Ebro estuvo incluso cerca de terminar con el premio del ascenso a Primera División, quedándose a un solo paso de alcanzar la élite a través del play off, si bien el que acabó llevándose el gato al agua fue el Real Oviedo -rival este curso en Segunda, tras su descenso- en el duelo de vuelta en el Carlos Tartiere, donde logró reponerse de la victoria inicial del combinado burgalés.

Ya en la recién concluida temporada ejerció como capitán rojinegro, aunque sin lograr alcanzar la permanencia. En total, acumula más de 6.600 minutos oficiales durante las dos últimos ejercicios.

Juan Gutiérrez, en Anduva. / CD MIRANDÉS

El perfil que encaja con Iván Ania

Más allá de los números, el encaje futbolístico también parece evidente. Juan Gutiérrez es un central diestro, con 1,88 metros de altura, sólido en el juego aéreo y especialmente fiable en los duelos defensivos. Sin embargo, una de sus principales virtudes está en su capacidad para desenvolverse lejos del área.

Se trata de un defensor acostumbrado a asumir metros a la espalda, con buena lectura táctica y condiciones para participar en la construcción desde atrás, un aspecto fundamental dentro de los planteamientos de Iván Ania. De hecho, pese a su condición de zaguero, también ha demostrado capacidad para aportar en campo contrario, firmando seis asistencias durante sus dos campañas en el Mirandés.

No es casualidad que varios equipos siguieran de cerca su situación contractual durante las últimas semanas. Clubes como el Mallorca, recién descendido de Primera División, Sporting de Gijón, el Granada o distintas entidades del fútbol profesional valoraron seriamente su incorporación antes de que el Córdoba CF tomara ventaja en la operación.

Existe, además, un detalle que añade contexto a su desembarco. Aunque nunca llegaron a coincidir directamente en el primer equipo, Iván Ania conoce bien el entorno del futbolista desde su etapa en el Racing de Santander. El técnico asturiano dirigía entonces al conjunto verdiblanco, mientras el de Comillas, canterano, completaba su formación entre el juvenil y el filial.

Ahora, en plena madurez deportiva y después de haberse consolidado como uno de los centrales más regulares del fútbol de plata, el cántabro se prepara para asumir un nuevo reto en un Córdoba CF que ya se prepara para echar a andar. Y en el que, salvo giro inesperado, el primer paso llegará con su llegada.