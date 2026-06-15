El Córdoba CF lanza su campaña de abonados 2026-2027: precios, fechas, ventajas y un innovador plan de fidelización

El Córdoba CF ya ha activado la maquinaria de su nueva campaña de abonados para la temporada 2026-2027, una iniciativa con la que pretende volver a llenar las gradas de El Arcángel en el que será el tercer curso consecutivo de la entidad en el fútbol profesional. Bajo el lema «Es parte de ti», la propuesta fue presentada este lunes por el CEO blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, quien puso el foco en la fidelidad de una masa social que el pasado verano llevó al club a alcanzar el récord absoluto de su historia con 17.370 abonados.

La campaña arrancará oficialmente este miércoles 17 de junio con la apertura de la primera fase, reservada exclusivamente para las renovaciones. «Es una campaña un tanto diferente, no es una campaña de captación de abonados al uso. Tratamos de priorizar la fidelidad, vamos a intentar priorizar a nuestros fieles. Vamos a hacer una fase prioritaria de renovaciones. Estamos muy satisfechos y agradecidos con ese apoyo», explicó el dirigente cordobesista durante la presentación.

El límite vuelve a estar en 17.370 abonados

Como principal punto de partida, el club ha decidido mantener el mismo techo social alcanzado el pasado verano. De este modo, el cupo máximo volverá a situarse en 17.370 socios, la cifra más alta jamás registrada por la entidad y que coincide con el número de abonados alcanzado en la campaña 2025-2026.

La propuesta mantiene una estructura continuista, aunque incorpora un ligero incremento en los precios. El abono general incluirá acceso a los 21 encuentros de Liga en El Arcángel, un 10% de descuento en tiendas oficiales y la entrada al primer partido de Copa del Rey disputado en casa (de haberlo). También se conserva el descuento familiar, con una rebaja del 10% a partir del segundo miembro y hasta un máximo de cuatro integrantes. Además, se ha ampliado el sistema de cesión de abono a todos los partidos de Liga, cuyo beneficio económico generado se descontará posteriormente en la renovación de la siguiente temporada.

Por su parte, el carné de simpatizante «Soy Cordobesista» permitirá acceder a un partido que no sea categoría oro, adquirir hasta dos entradas por temporada al 50% de descuento, disfrutar de un 10% de rebaja en las tiendas oficiales, optar a la compra de entradas para desplazamientos y contar con prioridad en futuras campañas de abonados.

En cuanto a los precios, las renovaciones oscilarán entre los 150 euros de la grada de animación y los 400 euros de Tribuna, mientras que las nuevas altas irán desde los 170 hasta los 445 euros, dependiendo de la ubicación elegida. Asimismo, continuará disponible la financiación automática a través de CaixaBank, tanto en formato presencial como online desde inicio de campaña.

El precio de las renovaciones en la campaña 2026-2027 del Córdoba CF. / CCF

El precio de las renovaciones en la campaña 2026-2027 del Córdoba CF. / ccf

Una campaña con cuatro fases

El calendario diseñado por la entidad se dividirá este año en varias etapas diferenciadas, con la novedad de una cuarta en el proceso.

La fase 1, destinada únicamente a renovaciones, se desarrollará entre el 17 de junio y el 11 de julio. Posteriormente llegará la fase 2, los días 13, 14 y 15 de julio, reservada para los usuarios del carné Koki que pasen por edad al abono infantil, así como para los poseedores del carné «Soy Cordobesista» que dar el salto al abono general -si lo que desean es renovar dicha condición, podrán hacerlo también en la fase inicial-.

La mejora de asiento, que únicamente podrá realizarse de forma presencial, tendrá lugar durante los días 16 y 17 de julio. Después se producirá una parada técnica motivada por la celebración de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba.

Finalmente, en el caso de existir margen para formalizar nuevas altas, podrán realizarse desde el 27 de julio hasta el 13 de agosto, o hasta completar el límite de 17.370 carnés fijado por la entidad.

La gran novedad: premios para los más fieles

La principal innovación de la campaña llega de la mano de un ambicioso programa de fidelización con el que el club pretende combatir uno de los grandes problemas detectados durante la pasada temporada: el absentismo en las gradas.

«Queremos bonificar la fidelidad, es el eje central de esta campaña. Teníamos la opción de premiar la fidelidad, la asistencia o la opción de no premiar. Hemos elegido la primera», explicó Monterrubio.

El sistema contará con varias vertientes. Cada minuto de los partidos disputados en casa quedará vinculado a un grupo de abonados y, cada vez que el Córdoba CF marque un gol en El Arcángel, se activará automáticamente un sorteo entre los socios asignados a ese minuto concreto. Los premios incluirán experiencias exclusivas, productos y beneficios vinculados al club.

Además, se establecerá una escala de recompensas por asistencia:

3 partidos: acceso gratuito a entrenamientos exclusivos.

acceso gratuito a entrenamientos exclusivos. 6 partidos: posibilidad de adquirir una entrada de Tribuna por 10 euros para un encuentro de categoría bronce.

posibilidad de adquirir una entrada de Tribuna por 10 euros para un encuentro de categoría bronce. 9 partidos: participación en el sorteo de un tour por el estadio.

participación en el sorteo de un tour por el estadio. 12 partidos: sorteo de una experiencia VIP y fotografía con el once inicial.

sorteo de una experiencia VIP y fotografía con el once inicial. 15 partidos: 20% de descuento en la compra de una equipación oficial.

20% de descuento en la compra de una equipación oficial. 18 partidos: Meet and Greet con tres jugadores.

Meet and Greet con tres jugadores. 21 partidos: fiesta de la afición sobre el césped y un 5% de descuento en la renovación de la siguiente campaña.

Como reconocimiento adicional, los nombres de todos los abonados que asistan a los 21 encuentros ligueros en El Arcángel quedarán grabados en una de las paredes del túnel de vestuarios. «Será lo primero y último que verán los jugadores al entrar o salir de él», destacó el CEO, avanzando que la iniciativa tendrá continuidad en futuras temporadas.

El sistema de bonificación de la nueva campaña de abonados del Córdoba CF. / CCF

Entradas, atención al socio y campaña digital

En materia de venta de localidades, el Córdoba CF mantendrá los tres niveles de demanda ya implantados durante el pasado ejercicio. Las entradas de categoría bronce oscilarán entre 15 y 35 euros, las de categoría plata entre 25 y 45 euros, mientras que las de categoría oro tendrán precios comprendidos entre 35 y 55 euros, con una ligera rebaja respecto al curso anterior.

La atención al abonado volverá a apoyarse en un modelo de marcado carácter digital. El club ha habilitado el teléfono 627 285 477 para renovaciones y mantendrá abiertas las taquillas físicas de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, además de los sábados por la mañana de 9.30 a 13.30 horas.

Las formas de pago disponibles serán tarjeta, efectivo, transferencia bancaria, datáfono virtual o financiación. Asimismo, los aficionados podrán elegir entre recibir el carné en formato físico, digital o ambos.

Siguiendo la línea marcada el pasado verano, prácticamente todos los trámites podrán realizarse a través de la web oficial del club. Renovaciones, financiación, elección de modalidad de abono o recogida del carné estarán disponibles de forma telemática. La única excepción será la mejora de asiento, que deberá realizarse presencialmente por exigencias de LaLiga.

Además, seguirá operativo VictorIA, el chatbot de atención al usuario que permitirá resolver consultas durante las 24 horas del día y que ya se encuentra en funcionamiento desde el pasado ejercicio. Todo ello dentro de una propuesta social que mantendrá las tres modalidades ya conocidas: abono general, carné Koki y carné de simpatizante «Soy Cordobesista».