El Córdoba CF amplía El Arcángel, endurece las normas en la grada de animación y sube ligeramente precios en su campaña de abonados

El Córdoba CF ya trabaja con su nueva campaña de abonados para la temporada 2026-2027. Bajo el lema «Es parte de ti», la entidad blanquiverde afronta un curso que nace marcado por la ambición de consolidarse definitivamente como aspirante al ascenso a LaLiga EA Sports, después de que el intento de asaltar el play off se quedara a medio camino en la recién finalizada campaña.

Con las renovaciones abiertas desde este miércoles y un nuevo programa de fidelización como principal novedad, la propuesta social del club llega también acompañada también de ciertos ajustes económicos. En términos generales, los precios experimentan una subida media cercana al 6% respecto al pasado ejercicio, manteniéndose, según se procuraba desde la entidad, dentro de una horquilla competitiva en comparación con otros clubes de la categoría, sin grandes ajustes con respeto a ejercicios previos.

La grada de animación, foco de cambios

Uno de los puntos más destacados de la nueva campaña afecta directamente a la grada de animación. El incremento de precios ha tenido una incidencia especialmente notable en esta zona de Fondo Sur, donde tanto renovaciones como nuevas altas registran un aumento aproximado del 20%. Desde el club justifican esta medida en la necesidad de corregir una situación que consideraban desajustada respecto al mercado actual de LaLiga Hypermotion, al entender que el coste de estos abonos se encontraba muy por debajo de los precios habituales de la categoría.

Pero las modificaciones no terminan ahí. La entidad también trabaja en una ampliación física de este espacio mediante el desplazamiento de las barreras metálicas que delimitan actualmente la zona de animación situada en el centro de Fondo Sur. Además, será precisamente este sector el único que incorpore una medida de carácter restrictivo dentro de toda la campaña. Los abonados ubicados en la grada de animación, en esa línea, podrán acumular un máximo de tres ausencias en los encuentros disputados en casa durante toda la temporada. Quienes superen ese límite perderán el derecho a renovar su localidad en dicha zona de cara al próximo curso.

Sobre esta cuestión, el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, explicó que «estamos satisfechos en cuanto al ambiente general del estadio, pero creemos que tenemos que seguir creciendo. Vamos a ampliarla, con la valla que la delimita. Entendemos que es una grada con un compromiso específico, no es una localidad más. Queremos seguir trabajando para tener una grada de animación fuerte, responsable y ejemplar».

El Arcángel gana capacidad

La campaña también llega acompañada de novedades estructurales en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, incluso en su interior. Y es que el estadio ribereño incrementará ligeramente su capacidad disponible para espectadores gracias a una reorganización de espacios que permitirá habilitar alrededor de 300 nuevas localidades.

Según detalló el propio Fernández Monterrubio, aproximadamente 250 asientos se incorporarán en Fondo Sur, mientras que otras 50 localidades se ubicarán en una nueva zona de Preferencia, junto a los actuales palcos.

«El estadio aumenta de capacidad. Vamos a aumentar, aproximadamente, unos 300 asientos. 250 en Fondo Sur y 50 en unas nuevas localidades en Preferencia, al lado de los palcos actuales. El resto irán en dos zonas de Fondo Sur. Nuestro estadio tiene disponible, aproximadamente, 20.000 asientos. Intentamos exprimirlo al máximo, seguiremos en esa línea, se pueden sacar algunas localidades más, aunque no tenemos mucha más capacidad de crecimiento», señaló el dirigente.

Eso sí, la intención inicial del club pasa por destinar estas nuevas localidades principalmente a la venta general de entradas, más que a la ampliación del cupo reservado para abonados.

Ampliaciones en las gradas de El Arcángel. / Manuel Murillo

Un estadio sin humo

Otra de las novedades que acompañarán al nuevo ejercicio tendrá relación con la convivencia dentro del recinto. A partir de esta temporada no estará permitido fumar en las gradas de El Arcángel, una prohibición que se extenderá igualmente al uso de dispositivos electrónicos tipo vaper. Para ello, el Córdoba CF habilitará espacios abiertos específicos -que serán concretados próximamente- destinados dichas actividades, quedando restringido su consumo en el conjunto del graderío por norma general.