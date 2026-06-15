El Córdoba CF activa el mercado: Monterrubio anuncia «fichajes cerrados», cierra la puerta a Isma Ruiz y Fuentes y fija el objetivo del nuevo proyecto

El Córdoba CF ya ha encendido definitivamente los motores de la temporada 2026-2027. Coincidiendo con la presentación de la nueva campaña de abonados, el CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, confirmó que la actividad en los despachos de El Arcángel se encuentra plenamente lanzada y que los primeros movimientos oficiales del nuevo proyecto verán la luz de manera inminente. De hecho, el dirigente sevillano anunció que el mercado blanquiverde comenzará a tomar forma desde este mismo martes: «Percibo mucha intranquilidad, mucha negatividad en el entorno, eso no es bueno. Mañana empezaremos con los anuncios. Tenemos seis o siete incorporaciones cerradas y dos o tres en curso, bastante avanzadas. Hasta el 30 de junio no termina la temporada actual, hay jugadores que se anunciarán una vez pasada esa fecha», afirmó.

El Córdoba CF gana presencia en el mercado

Una ventaja de fichajes a la que desde el club, según sostuvo el mandatorio, la comisión deportiva se ha lanzado con más cartel y presencia que campañas atrás. Todo con un objetivo claro de fondo -aunque renoconocido entre dientes-: confeccionar una plantilla que posibilite alcanzar la fase de ascenso a LaLiga EASports, «seguir creciendo» y «pelear por lo máximo». «Tenemos bastantes fichajes cerrados. No se empieza a trabajar hace 15 días. El objetivo es seguir creciendo, pelear por todo. No voy a decir determinadas palabras, porque no ayudan ni benefician, pero no quiere decir que vayamos a renunciar a nada. Desde que estoy aquí, no se renuncia a nada. Vamos a seguir creciendo, mejorando nuestra plantilla, teniendo activos. Vamos a pelear por lo máximo», aseguró ambicioso.

Otro de los asuntos abordados fue la confección del próximo vestuario, con la idea de combatir nuevamente las frecuentes plagas de lesiones -y ausencias- con un alto número de efectivos: «Va a ser una plantilla larga. El modelo ha ido evolucionando. Dado los problemas que hemos tenido de lesiones, vamos a hacer una plantilla con un número de efectivos similar. Hay cosas en el aire, como los seis cedidos, fichas del filial... La idea es protegernos suficientemente en todas las posiciones», explicó.

También hizo referencia al límite salarial, aspecto relevante tras la finalización de los efectos de la ampliación de capital realizada hace dos cursos. «Creo que vamos a estar en la misma línea. Puedo comentar que se hizo una ampliación de capital con el ascenso, que tiene efecto en dos temporadas. En esta tercera, ya no tiene efecto en el límite. Lo perdemos en esta tercera y lo tendremos que recuperar por otras vías. Preveo que el límite está en la línea», aclaró.

No negociarán por Fuentes e Isma Ruiz

Uno de los mensajes más contundentes de la comparecencia, por otra parte, llegó al abordar los rumores de mercado que rodean a varios futbolistas de la plantilla. Monterrubio fue especialmente tajante respecto a dos de los nombres más cotizados del plantel: Adrián Fuentes e Isma Ruiz. «Isma Ruiz y Adrián Fuentes solo van a salir si se pagan sus respectivas cláusulas. El Córdoba CF no está ofreciendo ni está interesado en traspasar a ninguno de sus activos. No pensamos en dinero, solo en jugadores para seguir creciendo. Si nos pagan una cláusula, es un camino dentro del recorrido de crecimiento. Si pagan alguna, iremos al mercado e intentaremos sustituir a ese jugador lo mejor posible», zanjó.

El CEO reforzó posteriormente esa postura con otro mensaje igualmente rotundo: «Todas las mañanas miro la cuenta corriente y no hay ninguna cláusula depositada a día de hoy. No ofrecemos jugadores, no queremos vender jugadores. Los jugadores con contrato en vigor, cuentan para el equipo».

Adrián Fuentes, en la despedida de la 2025-2026 del Córdoba CF ante el Huesca en El Arcángel. / Manuel Murillo

Fomeyem, Theo y Pedro Ortiz, nombres propios

El acto de presenteación de la campaña de socios también sirvió para actualizar la situación de algunos integrantes de la plantilla, o que continuán siéndolo hasta el próximo 30 de junio. Entre ellos, uno de los focos estuvo puesto en Franck Fomeyem, que este lunes fue sometido a una nueva intervención quirúrgica. «Va a ser operado en cuestión de una hora. Mañana emitiremos un parte médico al respecto. Es una decisión consensuada con dos especialistas de primer nivel nacional. Ha tenido varias lesiones dentro de una. La primera fue corregida relativamente rápido, pero en el proceso de vuelta a la actividad han surgido otros problemas. Se optó por un método menos agresivo, pensando que podía llegar a final de temporada, pero cuando se vio que no, se ha decidido intervenir. Esperamos tenerlo pronto entre nosotros», explicó.

Además, el dirigente se refirió a los casos de Theo Zidane y Pedro Ortiz, cuyos contratos expiran el próximo 30 de junio, así como a los seis jugadores que regresan de cesión. «Theo Zidane y Pedro Ortiz tienen contrato hasta el 30 de junio, tenemos opción de renovación, es algo que estamos valorando y no hemos tomado una decisión al respecto. Sobre los seis cedidos, prácticamente por todos tenemos una o dos peticiones de salida. En principio, la mayoría de ellos iniciarán la pretemporada, pero la idea es que varios de ellos salgan y sigan creciendo», concluyó.